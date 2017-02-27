zzzzzz
Переоценка переоценкой, но у нас вроде внешний валютный долг тоже вырос, если не ошибаюсь.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 31 гру, 2019 13:33
zzzzzz
Переоценка переоценкой, но у нас вроде внешний валютный долг тоже вырос, если не ошибаюсь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 31 гру, 2019 13:37
Это как раз понятно. Я просто о другом. Говорить, что Зеленский или Гончарук что-то сделали для увеличения-уменьшения госдолга это неверно. Если Порошенко, абсолютно уверен, влиял собственноручно и вникал в политику госдолга, то Зеленский или Гончарук этого не делают, или в силу других приоритетов, или в силу недостатка профильного образования.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 31 гру, 2019 13:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я сумарний рахував, і валютний і гривневий. Зелені активно міняють перший на другий, як і Яник. Якщо зелені планують міцну гривню (планують), то вони збільшують доларові борги і вартість обслуговування боргу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 31 гру, 2019 13:51
Так считай по единому курсу на начало и конец периода, а не меняй курсы как тебе хочется.
Или считай раздельно по каждой валюте. На сколько вырос долг который был привлечен в валюте с начала года ?
Трындец, иди это на форуме домохозяек эту дич впаривай бабкам.
ЫксперД бл.......
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 31 гру, 2019 13:52, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: Вів 31 гру, 2019 14:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Як хочу, так і рахую, чому саме так - вже пояснив. Якщо не зрозумів - прочитай ще раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 31 гру, 2019 14:04
НЕ во Львое тут ёлку покупают на православное рождество то есть до вечера 6-ого будут продавать елки
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Вів 31 гру, 2019 14:04
мои белочки на живой ёлочке
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Вів 31 гру, 2019 14:33
Зеленський подарував Путіну $20 млрд? Україна після газових переговорів прощає всі позови, в Кремлі радіють
Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв похвалився вигідною газовою угодою з Україною. Мовляв, досягнутим компромісом він задоволений. А ось нам поспішати радіти новим угодам не доводиться. Держава-агресор погодилося зберегти транзит на мінімальному рівні, а натомість отримала величезний "подарунок" від команди Зеленського.
Україна пробачила Росії $19.65 млрд, які могла виграти з уже поданих позовів у судах різної юрисдикції. Все це стало можливим завдяки підписанню нової газової угоди між "Нафтогазом" і "Газпромом", У переговорах брали участь і Офіс президента, і Кабмін, і сам газовий монополіст.
Однак, у результаті країна втратила суму, яку можна порівняти з 18 траншами МВФ.
Що втратила Україна:
АМКУ пробачив "Газпрому" $ 7,4 млрд штрафу за монопольну поведінка на ринку. Відповідний документ підписав Кабмін Олексія Гончарука.
"Нафтогаз" відмовився від позову проти "Газпрому" на суму $12,25 млрд.
Через Україну на весь період (протягом 5 років, крім 2020 року) будуть поставляти мінімально необхідний для існування ГТС обсяг газу – 40 млрд куб.м.
Що отримала Україна:
Росія виплатила $2,9 млрд, згідно з тим самим позовом, виграним у Арбітражі;
Газотранспортна система продовжить працювати, хоча обсяги газу, які через неї проходять, будуть знижуватися.
У Росії угодами задоволені
Додано: Вів 31 гру, 2019 14:44
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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