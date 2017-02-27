jump написав:Зеленський подарував Путіну $20 млрд? Україна після газових переговорів прощає всі позови, в Кремлі радіють
Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв похвалився вигідною газовою угодою з Україною. Мовляв, досягнутим компромісом він задоволений. А ось нам поспішати радіти новим угодам не доводиться. Держава-агресор погодилося зберегти транзит на мінімальному рівні, а натомість отримала величезний "подарунок" від команди Зеленського.
Україна пробачила Росії $19.65 млрд, які могла виграти з уже поданих позовів у судах різної юрисдикції. Все це стало можливим завдяки підписанню нової газової угоди між "Нафтогазом" і "Газпромом", У переговорах брали участь і Офіс президента, і Кабмін, і сам газовий монополіст.
АМКУ пробачив "Газпрому" $ 7,4 млрд штрафу за монопольну поведінка на ринку. Відповідний документ підписав Кабмін Олексія Гончарука.
"Нафтогаз" відмовився від позову проти "Газпрому" на суму $12,25 млрд.
Через Україну на весь період (протягом 5 років, крім 2020 року) будуть поставляти мінімально необхідний для існування ГТС обсяг газу – 40 млрд куб.м.
Що отримала Україна:
Росія виплатила $2,9 млрд, згідно з тим самим позовом, виграним у Арбітражі;
Газотранспортна система продовжить працювати, хоча обсяги газу, які через неї проходять, будуть знижуватися.
У Росії угодами задоволені
Мама Коболева тоже довольна.
В пятницу, 27 декабря, "Газпром" перечислил "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, что стало не плохим предновогодним подарком для топ-менеджеров "Нафтогаза" - главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева и коммерческого директора НАК Юрия Витренко. Именно они в ближайшее время разделят между собой еще 25 млн долларов премии.