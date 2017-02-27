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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3308330933103311

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 14:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  jump написав:У Росії угодами задоволені

Канцлер Германии Ангела Меркель поприветствовала подписание Украиной и Российской Федерацией соглашения о транзите газа https://www.bundesregierung.de/breg-de/ ... rt-1709658
США не довольны быстрым подписанием контракта по газу между РФ и Украиной https://sbu.ua/politika/ssha-ne-dovolny ... 16354.html

Давайте не поддаваться спокойствию и сохранять панику
Витька,извинись,я всё прощу
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 15:00

  jump написав:Зеленський подарував Путіну $20 млрд? Україна після газових переговорів прощає всі позови, в Кремлі радіють

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв похвалився вигідною газовою угодою з Україною. Мовляв, досягнутим компромісом він задоволений. А ось нам поспішати радіти новим угодам не доводиться. Держава-агресор погодилося зберегти транзит на мінімальному рівні, а натомість отримала величезний "подарунок" від команди Зеленського.

Україна пробачила Росії $19.65 млрд, які могла виграти з уже поданих позовів у судах різної юрисдикції. Все це стало можливим завдяки підписанню нової газової угоди між "Нафтогазом" і "Газпромом", У переговорах брали участь і Офіс президента, і Кабмін, і сам газовий монополіст.

Однак, у результаті країна втратила суму, яку можна порівняти з 18 траншами МВФ.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... adiyut.htm

Що втратила Україна:

АМКУ пробачив "Газпрому" $ 7,4 млрд штрафу за монопольну поведінка на ринку. Відповідний документ підписав Кабмін Олексія Гончарука.

"Нафтогаз" відмовився від позову проти "Газпрому" на суму $12,25 млрд.

Через Україну на весь період (протягом 5 років, крім 2020 року) будуть поставляти мінімально необхідний для існування ГТС обсяг газу – 40 млрд куб.м.

Що отримала Україна:

Росія виплатила $2,9 млрд, згідно з тим самим позовом, виграним у Арбітражі;

Газотранспортна система продовжить працювати, хоча обсяги газу, які через неї проходять, будуть знижуватися.

У Росії угодами задоволені


Мама Коболева тоже довольна. :)

В пятницу, 27 декабря, "Газпром" перечислил "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, что стало не плохим предновогодним подарком для топ-менеджеров "Нафтогаза" - главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева и коммерческого директора НАК Юрия Витренко. Именно они в ближайшее время разделят между собой еще 25 млн долларов премии.

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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 15:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Здесь вроде как не политическая ветка обсуждения, что происходит?)
Morons&schmoozingAlex2006 Автор77 BIGor Gastarbaiter greenozon jeugen jum kolbaska lapay lite moveton mvi vetka w_bufett yarg Yuri_61 yuri_m zРадио Всюдиносапхайчик Вкладчик1234 Долярчик ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 15:15

  Delta7 написав:Здесь вроде как не политическая ветка обсуждения, что происходит?)

в тексте много $$$$$$$$$$ :idea:
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