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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3309331033113312>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 14:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  jump написав:У Росії угодами задоволені

Канцлер Германии Ангела Меркель поприветствовала подписание Украиной и Российской Федерацией соглашения о транзите газа https://www.bundesregierung.de/breg-de/ ... rt-1709658
США не довольны быстрым подписанием контракта по газу между РФ и Украиной https://sbu.ua/politika/ssha-ne-dovolny ... 16354.html

Давайте не поддаваться спокойствию и сохранять панику
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 15:00

  jump написав:Зеленський подарував Путіну $20 млрд? Україна після газових переговорів прощає всі позови, в Кремлі радіють

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв похвалився вигідною газовою угодою з Україною. Мовляв, досягнутим компромісом він задоволений. А ось нам поспішати радіти новим угодам не доводиться. Держава-агресор погодилося зберегти транзит на мінімальному рівні, а натомість отримала величезний "подарунок" від команди Зеленського.

Україна пробачила Росії $19.65 млрд, які могла виграти з уже поданих позовів у судах різної юрисдикції. Все це стало можливим завдяки підписанню нової газової угоди між "Нафтогазом" і "Газпромом", У переговорах брали участь і Офіс президента, і Кабмін, і сам газовий монополіст.

Однак, у результаті країна втратила суму, яку можна порівняти з 18 траншами МВФ.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... adiyut.htm

Що втратила Україна:

АМКУ пробачив "Газпрому" $ 7,4 млрд штрафу за монопольну поведінка на ринку. Відповідний документ підписав Кабмін Олексія Гончарука.

"Нафтогаз" відмовився від позову проти "Газпрому" на суму $12,25 млрд.

Через Україну на весь період (протягом 5 років, крім 2020 року) будуть поставляти мінімально необхідний для існування ГТС обсяг газу – 40 млрд куб.м.

Що отримала Україна:

Росія виплатила $2,9 млрд, згідно з тим самим позовом, виграним у Арбітражі;

Газотранспортна система продовжить працювати, хоча обсяги газу, які через неї проходять, будуть знижуватися.

У Росії угодами задоволені


Мама Коболева тоже довольна. :)

В пятницу, 27 декабря, "Газпром" перечислил "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, что стало не плохим предновогодним подарком для топ-менеджеров "Нафтогаза" - главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева и коммерческого директора НАК Юрия Витренко. Именно они в ближайшее время разделят между собой еще 25 млн долларов премии.

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andrein
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 15:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Здесь вроде как не политическая ветка обсуждения, что происходит?)
Morons&schmoozingAlex2006 Автор77 BIGor Gastarbaiter greenozon jeugen jum kolbaska lapay lite moveton mvi vetka w_bufett yarg Yuri_61 yuri_m zРадио Всюдиносапхайчик Вкладчик1234 Долярчик ЛАД
Delta7
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 15:15

  Delta7 написав:Здесь вроде как не политическая ветка обсуждения, что происходит?)

в тексте много $$$$$$$$$$ :idea:
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 15:26

  Мизантрóп написав:
  Delta7 написав:Здесь вроде как не политическая ветка обсуждения, что происходит?)

в тексте много $$$$$$$$$$ :idea:

Запорожье, уже 23.00((((
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 15:29

  Andrew_ написав:
  Мизантрóп написав:
  Delta7 написав:Здесь вроде как не политическая ветка обсуждения, что происходит?)

в тексте много $$$$$$$$$$ :idea:

Запорожье, уже 23.00((((

Что 23,-покупка, продажа, температура за бортом
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 15:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

покупка, покупка.
продажа 24.30
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 15:34

  чик написав:сча принос закончится - начнут поднимать ценник...


А спрос будет нарастать? 8)

А потом опять посевная)))

Короче теоретическое 24.80 это был пик этой зимы.


Всех с наступающим,удачи и везения,всё остальное подтянется автоматом.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 15:36

  ЛАД написав:
  lapay написав:
  juristkostya написав:Ну так наш менталитет вообще во многом советский и не даёт развиваться. Надо ли его консервировать? Скорее, наоборот, надо ломать. Приучать к рынку во всех его проявлениях, в части подвижного курса валюты в т.ч.

Не той підручник Ви вибрали. Якщо 73% хоче халяви (зменшення тарифів), то з цього, а не з валюти, треба починати.

В какой стране люди хотят повышения тарифов, не подскажете? :)
Я ХОЧУ что бы проезд во всех видах городского транспорта стал платным ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ граждан , кому положено дешевле ездить пусть ему государство лично в карман доплачивает на проезд, и при этом желательно что бы при нынешнем курсе былет в одну сторону стоил хотя бы 15-20 грн ! Ну что бы в час пик утром\вечером сидя доехать до точки назначения :oops: Как вариант - ходить пешком до часу времени полезно ! у нас гендиректор фирмы он же совладелец фирмы ( фирма с оборотом 15 000 000 млн грн в мес только торгового отдела еще наверное монтажного так же ) ходит ПЕШКОМ в хорошую погоду на работу и с работы по 50 минут в одну сторону !!!
Востаннє редагувалось yama в Вів 31 гру, 2019 15:39, всього редагувалось 2 разів.
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 15:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:НЕ во Львое тут ёлку покупают на православное рождество то есть до вечера 6-ого будут продавать елки


Швидше на греко-католицьке Різдво. Православне різдво для більшості церков 25 грудня
Римо-католицька церква, більшість протестантських церков, а також більша частина православних: Константинопольська (крім Афону), Олександрійська, Антіохійська, Румунська, Болгарська, Кіпрська, Елладська, Албанська православні церкви й Православна церква Чеських земель і Словаччини та Православна церква в Америці святкують Різдво в ніч з 24 на 25 грудня[11]. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1 ... 0%B2%D0%B5
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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