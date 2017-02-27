jump написав:Зеленський подарував Путіну $20 млрд? Україна після газових переговорів прощає всі позови, в Кремлі радіють
Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв похвалився вигідною газовою угодою з Україною. Мовляв, досягнутим компромісом він задоволений. А ось нам поспішати радіти новим угодам не доводиться. Держава-агресор погодилося зберегти транзит на мінімальному рівні, а натомість отримала величезний "подарунок" від команди Зеленського.
Україна пробачила Росії $19.65 млрд, які могла виграти з уже поданих позовів у судах різної юрисдикції. Все це стало можливим завдяки підписанню нової газової угоди між "Нафтогазом" і "Газпромом", У переговорах брали участь і Офіс президента, і Кабмін, і сам газовий монополіст.
АМКУ пробачив "Газпрому" $ 7,4 млрд штрафу за монопольну поведінка на ринку. Відповідний документ підписав Кабмін Олексія Гончарука.
"Нафтогаз" відмовився від позову проти "Газпрому" на суму $12,25 млрд.
Через Україну на весь період (протягом 5 років, крім 2020 року) будуть поставляти мінімально необхідний для існування ГТС обсяг газу – 40 млрд куб.м.
Що отримала Україна:
Росія виплатила $2,9 млрд, згідно з тим самим позовом, виграним у Арбітражі;
Газотранспортна система продовжить працювати, хоча обсяги газу, які через неї проходять, будуть знижуватися.
У Росії угодами задоволені
Мама Коболева тоже довольна.
В пятницу, 27 декабря, "Газпром" перечислил "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, что стало не плохим предновогодним подарком для топ-менеджеров "Нафтогаза" - главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева и коммерческого директора НАК Юрия Витренко. Именно они в ближайшее время разделят между собой еще 25 млн долларов премии.
juristkostya написав:Ну так наш менталитет вообще во многом советский и не даёт развиваться. Надо ли его консервировать? Скорее, наоборот, надо ломать. Приучать к рынку во всех его проявлениях, в части подвижного курса валюты в т.ч.
Не той підручник Ви вибрали. Якщо 73% хоче халяви (зменшення тарифів), то з цього, а не з валюти, треба починати.
В какой стране люди хотят повышения тарифов, не подскажете?
Я ХОЧУ что бы проезд во всех видах городского транспорта стал платным ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ граждан , кому положено дешевле ездить пусть ему государство лично в карман доплачивает на проезд, и при этом желательно что бы при нынешнем курсе былет в одну сторону стоил хотя бы 15-20 грн ! Ну что бы в час пик утром\вечером сидя доехать до точки назначения Как вариант - ходить пешком до часу времени полезно ! у нас гендиректор фирмы он же совладелец фирмы ( фирма с оборотом 15 000 000 млн грн в мес только торгового отдела еще наверное монтажного так же ) ходит ПЕШКОМ в хорошую погоду на работу и с работы по 50 минут в одну сторону !!!
Востаннє редагувалось yama в Вів 31 гру, 2019 15:39, всього редагувалось 2 разів.
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama написав:НЕ во Львое тут ёлку покупают на православное рождество то есть до вечера 6-ого будут продавать елки
Швидше на греко-католицьке Різдво. Православне різдво для більшості церков 25 грудня
Римо-католицька церква, більшість протестантських церков, а також більша частина православних: Константинопольська (крім Афону), Олександрійська, Антіохійська, Румунська, Болгарська, Кіпрська, Елладська, Албанська православні церкви й Православна церква Чеських земель і Словаччини та Православна церква в Америці святкують Різдво в ніч з 24 на 25 грудня[11]. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1 ... 0%B2%D0%B5