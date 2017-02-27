Всех с наступающим Новым годом финансовой стабильности! Основные валюты будут в зоне стабильности. Гривна тоже. Начало экономического расцвета Украины. Начало десятилетия, когда Украина окончательно войдет в дружную семью цивилизованных наций, станет полноправным членом ЕС и НАТО, превратится в одну из самых привлекательных жемчужин мира. Вам будут завидовать, что вы родились и живете в Украине! Наши соотечественники в разных уголках мира своим сердцем и мыслями вечером с вами. Кубань тоже вас поздравляет и ждет своего скорейшего освобождения от русской нечисти. Смерть москалям!
yama написав:НЕ во Львое тут ёлку покупают на православное рождество то есть до вечера 6-ого будут продавать елки
Швидше на греко-католицьке Різдво. Православне різдво для більшості церков 25 грудня
Римо-католицька церква, більшість протестантських церков, а також більша частина православних: Константинопольська (крім Афону), Олександрійська, Антіохійська, Румунська, Болгарська, Кіпрська, Елладська, Албанська православні церкви й Православна церква Чеських земель і Словаччини та Православна церква в Америці святкують Різдво в ніч з 24 на 25 грудня[11]. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1 ... 0%B2%D0%B5
ялинки будуть продавати до 6 числа включно 100%
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama написав: Я ХОЧУ что бы проезд во всех видах городского транспорта стал платным ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ граждан , кому положено дешевле ездить пусть ему государство лично в карман доплачивает на проезд, и при этом желательно что бы при нынешнем курсе былет в одну сторону стоил хотя бы 15-20 грн ! Ну что бы в час пик утром\вечером сидя доехать до точки назначения Как вариант - ходить пешком до часу времени полезно ! у нас гендиректор фирмы он же совладелец фирмы ( фирма с оборотом 15 000 000 млн грн в мес только торгового отдела еще наверное монтажного так же ) ходит ПЕШКОМ в хорошую погоду на работу и с работы по 50 минут в одну сторону !!!
Ну, если МУЖЧИНА проедет в общественном транспорте по УБД,то с вас не убудет. У государства нет средств чтоб оплатить тот долг перед МУЖНИНОЙ защищавшего суверенитет государства УКРАИНА 2014-19 г.
сірий написав:Ну, если МУЖЧИНА проедет в общественном транспорте по УБД,то с вас не убудет. У государства нет средств чтоб оплатить тот долг перед МУЖНИНОЙ защищавшего суверенитет государства УКРАИНА 2014-19 г.
В одних странах льготы как у нас, в других действительно просто ежемесячно выплачивают фиксированную сумму. Трать её куда хочешь на своё усмотрение. Хоть пропей. Я в Америке дружу с одним американским офицером, который геройски прошел Ирак и Афганистан. Он еще служит. Сейчас у него никаких льгот. И будет всего только одна льгота - 50% за обучение его детей в университете оплатит минобороны. Я в Украине отказался от льгот УБД, никогда и ничем не пользуюсь. Но я за сохранение льгот УБД нуждающимся служивым, которые воевали.
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 31 гру, 2019 17:04, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
А можно подробнее про вашу стратегию по сохранению нахомяченного?вот вы писали,что под зелёной грушей находитесь с прошлого нового года,тогда был курс 28,выходит вы упаковали котлетку по такому курсу и в ней до сих пор находитесь. Какие ваши дальнейшие действия?
Сливаете по 23.80 и на грндепо?
Или дальше на зелёном заборе? Будете дальше радовать вашими средними и почему перестали советовать типа:пора продавать доллар,пора покупать доллар,потому что он ниже среднего значения в этом году?
Помогите во всём этом разобраться,вы как очень близкий человек к статистике,очень прошу.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.