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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 33103311331233133314>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 15:43

Всех с наступающим Новым годом финансовой стабильности!
Основные валюты будут в зоне стабильности. Гривна тоже. Начало экономического расцвета Украины. Начало десятилетия, когда Украина окончательно войдет в дружную семью цивилизованных наций, станет полноправным членом ЕС и НАТО, превратится в одну из самых привлекательных жемчужин мира. Вам будут завидовать, что вы родились и живете в Украине! :P
Наши соотечественники в разных уголках мира своим сердцем и мыслями вечером с вами. Кубань тоже вас поздравляет и ждет своего скорейшего освобождения от русской нечисти.
Смерть москалям!
:lol: :lol: :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 15:44

  Ой+ написав:
  yama написав:НЕ во Львое тут ёлку покупают на православное рождество то есть до вечера 6-ого будут продавать елки


Швидше на греко-католицьке Різдво. Православне різдво для більшості церков 25 грудня
Римо-католицька церква, більшість протестантських церков, а також більша частина православних: Константинопольська (крім Афону), Олександрійська, Антіохійська, Румунська, Болгарська, Кіпрська, Елладська, Албанська православні церкви й Православна церква Чеських земель і Словаччини та Православна церква в Америці святкують Різдво в ніч з 24 на 25 грудня[11]. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1 ... 0%B2%D0%B5

ялинки будуть продавати до 6 числа включно 100%
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 15:54

:(
  yama написав: Я ХОЧУ что бы проезд во всех видах городского транспорта стал платным ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ граждан , кому положено дешевле ездить пусть ему государство лично в карман доплачивает на проезд, и при этом желательно что бы при нынешнем курсе былет в одну сторону стоил хотя бы 15-20 грн ! Ну что бы в час пик утром\вечером сидя доехать до точки назначения :oops: Как вариант - ходить пешком до часу времени полезно ! у нас гендиректор фирмы он же совладелец фирмы ( фирма с оборотом 15 000 000 млн грн в мес только торгового отдела еще наверное монтажного так же ) ходит ПЕШКОМ в хорошую погоду на работу и с работы по 50 минут в одну сторону !!!

Ну, если МУЖЧИНА проедет в общественном транспорте по УБД,то с вас не убудет. У государства нет средств чтоб оплатить тот долг перед МУЖНИНОЙ защищавшего суверенитет государства УКРАИНА 2014-19 г.
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 16:18

  сірий написав:Ну, если МУЖЧИНА проедет в общественном транспорте по УБД,то с вас не убудет. У государства нет средств чтоб оплатить тот долг перед МУЖНИНОЙ защищавшего суверенитет государства УКРАИНА 2014-19 г.


В одних странах льготы как у нас, в других действительно просто ежемесячно выплачивают фиксированную сумму. Трать её куда хочешь на своё усмотрение. Хоть пропей.
Я в Америке дружу с одним американским офицером, который геройски прошел Ирак и Афганистан. Он еще служит. Сейчас у него никаких льгот. И будет всего только одна льгота - 50% за обучение его детей в университете оплатит минобороны.
Я в Украине отказался от льгот УБД, никогда и ничем не пользуюсь. Но я за сохранение льгот УБД нуждающимся служивым, которые воевали. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 16:26

  somilitark написав:Короче теоретическое 24.80 это был пик этой зимы.

не исключено...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 16:56

Курси на зараз


Вітаюсь совсіма!
17:00
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11:00
Зображення

ВО

До зустрічі в Новому році! І хай щастить! Мяу...
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 31 гру, 2019 17:04, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 17:03

  freeze написав:Не хотят люди условно 200 процентов наценки от госмонополистов. Ну, не хотят и считают это несправедливым. Это вполне нормально.

а з якої стелі ви взяли умовні 200% ?
юля нашептала? :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 17:03

Libo
он договаривался про остальных пленных, и по этому поводу говорил, что пленные важнее его рейтинга...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 17:05

  mephala написав:
  freeze написав:Не хотят люди условно 200 процентов наценки от госмонополистов. Ну, не хотят и считают это несправедливым. Это вполне нормально.

а з якої стелі ви взяли умовні 200% ?
юля нашептала? :mrgreen:

яйценюк, когда говорил, про себестоимость газиков 70 баксов, а почём их нам парят?
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 17:13

s0v7a

А можно подробнее про вашу стратегию по сохранению нахомяченного?вот вы писали,что под зелёной грушей находитесь с прошлого нового года,тогда был курс 28,выходит вы упаковали котлетку по такому курсу и в ней до сих пор находитесь.
Какие ваши дальнейшие действия?

Сливаете по 23.80 и на грндепо?

Или дальше на зелёном заборе? Будете дальше радовать вашими средними и почему перестали советовать типа:пора продавать доллар,пора покупать доллар,потому что он ниже среднего значения в этом году?

Помогите во всём этом разобраться,вы как очень близкий человек к статистике,очень прошу.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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