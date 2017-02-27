yama написав:

Я ХОЧУ что бы проезд во всех видах городского транспорта стал платным ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ граждан , кому положено дешевле ездить пусть ему государство лично в карман доплачивает на проезд, и при этом желательно что бы при нынешнем курсе былет в одну сторону стоил хотя бы 15-20 грн ! Ну что бы в час пик утром\вечером сидя доехать до точки назначенияКак вариант - ходить пешком до часу времени полезно ! у нас гендиректор фирмы он же совладелец фирмы ( фирма с оборотом 15 000 000 млн грн в мес только торгового отдела еще наверное монтажного так же ) ходит ПЕШКОМ в хорошую погоду на работу и с работы по 50 минут в одну сторону !!!