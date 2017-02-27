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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3311331233133314>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 17:14

  edvardd написав:Libo
он договаривался про остальных пленных, и по этому поводу говорил, что пленные важнее его рейтинга...

И Вы еще верите в эту хepню? Вернули нам по обмену всего 12 реальных военнопленных, а остальные 64 человека - это гражданские. А отдали россиянам жестких убийц, на которых клейма негде ставить! Но зато теперь эту шарманку "про наших людей" будут крутить сутками из всех телевизоров. И под эту тему будут сдавать всё и всех. Тупо на жалость давить... И не забывайте, что у россиян сидит еще 300 наших заложников. Это официальная цифра. А неофициальная, по данным тех, кто ищет своих родных - около 3000. Кого вместо них Зеленский собирается отдавать, если уже всех имеющихся у нас сепаров и россиян отдали за 2 прошлых раза в режиме "всех на всех"?

И да, сегодня в Крыму рашики снова арестовали несколько украинцев, приехавших туда в гости к родственникам. Ресурс у Путина бесконечный для обменов! Будем территории в следующий раз отдавать или сразу уже армию разоружать?

Рейтинг... Ради рейтинга Зеленский мать родную готов продать! Или обменять. Главное, чтобы плебс хлопал и боготворил его.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 17:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Здравствуйте .
Все с Новым Годом !
Здоровья Вам, вашим Родителям , Детям !
Все Будет Хорошо !
Быть Добру !
холява
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 17:20

  edvardd написав:
  mephala написав:
  freeze написав:Не хотят люди условно 200 процентов наценки от госмонополистов. Ну, не хотят и считают это несправедливым. Это вполне нормально.

а з якої стелі ви взяли умовні 200% ?
юля нашептала? :mrgreen:

яйценюк, когда говорил, про себестоимость газиков 70 баксов, а почём их нам парят?

собівартість 70 баксів це що? кріль просто бєвкнув а вам халва мозок затуманює?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 17:26

  edvardd написав:
он договаривался про остальных пленных, и по этому поводу говорил, что пленные важнее его рейтинга...


Во-первых, что за горяка-срачка с пленными в предновогонюю ночь? Повод, чтобы пользуясь случаем поздравить главного русского свина с Новым годом и пожелать ему крепкого здоровья и счастья? И в его лице всему русско-свинскому стаду? Я представляю, как это восприняли наши ребята в окопах ... :?
Во-вторых, с этими обменами не всё однозначно. Мы выдаем террористов, которые совершали теракты против мирных жителей. Теперь ФСБ инструктирует новых - убивайте и ничего не бойтесь - мы вас потом обменяем. Это развязывание рук русскому террору против тебя и твоих детей.
Жидок поборзеть захотел. Маруся Зверобой может поставить на место. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 17:29

Libo
прочитал от не куй делать, ну и му*** же ты... с нг!
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 17:33

  чик написав:Libo
прочитал от не куй делать, ну и му*** же ты... с нг!


Я не сомневался, что ты тупой одесский ватан. Мозгов не более, чем у сушенного бычка.
Тоже с Новым годом! Больше тебе читать и думать.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 17:42

  mephala написав:собівартість 70 баксів це що? кріль просто бєвкнув а вам халва мозок затуманює?


Себестоимость (полная) 3 тыс грн - это сильно ближе к 70 баксам, чем к 300, за которые газ продают населению.

Все они мозги пудрят, пока в оппозиции. А только становятся властью, сразу и газ внутренней добычи куда-то девается, и дешевая э/э АЭС, и ровные дороги, и все остальное...

http://ugv.com.ua/uploads/Звіт%20АТ%20УГВ%20Ф1%20та%20Ф2%20за%209%20місяців%202019.pdf

PS: что касается Яценюка - он не просто это "бєвкнув", он "бєвкал" это много раз во время майдана, поднимая народ на бунт (видеопруф я сегодня выкладывал)
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 31 гру, 2019 17:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 17:43

Libo
мне все врачи говорят "вы всегда оставляете последнее слово за собой", а тебе :lol:
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 17:51

  zРадио написав:
  mephala написав:собівартість 70 баксів це що? кріль просто бєвкнув а вам халва мозок затуманює?


Себестоимость (полная) 3 тыс грн - это сильно ближе к 70 баксам, чем к 300, за которые газ продают населению.

Все они мозги пудрят, пока в оппозиции. А только становятся властью, сразу и газ внутренней добычи куда-то девается, и дешевая э/э АЭС, и ровные дороги, и все остальное...

http://ugv.com.ua/uploads/Звіт%20АТ%20УГВ%20Ф1%20та%20Ф2%20за%209%20місяців%202019.pdf

PS: что касается Яценюка - он не просто это "бєвкнув", он "бєвкал" это много раз во время майдана, поднимая народ на бунт (видеопруф я сегодня выкладывал)


ще раз - собівартість 70 баксів це що?
для порівняння - 6000 тис грн це вартість в квартирі споживача.

ЗІ
про 300 баксів звичайна брехня чи як?
https://index.minfin.com.ua/ua/tariff/gas/
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 17:57

  mephala написав:
ще раз - собівартість 70 баксів це що?
для порівняння - 7000 тис грн це вартість в квартирі споживача.


Ко мне какие предъявы? Я, если хочу озвучить себестоимость, схожу на сайт УГД и посмотрю в их отчетности (что, собственно, и было сделано). За 70 баксов спрашивай с Яценюка и других торговцев лицом, которым что соврать, что стакан воды выпить...

PS: что касается потребительской цены 300 долларов - это за 9 месяцев, как и себестоимость с отчетности УГД
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 31 гру, 2019 17:59, всього редагувалось 1 раз.
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