edvardd написав:Libo он договаривался про остальных пленных, и по этому поводу говорил, что пленные важнее его рейтинга...
И Вы еще верите в эту хepню? Вернули нам по обмену всего 12 реальных военнопленных, а остальные 64 человека - это гражданские. А отдали россиянам жестких убийц, на которых клейма негде ставить! Но зато теперь эту шарманку "про наших людей" будут крутить сутками из всех телевизоров. И под эту тему будут сдавать всё и всех. Тупо на жалость давить... И не забывайте, что у россиян сидит еще 300 наших заложников. Это официальная цифра. А неофициальная, по данным тех, кто ищет своих родных - около 3000. Кого вместо них Зеленский собирается отдавать, если уже всех имеющихся у нас сепаров и россиян отдали за 2 прошлых раза в режиме "всех на всех"?
И да, сегодня в Крыму рашики снова арестовали несколько украинцев, приехавших туда в гости к родственникам. Ресурс у Путина бесконечный для обменов! Будем территории в следующий раз отдавать или сразу уже армию разоружать?
Рейтинг... Ради рейтинга Зеленский мать родную готов продать! Или обменять. Главное, чтобы плебс хлопал и боготворил его.
edvardd написав: он договаривался про остальных пленных, и по этому поводу говорил, что пленные важнее его рейтинга...
Во-первых, что за горяка-срачка с пленными в предновогонюю ночь? Повод, чтобы пользуясь случаем поздравить главного русского свина с Новым годом и пожелать ему крепкого здоровья и счастья? И в его лице всему русско-свинскому стаду? Я представляю, как это восприняли наши ребята в окопах ... Во-вторых, с этими обменами не всё однозначно. Мы выдаем террористов, которые совершали теракты против мирных жителей. Теперь ФСБ инструктирует новых - убивайте и ничего не бойтесь - мы вас потом обменяем. Это развязывание рук русскому террору против тебя и твоих детей. Жидок поборзеть захотел. Маруся Зверобой может поставить на место.
mephala написав: ще раз - собівартість 70 баксів це що? для порівняння - 7000 тис грн це вартість в квартирі споживача.
Ко мне какие предъявы? Я, если хочу озвучить себестоимость, схожу на сайт УГД и посмотрю в их отчетности (что, собственно, и было сделано). За 70 баксов спрашивай с Яценюка и других торговцев лицом, которым что соврать, что стакан воды выпить...
PS: что касается потребительской цены 300 долларов - это за 9 месяцев, как и себестоимость с отчетности УГД
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 31 гру, 2019 17:59, всього редагувалось 1 раз.