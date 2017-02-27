Ну что, пора уже за стол и по 150 за уходящий? Впереди веселая, шумная и эротическая ночь. Забудьте про свои дурацкие курсы. Всем веселого, сказочного вечера. С настоящими чудесами по линии отношений и любви.
mephala написав: ще раз - собівартість 70 баксів це що? для порівняння - 7000 тис грн це вартість в квартирі споживача.
Ко мне какие предъявы? Я, если хочу озвучить себестоимость, схожу на сайт УГД и посмотрю в их отчетности (что, собственно, и было сделано). За 70 баксов спрашивай с Яценюка и других торговцев лицом, которым что соврать, что стакан воды выпить...
PS: что касается потребительской цены 300 долларов - это за 9 месяцев, как и себестоимость с отчетности УГД
тобто ціна УГД повинна збігатися з ціною в конфорці? так готуйте відра носити газ додому від свердловин а коломойша вже йде пиляти ГТС на металолом.
Всех с Новым Годом! Зе- и Грету- головного мозга оставим в прошлом; Аленям - постер памятный с копытом на стене : Иным : Успеха и Успехов! и новая задачка на ночь: каким курс будет на конец 1 кв-ла при дефиците бюджетных платежей за первый квартал 2020 года - 65-70 млрд. гривен. ?!
По прогнозам наши аналитиков. Даже если падение промпроизводства не будет вообще (что само по себе может быть лишь результатом божественного вмешательства), при максимальной мобилизации в бюджет всего что можно и нельзя (нельзя - это то, за что при смене власти сажают) , с учетом декабрьских платежей,которые платятся в январе, дефицит бюджетных платежей за первый квартал 2020 года составит 65-70 млрд. гривен.
А что такое халява по отношению к тарифам ? Не хотят люди условно 200 процентов наценки от госмонополистов. Ну, не хотят и считают это несправедливым. Это вполне нормально.
Если ваш ЖЭК вдруг поднимет тарифы на обслуживание вашего дома в три раза на основании того, что в Париже такие тарифы, что вы будете радоваться?
но, во-первых, нет у нас не тпбельности ни 200, ни даже 20 %. А во-вторых, если коммунальные системы без кап модернизаций по 30 и более лет, то сейчас привести их в соответствие - придется как раз заплатить те самые 200%, дабы компенсировать накопленный износ . И не факт, что 200 хватит.