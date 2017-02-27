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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3311331233133314

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 17:58

Ну что, пора уже за стол и по 150 за уходящий? :roll:
Впереди веселая, шумная и эротическая ночь.
Забудьте про свои дурацкие курсы. :?
Всем веселого, сказочного вечера. :idea:
С настоящими чудесами по линии отношений и любви. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 18:05

  zРадио написав:
  mephala написав:
ще раз - собівартість 70 баксів це що?
для порівняння - 7000 тис грн це вартість в квартирі споживача.


Ко мне какие предъявы? Я, если хочу озвучить себестоимость, схожу на сайт УГД и посмотрю в их отчетности (что, собственно, и было сделано). За 70 баксов спрашивай с Яценюка и других торговцев лицом, которым что соврать, что стакан воды выпить...

PS: что касается потребительской цены 300 долларов - это за 9 месяцев, как и себестоимость с отчетности УГД

тобто ціна УГД повинна збігатися з ціною в конфорці?
так готуйте відра носити газ додому від свердловин а коломойша вже йде пиляти ГТС на металолом.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 18:15

Естественный отбор ...

Всех с Новым Годом!
Зе- и Грету- головного мозга оставим в прошлом;
Аленям - постер памятный с копытом на стене :Зображення
Иным : Успеха и Успехов! и новая задачка на ночь: каким курс будет на конец 1 кв-ла при дефиците бюджетных платежей за первый квартал 2020 года - 65-70 млрд. гривен. ?!
По прогнозам наши аналитиков.
Даже если падение промпроизводства не будет вообще (что само по себе может быть лишь результатом божественного вмешательства), при максимальной мобилизации в бюджет всего что можно и нельзя (нельзя - это то, за что при смене власти сажают) , с учетом декабрьских платежей,которые платятся в январе, дефицит бюджетных платежей за первый квартал 2020 года составит 65-70 млрд. гривен.

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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 18:18

  mephala написав:тобто ціна УГД повинна збігатися з ціною в конфорці?
так готуйте відра носити газ додому від свердловин а коломойша вже йде пиляти ГТС на металолом.


Продолжим послезавтра :D Всех с наступающим!!!
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 18:20

  freeze написав:

А что такое халява по отношению к тарифам ? Не хотят люди условно 200 процентов наценки от госмонополистов. Ну, не хотят и считают это несправедливым. Это вполне нормально.

Если ваш ЖЭК вдруг поднимет тарифы на обслуживание вашего дома в три раза на основании того, что в Париже такие тарифы, что вы будете радоваться?
но, во-первых, нет у нас не тпбельности ни 200, ни даже 20 %.
А во-вторых, если коммунальные системы без кап модернизаций по 30 и более лет, то сейчас привести их в соответствие - придется как раз заплатить те самые 200%, дабы компенсировать накопленный износ . И не факт, что 200 хватит.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 18:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Это был не загон, а какой то похоронный марш по временам настоящих загонов((
escobar
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