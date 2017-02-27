edvardd написав:Libo он договаривался про остальных пленных, и по этому поводу говорил, что пленные важнее его рейтинга...
И Вы еще верите в эту хepню? Вернули нам по обмену всего 12 реальных военнопленных, а остальные 64 человека - это гражданские. А отдали россиянам жестких убийц, на которых клейма негде ставить! Но зато теперь эту шарманку "про наших людей" будут крутить сутками из всех телевизоров. И под эту тему будут сдавать всё и всех. Тупо на жалость давить... И не забывайте, что у россиян сидит еще 300 наших заложников. Это официальная цифра. А неофициальная, по данным тех, кто ищет своих родных - около 3000. Кого вместо них Зеленский собирается отдавать, если уже всех имеющихся у нас сепаров и россиян отдали за 2 прошлых раза в режиме "всех на всех"?
И да, сегодня в Крыму рашики снова арестовали несколько украинцев, приехавших туда в гости к родственникам. Ресурс у Путина бесконечный для обменов! Будем территории в следующий раз отдавать или сразу уже армию разоружать?
Рейтинг... Ради рейтинга Зеленский мать родную готов продать! Или обменять. Главное, чтобы плебс хлопал и боготворил его.
mephala написав: ще раз - собівартість 70 баксів це що? для порівняння - 7000 тис грн це вартість в квартирі споживача.
Ко мне какие предъявы? Я, если хочу озвучить себестоимость, схожу на сайт УГД и посмотрю в их отчетности (что, собственно, и было сделано). За 70 баксов спрашивай с Яценюка и других торговцев лицом, которым что соврать, что стакан воды выпить...
PS: что касается потребительской цены 300 долларов - это за 9 месяцев, как и себестоимость с отчетности УГД
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 31 гру, 2019 17:59, всього редагувалось 1 раз.
Ну что, пора уже за стол и по 150 за уходящий? Впереди веселая, шумная и эротическая ночь. Забудьте про свои дурацкие курсы. Всем веселого, сказочного вечера. С настоящими чудесами по линии отношений и любви.
mephala написав: ще раз - собівартість 70 баксів це що? для порівняння - 7000 тис грн це вартість в квартирі споживача.
Ко мне какие предъявы? Я, если хочу озвучить себестоимость, схожу на сайт УГД и посмотрю в их отчетности (что, собственно, и было сделано). За 70 баксов спрашивай с Яценюка и других торговцев лицом, которым что соврать, что стакан воды выпить...
PS: что касается потребительской цены 300 долларов - это за 9 месяцев, как и себестоимость с отчетности УГД
тобто ціна УГД повинна збігатися з ціною в конфорці? так готуйте відра носити газ додому від свердловин а коломойша вже йде пиляти ГТС на металолом.
Всех с Новым Годом! Зе- и Грету- головного мозга оставим в прошлом; Аленям - постер памятный с копытом на стене : Иным : Успеха и Успехов! и новая задачка на ночь: каким курс будет на конец 1 кв-ла при дефиците бюджетных платежей за первый квартал 2020 года - 65-70 млрд. гривен. ?!
По прогнозам наши аналитиков. Даже если падение промпроизводства не будет вообще (что само по себе может быть лишь результатом божественного вмешательства), при максимальной мобилизации в бюджет всего что можно и нельзя (нельзя - это то, за что при смене власти сажают) , с учетом декабрьских платежей,которые платятся в январе, дефицит бюджетных платежей за первый квартал 2020 года составит 65-70 млрд. гривен.