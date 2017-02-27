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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 331233133314331533163317>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 18:20

  freeze написав:

А что такое халява по отношению к тарифам ? Не хотят люди условно 200 процентов наценки от госмонополистов. Ну, не хотят и считают это несправедливым. Это вполне нормально.

Если ваш ЖЭК вдруг поднимет тарифы на обслуживание вашего дома в три раза на основании того, что в Париже такие тарифы, что вы будете радоваться?
но, во-первых, нет у нас не тпбельности ни 200, ни даже 20 %.
А во-вторых, если коммунальные системы без кап модернизаций по 30 и более лет, то сейчас привести их в соответствие - придется как раз заплатить те самые 200%, дабы компенсировать накопленный износ . И не факт, что 200 хватит.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 18:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Это был не загон, а какой то похоронный марш по временам настоящих загонов((
escobar
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 18:34

  freeze написав:
  lapay написав:Високі тарифи неминучі, при ринкових відносинах. Так що звикайте.


Тарифы монополистов, особенно государственных, везде контролируются государствами. Рынок там ни с какого боку.
рынок со всех сторон. Чтобы бесперебойно качать воду в дома, нужно предложить хорошим специалистам рыночную з.п., переманить их с других производств, купить на свободном рынке за рыночную цену топливо, материалы, экскаваторы/насосы, нужно предвидеть динамику спроса и заблаговременно инвестировать в новые мощности, чтобы подключать всё новые жилмассивы (иначе клиент уйдет, предпочтет купить лицензию на скважину и жить без горводоканала). Абсолютно рыночная жизнь у этих госмонополистов.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 18:36

  yuri_m написав:
  edvardd написав:Libo
он договаривался про остальных пленных, и по этому поводу говорил, что пленные важнее его рейтинга...

И Вы еще верите в эту хepню? Вернули нам по обмену всего 12 реальных военнопленных, а остальные 64 человека - это гражданские. А отдали россиянам жестких убийц, на которых клейма негде ставить! Но зато теперь эту шарманку "про наших людей" будут крутить сутками из всех телевизоров. И под эту тему будут сдавать всё и всех. Тупо на жалость давить... И не забывайте, что у россиян сидит еще 300 наших заложников. Это официальная цифра. А неофициальная, по данным тех, кто ищет своих родных - около 3000. Кого вместо них Зеленский собирается отдавать, если уже всех имеющихся у нас сепаров и россиян отдали за 2 прошлых раза в режиме "всех на всех"?

И да, сегодня в Крыму рашики снова арестовали несколько украинцев, приехавших туда в гости к родственникам. Ресурс у Путина бесконечный для обменов! Будем территории в следующий раз отдавать или сразу уже армию разоружать?

Рейтинг... Ради рейтинга Зеленский мать родную готов продать! Или обменять. Главное, чтобы плебс хлопал и боготворил его.

Петя отдавал "беркутов" и прочих "псковских десантников" просто так, и ничего.
Почему никто тогда не хайпился на зраде? А, не проплатили :)

А вот некоторых *издострадальцев-"грибов", и порохоботов, - можно ставить и в конец очереди на обмен.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 18:41

  freeze написав:
  lapay написав:В нас проголосували за клоуна, який вже збільшив, за цей рік, доларовий держборг, і валовий зовнішній борг.


Это деяния наследников Порошенко Смолия и Маркаровой, которые остались на хозяйстве, по факту только они рулят финансами. Сомневаюсь, что Зеленский или Гончарук сильно разбираются в финансах и экономических вопросах.
отличная позиция: президент и премьер за ситуацию в стране не в ответе. Они, в принципе, классные ребята, но недалёкие, что с них взять....кроме громких предвыборных обещаний
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 18:43

В Сильвере мужик 50к$ засовывал в терминал примата .
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 18:45

  escobar написав:Это был не загон, а какой то похоронный марш по временам настоящих загонов((


Вы думаете что будет девальвация? Повторяю вопрос 20 раз:
Что мешает нерезидентам вложить 200лярдов $ , так как в Турции?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 18:46

  proftpd66 написав:В Сильвере мужик 50к$ засовывал в терминал примата .


откуда инфа, что именно 50к.? считали?! :lol:
Востаннє редагувалось Pupsik в Вів 31 гру, 2019 18:47, всього редагувалось 1 раз.
Слава Україні! /читаю усіх/
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 18:46

Кто выиграл в этом году ?

Презерватив, ОВГЗ или укрбуд? :mrgreen:

Контейнер с презами победитель этого года . И овгз выиграл +35%.

Индекс S/P500 + 35%
Хрущ и совок +5-10%
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 18:47

  Pupsik написав:
  proftpd66 написав:В Сильвере мужик 50к$ засовывал в терминал примата .


откуда инфа, що именно 50к.? считали?! :lol:


По объему бумаги памяти были большие, наверное 20к
proftpd66
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