Вкладчик1234 написав:Петя отдавал "беркутов" и прочих "псковских десантников" просто так, и ничего. Почему никто тогда не хайпился на зраде? А, не проплатили
А вот некоторых *издострадальцев-"грибов", и порохоботов, - можно ставить и в конец очереди на обмен.
Гуглом пользоваться запретили? Сравните хотя бы по датам, когда отдавали россиян и сколько в это же время вернулось наших. За псковских конкретно вернули наших погранцов из Изварино и частично захваченных под Иловайском. Остальное сами найдете при желании. И да, при "злочинном Пэдро" вернули по обмену 3200 человек. Можете цифру проверить из открытых источников, если на слово не верите. При Зеленском вернули 76, моряков не считаем - они по другой теме проходят. Еще вопросы есть?
P.S. Такие номерные ники широко практикуются российскими ботами. Там их просто генерируют при выдаче своим сотрудникам. И применяемое Вами слово "порохобот" это подтверждает.
А можно подробнее про вашу стратегию по сохранению нахомяченного?вот вы писали,что под зелёной грушей находитесь с прошлого нового года,тогда был курс 28,выходит вы упаковали котлетку по такому курсу и в ней до сих пор находитесь. Какие ваши дальнейшие действия?
Сливаете по 23.80 и на грндепо?
Или дальше на зелёном заборе? Будете дальше радовать вашими средними и почему перестали советовать типа:пора продавать доллар,пора покупать доллар,потому что он ниже среднего значения в этом году?
Помогите во всём этом разобраться,вы как очень близкий человек к статистике,очень прошу.
Новорічного вечора тобі вовче.
Почну з кінця.
З чого ви взяли, що я близький до статистики?
І, загалом, до якої статистики? Я, наприклад, в Університеті прослухав курс квантової статистики. Ви про неї?
Я ніколи не писав що я на зеленому заборі, я завжди давав свою корзину у відсотках. Середньо річне буду давати і надалі. Так, дочекаємось спочатку величини обертів за 27 грудня, тоді і рік закриємо і буде зрозуміло хто виграв, а хто дещо загубив у цьому році.
На зараз середньорічна зважена - 25,5698081350285 грн./$ Це дуже близько до кінцевої величини, та ще не вона! Та хто продав дорожче той вже гарантовано виграв в цьому році!
Перестав давати регулярно, бо в мене язик відсох регулярно писати що має сенс купувати доляр(який увесь час падав і на мене вже косо люди поглядали), ось так, як НБУ купував, бо поточні курси нижче середньозваженої величини.
Ось початок Нового року задасть базове значення середньозваженної на 2020 рік і я повернусь до регулярної подачі середньозваженного і ось тоді, коли поточні значення будуть вище, треба не гаяти часу, а продавати доляр, а коли підемо під середньорічне зважене - купувати.
Тільки я ще раз наголошую на корзині і ніколи не йти в ту чи іншу сторону на 100 відсотків. І цей рік те доказав.
Для себе на наступний рік планую корзину: - 50% гривня, бо як на мене буде подальший її бенефіс; - валюти 30%. З них 15% - доляр, 9% -євро, і по 3% - фунт і франк. Від австралійця позбавився; - ну і в кінці 20% - золото. Воно в мене вже коштує минус 21.122 грн.за грам і воно в цьому році єдине з активів, яке подорожчало і не потребую вторинних платіжних потоків, як то платежі за бензин та тех.огляд для машини, або квартплата за житло!
Краще таки депозит і хай вам платять, аніж кредит і ви платите, платите за бензин, електрику, квартплату(ну другорядні фінансові потоки). Бо, немала кума хлопот та купила порося!
Люди звертайте увагу на вторинні платежі. Зараз економіка на цьому будується
ВО
Усіх із святом! І до зустрічі в Новому році!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 31 гру, 2019 19:14, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
yuri_m написав:Гуглом пользоваться запретили? Сравните хотя бы по датам, когда отдавали россиян и сколько в это же время вернулось наших. За псковских конкретно вернули наших погранцов из Изварино и частично захваченных под Иловайском. Остальное сами найдете при желании. И да, при "злочинном Пэдро" вернули по обмену 3200 человек. Можете цифру проверить из открытых источников, если на слово не верите. При Зеленском вернули 76, моряков не считаем - они по другой теме проходят. Еще вопросы есть?
P.S. Такие номерные ники широко практикуются российскими ботами. Там их просто генерируют при выдаче своим сотрудникам. И применяемое Вами слово "порохобот" это подтверждает.
1. О каком Иловайске речь? О том, при котором петя открывал офшоры и проводил "победоносные" парады? О каких пленных речь? О Тех, которых захватили, пока петя с гелетеем рисовались на параде, и оформляли офшоры? 2. Зачем петя выдумал термин "АТО", вместо войны? Потом ещё какой-то ССО? Ещё были попытки назвать оккупацию "эффективным контролем", и т.п.?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Надо вкладывать в sp500 или московскую биржу . Оба +30..40 рост за год.
Ждать коррекцию гривну , чтобы было 25-26.5 и входит в гривну по такому курсе . Депо 19.5% налоги , овгз 11%. При росте курса мы теряем бабулес. При маленькой ставке и при больших прыжках , все 100% капитала в гривне хранить очень рискованно . Моя математика не позволяет при 23.5 зимой зайти в гривну при ставка 10% с вычеткой налогов . Если sp500 растет на 35% в год .
Если я не прав, то жду критику
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 31 гру, 2019 19:35, всього редагувалось 2 разів.