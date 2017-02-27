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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 33133314331533163317>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 18:55

  Вкладчик1234 написав:Петя отдавал "беркутов" и прочих "псковских десантников" просто так, и ничего.
Почему никто тогда не хайпился на зраде? А, не проплатили :)

А вот некоторых *издострадальцев-"грибов", и порохоботов, - можно ставить и в конец очереди на обмен.

Гуглом пользоваться запретили? Сравните хотя бы по датам, когда отдавали россиян и сколько в это же время вернулось наших. За псковских конкретно вернули наших погранцов из Изварино и частично захваченных под Иловайском. Остальное сами найдете при желании. И да, при "злочинном Пэдро" вернули по обмену 3200 человек. Можете цифру проверить из открытых источников, если на слово не верите. При Зеленском вернули 76, моряков не считаем - они по другой теме проходят. Еще вопросы есть?


P.S. Такие номерные ники широко практикуются российскими ботами. Там их просто генерируют при выдаче своим сотрудникам. И применяемое Вами слово "порохобот" это подтверждает.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 19:04

  somilitark написав:s0v7a

А можно подробнее про вашу стратегию по сохранению нахомяченного?вот вы писали,что под зелёной грушей находитесь с прошлого нового года,тогда был курс 28,выходит вы упаковали котлетку по такому курсу и в ней до сих пор находитесь.
Какие ваши дальнейшие действия?

Сливаете по 23.80 и на грндепо?

Или дальше на зелёном заборе? Будете дальше радовать вашими средними и почему перестали советовать типа:пора продавать доллар,пора покупать доллар,потому что он ниже среднего значения в этом году?

Помогите во всём этом разобраться,вы как очень близкий человек к статистике,очень прошу.


Новорічного вечора тобі вовче.

Почну з кінця.

З чого ви взяли, що я близький до статистики?

І, загалом, до якої статистики? Я, наприклад, в Університеті прослухав курс квантової статистики. Ви про неї? :)

Я ніколи не писав що я на зеленому заборі, я завжди давав свою корзину у відсотках. Середньо річне буду давати і надалі. Так, дочекаємось спочатку величини обертів за 27 грудня, тоді і рік закриємо і буде зрозуміло хто виграв, а хто дещо загубив у цьому році.

На зараз середньорічна зважена - 25,5698081350285 грн./$ Це дуже близько до кінцевої величини, та ще не вона! Та хто продав дорожче той вже гарантовано виграв в цьому році!

Перестав давати регулярно, бо в мене язик відсох регулярно писати що має сенс купувати доляр(який увесь час падав і на мене вже косо люди поглядали), ось так, як НБУ купував, бо поточні курси нижче середньозваженої величини. :roll:

Ось початок Нового року задасть базове значення середньозваженної на 2020 рік і я повернусь до регулярної подачі середньозваженного і ось тоді, коли поточні значення будуть вище, треба не гаяти часу, а продавати доляр, а коли підемо під
середньорічне зважене - купувати.

Тільки я ще раз наголошую на корзині і ніколи не йти в ту чи іншу сторону на 100 відсотків. І цей рік те доказав.

Для себе на наступний рік планую корзину:
- 50% гривня, бо як на мене буде подальший її бенефіс;
- валюти 30%. З них 15% - доляр, 9% -євро, і по 3% - фунт і франк. Від австралійця позбавився;
- ну і в кінці 20% - золото.
Воно в мене вже коштує минус 21.122 грн.за грам і воно в цьому році єдине з активів, яке подорожчало і не потребую вторинних платіжних потоків, як то платежі за бензин та тех.огляд для машини, або квартплата за житло!

Краще таки депозит і хай вам платять, аніж кредит і ви платите, платите за бензин, електрику, квартплату(ну другорядні фінансові потоки). Бо, немала кума хлопот та купила порося!

Люди звертайте увагу на вторинні платежі. Зараз економіка на цьому будується :!:

ВО

Усіх із святом! І до зустрічі в Новому році!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 31 гру, 2019 19:14, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 19:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

proftpd66 написав:В Сильвере мужик 50к$ засовывал в терминал примата .
Там кассета столько не примет
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 19:07

  escobar написав:Это был не загон, а какой то похоронный марш по временам настоящих загонов((
200 грн на сотке баксов за три дня это мало? :shock: Это супер.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 19:09

  Faceless написав:
proftpd66 написав:В Сильвере мужик 50к$ засовывал в терминал примата .
Там кассета столько не примет


По несколько заходов
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 19:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

proftpd66 написав:
  Faceless написав:
proftpd66 написав:В Сильвере мужик 50к$ засовывал в терминал примата .
Там кассета столько не примет


По несколько заходов
Персонально для него инкассаторы будут приезжать? :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 19:26

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Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 31 гру, 2019 19:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 19:27

Faceless

Там было два терминала .

ГазМяс , он же скунс поставить банкоматы в аэропорту 5 штук чтобы кормить туристов :) в Аэропорту 5 банкоматов, а по Киеву меньше 5. Правильно сделал ! :mrgreen: стратегия
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 31 гру, 2019 19:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 19:28

  yuri_m написав:Гуглом пользоваться запретили? Сравните хотя бы по датам, когда отдавали россиян и сколько в это же время вернулось наших. За псковских конкретно вернули наших погранцов из Изварино и частично захваченных под Иловайском. Остальное сами найдете при желании. И да, при "злочинном Пэдро" вернули по обмену 3200 человек. Можете цифру проверить из открытых источников, если на слово не верите. При Зеленском вернули 76, моряков не считаем - они по другой теме проходят. Еще вопросы есть?


P.S. Такие номерные ники широко практикуются российскими ботами. Там их просто генерируют при выдаче своим сотрудникам. И применяемое Вами слово "порохобот" это подтверждает.

1. О каком Иловайске речь? О том, при котором петя открывал офшоры и проводил "победоносные" парады? О каких пленных речь? О Тех, которых захватили, пока петя с гелетеем рисовались на параде, и оформляли офшоры?
2. Зачем петя выдумал термин "АТО", вместо войны? Потом ещё какой-то ССО? Ещё были попытки назвать оккупацию "эффективным контролем", и т.п.?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 19:33

На подводя итоги :

Надо вкладывать в sp500 или московскую биржу . Оба +30..40 рост за год.

Ждать коррекцию гривну , чтобы было 25-26.5 и входит в гривну по такому курсе . Депо 19.5% налоги , овгз 11%. При росте курса мы теряем бабулес. При маленькой ставке и при больших прыжках , все 100% капитала в гривне хранить очень рискованно . Моя математика не позволяет при 23.5 зимой зайти в гривну при ставка 10% с вычеткой налогов . Если sp500 растет на 35% в год .

Если я не прав, то жду критику
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 31 гру, 2019 19:35, всього редагувалось 2 разів.
proftpd66
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