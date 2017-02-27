Додано: Вів 31 гру, 2019 19:40

200 грн на сотке баксов за три дня это мало?

Что там с матожиданием?Проблема Гривны в том, что курс онной - управляем "в ручном режиме", не зависит от реального состояния экономики и даже не реагирует соответствующим образом на Фундамент!Прямым текстом - на курсе гривна/доллар - могут зарабатывать только инсайдеры, связанные в Властью.Совсем другое дело - commodities, мажоры и пр. на Мировых рынках или вот ETF.Тот же SPY, дал за год 60% и ходил очень технично и понятно, так сказать в соответствие с "решениями ФРС и твиттами Трампа".Только у нас, на фоне усиления фискального давления и роста отрицательного сальдо, могла быть произведена "Операцыя Грывне-укро-пляж".Кстати, по своей сути, данная Операция, напомнила "операцию по сбору зерна в 30-33", приведшую к Голодомору!Тогда, "давили крестьян", сейчас - давонули экспортёров и заробитчан, мол... "нефиг жиреть на своих экспортных предприятиях, вон... Круизер у дирехтора... 2000-го года выпуска, мог бы и на собарожце Таврийском зад возить по ухабам".