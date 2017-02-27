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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 331433153316331733183319>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 19:34

  s0v7a написав:
Для себе на наступний рік планую корзину:
- 50% гривня, бо як на мене буде подальший її бенефіс;
- валюти 30%. З них 15% - доляр, 9% -євро, і по 3% - фунт і франк. Від австралійця позбавився;
- ну і в кінці 20% - золото.

[/size]Усіх із святом! І до зустрічі в Новому році![/color]


Прекрасна корзина! Бажаю її подальшого наповнення в Новому році - по самі вінця! :)
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 19:35

  Вкладчик1234 написав:
  yuri_m написав:Гуглом пользоваться запретили? Сравните хотя бы по датам, когда отдавали россиян и сколько в это же время вернулось наших. За псковских конкретно вернули наших погранцов из Изварино и частично захваченных под Иловайском. Остальное сами найдете при желании. И да, при "злочинном Пэдро" вернули по обмену 3200 человек. Можете цифру проверить из открытых источников, если на слово не верите. При Зеленском вернули 76, моряков не считаем - они по другой теме проходят. Еще вопросы есть?


P.S. Такие номерные ники широко практикуются российскими ботами. Там их просто генерируют при выдаче своим сотрудникам. И применяемое Вами слово "порохобот" это подтверждает.

1. О каком Иловайске речь? О том, при котором петя открывал офшоры и проводил "победоносные" парады? О каких пленных речь? О Тех, которых захватили, пока петя с гелетеем рисовались на параде, и оформляли офшоры?
2. Зачем петя выдумал термин "АТО", вместо войны? Потом ещё какой-то ССО? Ещё были попытки назвать оккупацию "эффективным контролем", и т.п.?

Очень предметный ответ на вопрос о количестве обменянных людей:-)))
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 19:39

  juristkostya написав:Очень предметный ответ на вопрос о количестве обменянных людей:-)))

1. Я должен доказывать вброс про "3200 освобожденных пленных"?
2. Отдельный вопрос: при каких обстоятельствах они попали в "плен" ("войны"-то у нас нет "оформленной", поэтому и пленных не может быть)

3. Почему петя отпустил "Садовника и ко"? Которые благополучно, беспрепятственно, и предсказуемо выехали в РФ?

А теперь "внезапно" начал скыглить про "обмен беркутов"?

Это зеленский спилил деревья, сорвал и заменил брусчатку, и заново отштукатурил все здания, чтобы не осталось никаких следов от пуль? И самих пуль. И чтобы невозможно было восстановить траекторию выстрелов, и места выстрелов?

Шо там с "делом чести" Гонгадзе?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 31 гру, 2019 19:43, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 19:40

  s0v7a написав:
  somilitark написав:s0v7a

А можно подробнее про вашу стратегию по сохранению нахомяченного?вот вы писали,что под зелёной грушей находитесь с прошлого нового года,тогда был курс 28,выходит вы упаковали котлетку по такому курсу и в ней до сих пор находитесь.
Какие ваши дальнейшие действия?

Сливаете по 23.80 и на грндепо?

Или дальше на зелёном заборе? Будете дальше радовать вашими средними и почему перестали советовать типа:пора продавать доллар,пора покупать доллар,потому что он ниже среднего значения в этом году?

Помогите во всём этом разобраться,вы как очень близкий человек к статистике,очень прошу.


Новорічного вечора тобі вовче.

Почну з кінця.

З чого ви взяли, що я близький до статистики?

І, загалом, до якої статистики? Я, наприклад, в Університеті прослухав курс квантової статистики. Ви про неї? :)

Я ніколи не писав що я на зеленому заборі, я завжди давав свою корзину у відсотках. Середньо річне буду давати і надалі. Так, дочекаємось спочатку величини обертів за 27 грудня, тоді і рік закриємо і буде зрозуміло хто виграв, а хто дещо загубив у цьому році.

На зараз середньорічна зважена - 25,5698081350285 грн./$ Це дуже близько до кінцевої величини, та ще не вона! Та хто продав дорожче той вже гарантовано виграв в цьому році!

Перестав давати регулярно, бо в мене язик відсох регулярно писати що має сенс купувати доляр(який увесь час падав і на мене вже косо люди поглядали), ось так, як НБУ купував, бо поточні курси нижче середньозваженої величини. :roll:

Ось початок Нового року задасть базове значення середньозваженної на 2020 рік і я повернусь до регулярної подачі середньозваженного і ось тоді, коли поточні значення будуть вище, треба не гаяти часу, а продавати доляр, а коли підемо під
середньорічне зважене - купувати.

Тільки я ще раз наголошую на корзині і ніколи не йти в ту чи іншу сторону на 100 відсотків. І цей рік те доказав.

Для себе на наступний рік планую корзину:
- 50% гривня, бо як на мене буде подальший її бенефіс;
- валюти 30%. З них 15% - доляр, 9% -євро, і по 3% - фунт і франк. Від австралійця позбавився;
- ну і в кінці 20% - золото.
Воно в мене вже коштує минус 21.122 грн.за грам і воно в цьому році єдине з активів, яке подорожчало і не потребую вторинних платіжних потоків, як то платежі за бензин та тех.огляд для машини, або квартплата за житло!

Краще таки депозит і хай вам платять, аніж кредит і ви платите, платите за бензин, електрику, квартплату(ну другорядні фінансові потоки). Бо, немала кума хлопот та купила порося!

Люди звертайте увагу на вторинні платежі. Зараз економіка на цьому будується :!:

ВО

Усіх із святом! І до зустрічі в Новому році!



Если будет бенефіс, то надо 70% в гривне и останое в какой -то перспективноц валюте, например евро .

Эксперты говорят что гривна выиграет, но эти эксперты отказываетесь вкладывать . Это минимум странно .
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 19:40

bugalter
200 грн на сотке баксов за три дня это мало?

Что там с матожиданием?
Проблема Гривны в том, что курс онной - управляем "в ручном режиме", не зависит от реального состояния экономики и даже не реагирует соответствующим образом на Фундамент!
Прямым текстом - на курсе гривна/доллар - могут зарабатывать только инсайдеры, связанные в Властью.
Совсем другое дело - commodities, мажоры и пр. на Мировых рынках или вот ETF.
Тот же SPY, дал за год 60% и ходил очень технично и понятно, так сказать в соответствие с "решениями ФРС и твиттами Трампа".

Только у нас, на фоне усиления фискального давления и роста отрицательного сальдо, могла быть произведена "Операцыя Грывне-укро-пляж".
Кстати, по своей сути, данная Операция, напомнила "операцию по сбору зерна в 30-33", приведшую к Голодомору!
Тогда, "давили крестьян", сейчас - давонули экспортёров и заробитчан, мол... "нефиг жиреть на своих экспортных предприятиях, вон... Круизер у дирехтора... 2000-го года выпуска, мог бы и на собарожце Таврийском зад возить по ухабам".

Всех с Новым Годом!
Здоровья, Главное!
Поменьше "органов номенклатуры" на пути у тех, кто Работает и Предпринимает, несмотря на атаки со стороны чиновников и пр. "органов"!
Надейся на себя, друзей и близких!
Never give up!
Украина - Сильная Страна и несмотря на всё, я верю в Счастливое Будущее Украины!
С Новым Годом!
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 19:43

  bugalter написав:
  escobar написав:Это был не загон, а какой то похоронный марш по временам настоящих загонов((
200 грн на сотке баксов за три дня это мало? :shock: Это супер.

слабый с вас бухгалтер. на момент 1000 грн в лучшем случае на тыще баксов.
или вы продали по 25 и уже откупились по 23?
Востаннє редагувалось mephala в Вів 31 гру, 2019 19:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 19:46

proftpd66
Если будет бенефіс, то надо 70% в гривне и останое в какой -то перспективноц валюте, например евро .

Корридор по нефти на 2020-й, озвучивали 50-100 баксов за баррель.
то есть, для меня, понятнее - набирать в зависимости от ситуации бумаги "нефтянников" на лоях, сформировать портфель и получить свои 50-100% годовых..
Кроме этого, можно спекулировать в краткосроке на разных инструментах, если умеешь.
Кстати, крипта в 2020-м будет инетесна, ну и фунт(я уже озвучивал точку входа).

То есть, на этом фоне, вот бегать "с гривной по обменкам", ну это прошлый век, не интересно вообще и хлопотно.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 19:46

Почему главарь "ЧВК Вагнера" спокойно навещал мать на своей родине в Кировоградской области в 2016 году?

Глава российской частной военной компании "Вагнер" Уткин в 2016 году навещал в Украине мать – СМИ
Как выяснило издание "Цензор.НЕТ", в Смолино Кировоградской области до последнего времени жила мать Дмитрия Уткина, воевавшего на Донбассе и в Сирии во главе ЧВК, и до сих пор живут две его бывшие жены.
https://gordonua.com/news/war/glava-rossiyskoy-chastnoy-voennoy-kompanii-vagner-utkin-v-2016-godu-naveshchal-v-ukraine-mat-170861.html
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 19:49

  mephala написав:
  bugalter написав:
  escobar написав:Это был не загон, а какой то похоронный марш по временам настоящих загонов((
200 грн на сотке баксов за три дня это мало? :shock: Это супер.

слабый с вас бухгалтер. на момент 100 грн в лучшем случае на тыще баксов.


:shock: на какой еще тыще?! дно - 23.15, вершина 25.00 = 1.85 на одном баксике!
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 19:52

  Pupsik написав: :shock: на какой еще тыще?! дно - 23.15, вершина 25.00 = 1.85 на одном баксике!



Все верно человек написал.
Что толку с ваших 1.85 если допустим ТЕОРЕТИЧЕСКИ гривна идет дальше к 30? Фиксировать нужно в валюте. А если 23 будет - то то будет другая история.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 31 гру, 2019 19:53, всього редагувалось 1 раз.
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