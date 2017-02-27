s0v7a написав: Для себе на наступний рік планую корзину: - 50% гривня, бо як на мене буде подальший її бенефіс; - валюти 30%. З них 15% - доляр, 9% -євро, і по 3% - фунт і франк. Від австралійця позбавився; - ну і в кінці 20% - золото.
[/size]Усіх із святом! І до зустрічі в Новому році![/color]
Прекрасна корзина! Бажаю її подальшого наповнення в Новому році - по самі вінця!
yuri_m написав:Гуглом пользоваться запретили? Сравните хотя бы по датам, когда отдавали россиян и сколько в это же время вернулось наших. За псковских конкретно вернули наших погранцов из Изварино и частично захваченных под Иловайском. Остальное сами найдете при желании. И да, при "злочинном Пэдро" вернули по обмену 3200 человек. Можете цифру проверить из открытых источников, если на слово не верите. При Зеленском вернули 76, моряков не считаем - они по другой теме проходят. Еще вопросы есть?
P.S. Такие номерные ники широко практикуются российскими ботами. Там их просто генерируют при выдаче своим сотрудникам. И применяемое Вами слово "порохобот" это подтверждает.
1. О каком Иловайске речь? О том, при котором петя открывал офшоры и проводил "победоносные" парады? О каких пленных речь? О Тех, которых захватили, пока петя с гелетеем рисовались на параде, и оформляли офшоры? 2. Зачем петя выдумал термин "АТО", вместо войны? Потом ещё какой-то ССО? Ещё были попытки назвать оккупацию "эффективным контролем", и т.п.?
Очень предметный ответ на вопрос о количестве обменянных людей:-)))
juristkostya написав:Очень предметный ответ на вопрос о количестве обменянных людей:-)))
1. Я должен доказывать вброс про "3200 освобожденных пленных"? 2. Отдельный вопрос: при каких обстоятельствах они попали в "плен" ("войны"-то у нас нет "оформленной", поэтому и пленных не может быть)
3. Почему петя отпустил "Садовника и ко"? Которые благополучно, беспрепятственно, и предсказуемо выехали в РФ?
А теперь "внезапно" начал скыглить про "обмен беркутов"?
Это зеленский спилил деревья, сорвал и заменил брусчатку, и заново отштукатурил все здания, чтобы не осталось никаких следов от пуль? И самих пуль. И чтобы невозможно было восстановить траекторию выстрелов, и места выстрелов?
Шо там с "делом чести" Гонгадзе?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 31 гру, 2019 19:43, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
А можно подробнее про вашу стратегию по сохранению нахомяченного?вот вы писали,что под зелёной грушей находитесь с прошлого нового года,тогда был курс 28,выходит вы упаковали котлетку по такому курсу и в ней до сих пор находитесь. Какие ваши дальнейшие действия?
Сливаете по 23.80 и на грндепо?
Или дальше на зелёном заборе? Будете дальше радовать вашими средними и почему перестали советовать типа:пора продавать доллар,пора покупать доллар,потому что он ниже среднего значения в этом году?
Помогите во всём этом разобраться,вы как очень близкий человек к статистике,очень прошу.
Новорічного вечора тобі вовче.
Почну з кінця.
З чого ви взяли, що я близький до статистики?
І, загалом, до якої статистики? Я, наприклад, в Університеті прослухав курс квантової статистики. Ви про неї?
Я ніколи не писав що я на зеленому заборі, я завжди давав свою корзину у відсотках. Середньо річне буду давати і надалі. Так, дочекаємось спочатку величини обертів за 27 грудня, тоді і рік закриємо і буде зрозуміло хто виграв, а хто дещо загубив у цьому році.
На зараз середньорічна зважена - 25,5698081350285 грн./$ Це дуже близько до кінцевої величини, та ще не вона! Та хто продав дорожче той вже гарантовано виграв в цьому році!
Перестав давати регулярно, бо в мене язик відсох регулярно писати що має сенс купувати доляр(який увесь час падав і на мене вже косо люди поглядали), ось так, як НБУ купував, бо поточні курси нижче середньозваженої величини.
Ось початок Нового року задасть базове значення середньозваженної на 2020 рік і я повернусь до регулярної подачі середньозваженного і ось тоді, коли поточні значення будуть вище, треба не гаяти часу, а продавати доляр, а коли підемо під середньорічне зважене - купувати.
Тільки я ще раз наголошую на корзині і ніколи не йти в ту чи іншу сторону на 100 відсотків. І цей рік те доказав.
Для себе на наступний рік планую корзину: - 50% гривня, бо як на мене буде подальший її бенефіс; - валюти 30%. З них 15% - доляр, 9% -євро, і по 3% - фунт і франк. Від австралійця позбавився; - ну і в кінці 20% - золото. Воно в мене вже коштує минус 21.122 грн.за грам і воно в цьому році єдине з активів, яке подорожчало і не потребую вторинних платіжних потоків, як то платежі за бензин та тех.огляд для машини, або квартплата за житло!
Краще таки депозит і хай вам платять, аніж кредит і ви платите, платите за бензин, електрику, квартплату(ну другорядні фінансові потоки). Бо, немала кума хлопот та купила порося!
Люди звертайте увагу на вторинні платежі. Зараз економіка на цьому будується
ВО
Усіх із святом! І до зустрічі в Новому році!
Если будет бенефіс, то надо 70% в гривне и останое в какой -то перспективноц валюте, например евро .
Эксперты говорят что гривна выиграет, но эти эксперты отказываетесь вкладывать . Это минимум странно .
Что там с матожиданием? Проблема Гривны в том, что курс онной - управляем "в ручном режиме", не зависит от реального состояния экономики и даже не реагирует соответствующим образом на Фундамент! Прямым текстом - на курсе гривна/доллар - могут зарабатывать только инсайдеры, связанные в Властью. Совсем другое дело - commodities, мажоры и пр. на Мировых рынках или вот ETF. Тот же SPY, дал за год 60% и ходил очень технично и понятно, так сказать в соответствие с "решениями ФРС и твиттами Трампа".
Только у нас, на фоне усиления фискального давления и роста отрицательного сальдо, могла быть произведена "Операцыя Грывне-укро-пляж". Кстати, по своей сути, данная Операция, напомнила "операцию по сбору зерна в 30-33", приведшую к Голодомору! Тогда, "давили крестьян", сейчас - давонули экспортёров и заробитчан, мол... "нефиг жиреть на своих экспортных предприятиях, вон... Круизер у дирехтора... 2000-го года выпуска, мог бы и на собарожце Таврийском зад возить по ухабам". Всех с Новым Годом! Здоровья, Главное! Поменьше "органов номенклатуры" на пути у тех, кто Работает и Предпринимает, несмотря на атаки со стороны чиновников и пр. "органов"! Надейся на себя, друзей и близких! Never give up! Украина - Сильная Страна и несмотря на всё, я верю в Счастливое Будущее Украины! С Новым Годом!
Если будет бенефіс, то надо 70% в гривне и останое в какой -то перспективноц валюте, например евро .
Корридор по нефти на 2020-й, озвучивали 50-100 баксов за баррель. то есть, для меня, понятнее - набирать в зависимости от ситуации бумаги "нефтянников" на лоях, сформировать портфель и получить свои 50-100% годовых.. Кроме этого, можно спекулировать в краткосроке на разных инструментах, если умеешь. Кстати, крипта в 2020-м будет инетесна, ну и фунт(я уже озвучивал точку входа).
То есть, на этом фоне, вот бегать "с гривной по обменкам", ну это прошлый век, не интересно вообще и хлопотно.