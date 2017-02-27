Додано: Вів 31 гру, 2019 20:02

Вкладчик1234, с петяноидами спорить так же бессмысленно, как и с путиноидами. Каждый раз от тебя будут требовать все новые и новые доказательства твоей правоты. Типа "а докажи то, что ты уже только что доказал". Кстати, это люди с одним и тем же складом ума, просто живут под воздействием противоположной пропаганды.