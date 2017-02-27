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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 33153316331733183319>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 19:53

  proftpd66 написав:На подводя итоги :

Надо вкладывать в sp500 или московскую биржу . Оба +30..40 рост за год.

Ждать коррекцию гривну , чтобы было 25-26.5 и входит в гривну по такому курсе . Депо 19.5% налоги , овгз 11%. При росте курса мы теряем бабулес. При маленькой ставке и при больших прыжках , все 100% капитала в гривне хранить очень рискованно . Моя математика не позволяет при 23.5 зимой зайти в гривну при ставка 10% с вычеткой налогов . Если sp500 растет на 35% в год .

Если я не прав, то жду критику

Нынешнее ралли на американских фондовых рынках зиждется сугубо на количественном смягчении феда и байбеках крупных контор.
Производственный сектор уже в рецессии, ряд индикаторов указывают что экономика тоже близка к этому.
Так то сейчас побольше на защитные активы налегать...
escobar
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 19:56

  bugalter написав:
  escobar написав:Это был не загон, а какой то похоронный марш по временам настоящих загонов((
200 грн на сотке баксов за три дня это мало? :shock: Это супер.

Реальный максимальный курс на слив зеленого был в районе 24.7-8. Если брать чистый профит на одних забегах в кедах, с откупкой после сразу после отката волны и открытия межбанка, то думаю выйдет не больше 80 копеек на доллар.
escobar
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 20:02

Вкладчик1234, с петяноидами спорить так же бессмысленно, как и с путиноидами. Каждый раз от тебя будут требовать все новые и новые доказательства твоей правоты. Типа "а докажи то, что ты уже только что доказал". Кстати, это люди с одним и тем же складом ума, просто живут под воздействием противоположной пропаганды.
Sergei
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 20:05

escobar Все верно покупка по 23.05,продажа по 24.70,без закрытия позиции пока.Зачем спешить на место ставить.
Востаннє редагувалось bugalter в Вів 31 гру, 2019 20:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 20:06

Sergei, спору нет. Я оффтоп закончил :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 20:08

  s0v7a написав:
Для себе на наступний рік планую корзину:
- 50% гривня, бо як на мене буде подальший її бенефіс;
- валюти 30%. З них 15% - доляр, 9% -євро, і по 3% - фунт і франк. Від австралійця позбавився;
- ну і в кінці 20% - золото.


Вспомнилось )))

https://www.youtube.com/watch?v=aHLfyWfeATk
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 20:08

  Alex2007 написав:Что толку с ваших 1.85 если допустим ТЕОРЕТИЧЕСКИ гривна идет дальше к 30? Фиксировать нужно в валюте. А если 23 будет - то то будет другая история.


к 30 может и идем, но "сегодня" нужно продавать ОВГЗ, потому будет 23 (надеюсь)

п.с. в останній день року поділюсь своєю "корзиною 2019"...весь рік, на 100% був у гривні (хрест мене бий якщо брешу), із валюти був 1 долар, який мені подарувала моя кохана разом з новим гаманцем...на 2020 планую трішки зайти в євро і трішки в долар.
Всіх з Новим роком, що приходить, всіляких гараздів Вам та Ваши рідним!
Востаннє редагувалось Pupsik в Вів 31 гру, 2019 20:12, всього редагувалось 1 раз.
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 20:11

  escobar написав:
  bugalter написав:
  escobar написав:Это был не загон, а какой то похоронный марш по временам настоящих загонов((
200 грн на сотке баксов за три дня это мало? :shock: Это супер.

Реальный максимальный курс на слив зеленого был в районе 24.7-8. Если брать чистый профит на одних забегах в кедах, с откупкой после сразу после отката волны и открытия межбанка, то думаю выйдет не больше 80 копеек на доллар.



В Киеве можно было сдать в воскресенье после обеда по 24,85

Я кстати сегодня часть откупил по 24,00 под вечер. Ожидаю вторую волну с выходом к 24,50-25,00 Очень много денег в последние дни декабря было потрачено из местных бюджетов ( читай попилено )
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 20:11

Вкладчик1234
Шо там с "делом чести"

Не расскажут Правду, её не примет народ.
Народу нужна Мечта, обоснование тех или иных Событий в понятной плоскости.
А если начать говорить Правду, ой что будет, такое будет, вообщем - все будут в депрессии!
Расследование дел, не может быть Объективным, так как пострадают Бенефициары тех или иных событий, зачастую - имеющие прямое отношение к организации этих событий.

Если мне нужен ответ, я ищу того, кто получил профит от того или иного действия.
В 99%, там и заказчик.
Replay
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 20:14

  escobar написав:...сразу после отката волны и открытия межбанка...

А откуда такая уверенность, что НБУ не продолжит скупать доллар?
Sergei
 
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