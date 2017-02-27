Надо вкладывать в sp500 или московскую биржу . Оба +30..40 рост за год.
Ждать коррекцию гривну , чтобы было 25-26.5 и входит в гривну по такому курсе . Депо 19.5% налоги , овгз 11%. При росте курса мы теряем бабулес. При маленькой ставке и при больших прыжках , все 100% капитала в гривне хранить очень рискованно . Моя математика не позволяет при 23.5 зимой зайти в гривну при ставка 10% с вычеткой налогов . Если sp500 растет на 35% в год .
Если я не прав, то жду критику
Нынешнее ралли на американских фондовых рынках зиждется сугубо на количественном смягчении феда и байбеках крупных контор. Производственный сектор уже в рецессии, ряд индикаторов указывают что экономика тоже близка к этому. Так то сейчас побольше на защитные активы налегать...
escobar написав:Это был не загон, а какой то похоронный марш по временам настоящих загонов((
200 грн на сотке баксов за три дня это мало? Это супер.
Реальный максимальный курс на слив зеленого был в районе 24.7-8. Если брать чистый профит на одних забегах в кедах, с откупкой после сразу после отката волны и открытия межбанка, то думаю выйдет не больше 80 копеек на доллар.
Вкладчик1234, с петяноидами спорить так же бессмысленно, как и с путиноидами. Каждый раз от тебя будут требовать все новые и новые доказательства твоей правоты. Типа "а докажи то, что ты уже только что доказал". Кстати, это люди с одним и тем же складом ума, просто живут под воздействием противоположной пропаганды.
s0v7a написав: Для себе на наступний рік планую корзину: - 50% гривня, бо як на мене буде подальший її бенефіс; - валюти 30%. З них 15% - доляр, 9% -євро, і по 3% - фунт і франк. Від австралійця позбавився; - ну і в кінці 20% - золото.
Alex2007 написав:Что толку с ваших 1.85 если допустим ТЕОРЕТИЧЕСКИ гривна идет дальше к 30? Фиксировать нужно в валюте. А если 23 будет - то то будет другая история.
к 30 может и идем, но "сегодня" нужно продавать ОВГЗ, потому будет 23 (надеюсь)
п.с. в останній день року поділюсь своєю "корзиною 2019"...весь рік, на 100% був у гривні (хрест мене бий якщо брешу), із валюти був 1 долар, який мені подарувала моя кохана разом з новим гаманцем...на 2020 планую трішки зайти в євро і трішки в долар. Всіх з Новим роком, що приходить, всіляких гараздів Вам та Ваши рідним!
Востаннє редагувалось Pupsik в Вів 31 гру, 2019 20:12, всього редагувалось 1 раз.
escobar написав:Это был не загон, а какой то похоронный марш по временам настоящих загонов((
200 грн на сотке баксов за три дня это мало? Это супер.
Реальный максимальный курс на слив зеленого был в районе 24.7-8. Если брать чистый профит на одних забегах в кедах, с откупкой после сразу после отката волны и открытия межбанка, то думаю выйдет не больше 80 копеек на доллар.
В Киеве можно было сдать в воскресенье после обеда по 24,85
Я кстати сегодня часть откупил по 24,00 под вечер. Ожидаю вторую волну с выходом к 24,50-25,00 Очень много денег в последние дни декабря было потрачено из местных бюджетов ( читай попилено )
Не расскажут Правду, её не примет народ. Народу нужна Мечта, обоснование тех или иных Событий в понятной плоскости. А если начать говорить Правду, ой что будет, такое будет, вообщем - все будут в депрессии! Расследование дел, не может быть Объективным, так как пострадают Бенефициары тех или иных событий, зачастую - имеющие прямое отношение к организации этих событий.
Если мне нужен ответ, я ищу того, кто получил профит от того или иного действия. В 99%, там и заказчик.