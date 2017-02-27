|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 31 гру, 2019 20:18
zzzzzz у нас после обеда можно было купить по 23.90.Насчет второй волны думаю если будет ,то намного слабее и короче ,например полдня.Если только МБ не подведет и не попрет.))
-
bugalter
-
-
- Повідомлень: 594
- З нами з: 17.02.11
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 31 гру, 2019 20:19
escobar написав: proftpd66 написав:
На подводя итоги :
Надо вкладывать в sp500 или московскую биржу . Оба +30..40 рост за год.
Ждать коррекцию гривну , чтобы было 25-26.5 и входит в гривну по такому курсе . Депо 19.5% налоги , овгз 11%. При росте курса мы теряем бабулес. При маленькой ставке и при больших прыжках , все 100% капитала в гривне хранить очень рискованно . Моя математика не позволяет при 23.5 зимой зайти в гривну при ставка 10% с вычеткой налогов . Если sp500 растет на 35% в год .
Если я не прав, то жду критику
Нынешнее ралли на американских фондовых рынках зиждется сугубо на количественном смягчении феда и байбеках крупных контор.
Производственный сектор уже в рецессии, ряд индикаторов указывают что экономика тоже близка к этому.
Так то сейчас побольше на защитные активы налегать...
Это слышно уже 2 года в подряд. Пластинку лучше поменять .
В США ростут услуги, в мире рецессия из-за машиностроения.
В принципе я согласен что лучше зайти после падения , но
нет достоверной информации когда будет падения и коррекция . Я должен держать кэш 10 или 20 лет и боятся что будет падения ? Но и не факт что после коррекция начнется новый кризис
штаты печатают 7% от денежной массы. Тупо держать тоже не вариант , гивна это не деньги
Московская биржа тоже +40% . Можно вздрючить москалей. Индекс Мос биржы купить.
Востаннє редагувалось proftpd66
в Вів 31 гру, 2019 20:25, всього редагувалось 1 раз.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 1563
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 139 раз.
- Подякували: 94 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 31 гру, 2019 20:20
Alex2007
Фиксировать нужно в валюте.
В какой?
Если, предположим, к концу 2020-го, индекс доллара рухнет к 80...85?
Фунт улетит на 1.6(а почему бы и нет), золото на 2000 за унцию(вай нот?), S&P новые хаи покорит и пр.?
Есть мнение, что "фиксировать в какой-либо валюте" или даже активе -невозможно в современном обществе.
Это не моё мнение а одного американца, естественно.
Ну и, "американец" предлагает ETF, естественно, хотя у меня - другое мнение.
-
Replay
-
-
- Повідомлень: 1678
- З нами з: 20.06.08
- Подякував: 93 раз.
- Подякували: 399 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 31 гру, 2019 20:32
s0v7a написав:
Новорічного вечора тобі вовче.
Почну з кінця.
З чого ви взяли, що я близький до статистики?
І, загалом, до якої статистики? Я, наприклад, в Університеті прослухав курс квантової статистики. Ви про неї?
Я ніколи не писав що я на зеленому заборі, я завжди давав свою корзину у відсотках. Середньо річне буду давати і надалі. Так, дочекаємось спочатку величини обертів за 27 грудня, тоді і рік закриємо і буде зрозуміло хто виграв, а хто дещо загубив у цьому році.
На зараз середньорічна зважена - 25,5698081350285 грн./$ Це дуже близько до кінцевої величини, та ще не вона! Та хто продав дорожче той вже гарантовано виграв в цьому році!
Перестав давати регулярно, бо в мене язик відсох регулярно писати що має сенс купувати доляр(який увесь час падав і на мене вже косо люди поглядали), ось так, як НБУ купував, бо поточні курси нижче середньозваженої величини.
Ось початок Нового року задасть базове значення середньозваженної на 2020 рік і я повернусь до регулярної подачі середньозваженного і ось тоді, коли поточні значення будуть вище, треба не гаяти часу, а продавати доляр, а коли підемо під
середньорічне зважене - купувати.
Тільки я ще раз наголошую на корзині і ніколи не йти в ту чи іншу сторону на 100 відсотків. І цей рік те доказав.
Для себе на наступний рік планую корзину:
- 50% гривня, бо як на мене буде подальший її бенефіс;
- валюти 30%. З них 15% - доляр, 9% -євро, і по 3% - фунт і франк. Від австралійця позбавився;
- ну і в кінці 20% - золото.
Воно в мене вже коштує минус 21.122 грн.за грам і воно в цьому році єдине з активів, яке подорожчало і не потребую вторинних платіжних потоків, як то платежі за бензин та тех.огляд для машини, або квартплата за житло!
Краще таки депозит і хай вам платять, аніж кредит і ви платите, платите за бензин, електрику, квартплату(ну другорядні фінансові потоки). Бо, немала кума хлопот та купила порося!
Люди звертайте увагу на вторинні платежі. Зараз економіка на цьому будується
ВО
Усіх із святом! І до зустрічі в Новому році!
Спасибо за развёрнутый ответ.
Но я так и не понял,планирую 50% в гривне это конечно отлично,но сейчас выходит сколько в долларе и вообще в валюте?
80%,остальное золотишко.
Вы писали,что весь год были в валюте и пид грушей))
Т.е. будете сливать доллар хорошенько в убыток?
А можно подробней о ваших кредитах,выходит имея валюту и др. ценности вы имели кредиты в гривне,валютные кредиты у нас уже давно запрещены,то выходит при укреплении гривны и реальной ставке минимум в 30% вы хорошенько поджарили свои сбережения в 2019-м.
Планируете сливать по 25 или леванёте при любых курсах на определённую дату?
п.с. вычислить хули ард знаков среднего значения курса,который абсолютно ничего общего не имеет с наличным курсом уже 6 лет,это уже занудство надцатого левела)))
п.п.с. а золото тоже в гривне считают,я не знал,думал в долларах и думал к гривне оно никаким боком...
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 10776
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 2273 раз.
-
- Профіль
-
4
Додано: Вів 31 гру, 2019 20:35
Replay написав:Alex2007
Фиксировать нужно в валюте.
В какой?
Если, предположим, к концу 2020-го, индекс доллара рухнет к 80...85?
Фунт улетит на 1.6(а почему бы и нет), золото на 2000 за унцию(вай нот?), S&P новые хаи покорит и пр.?
Есть мнение, что "фиксировать в какой-либо валюте" или даже активе -невозможно в современном обществе.
Это не моё мнение а одного американца, естественно.
Ну и, "американец" предлагает ETF, естественно, хотя у меня - другое мнение.
Интересный и глубокий вы вопрос конечно задали.
Можно конечно сразу и в евро, или хоть в БТС - кому что по душе ближе
Но всё же на сейчас профит от слива откупа гривно-бакса лучше зафиксировать изначально в долларе сша, как основной мировой валюте, к-рая котируется всеми и везде, и у кацапов-сепаров, и у племени африканских бушменов
(хотя если честно здоровье этой валюты "в миру" у меня вызывает некое беспокойство)
А насчет фунта или золота - ну можно из уже ЮСД перейти в эти активы по мере необходимости. Но это отдельная история будет.
-
Alex2007
-
-
- Повідомлень: 1929
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 876 раз.
- Подякували: 739 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 31 гру, 2019 20:36
Pupsik написав:
на какой еще тыще?! дно - 23.15, вершина 25.00 = 1.85 на одном баксике!
ну если вы свой капитал считаете в грн то вполне может быть.
но те кто считают в долларах продали 1000 баксов по 25 (максимально)
купили назад себе баксов по 24.
итого доллары на месте и сверху на шампусик 1000 грн с 1000 баксов.
ЗЫ
можно конечно ждать пока упадет до 23,15 как вы говорите что бы откупить баксы - но это для крепких орешков.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 6192
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 694 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 31 гру, 2019 20:37
escobar
Нынешнее ралли на американских фондовых рынках зиждется сугубо на количественном смягчении феда и байбеках крупных контор.
Производственный сектор уже в рецессии, ряд индикаторов указывают что экономика тоже близка к этому.
Нет, нынешняя мировая экономика предполагает рост и рост и рост с резкими коррекциями.
Других вариантов -нет.
По фонде, хорошо отрос хайтек, медицина и пр. и будут расти и дальше, после коррекции.
В ближайшие 10 лет, в мире произойдут глобальные изменения в Мировоззрении.
Роботы в каждый дом, 3D печать человеческих органов, Виртуальная Реальность, смартфон внутри человека, 5G покрытие всей Земли.
Так что, есть куда вкачивать свеженапечатанные доллары, евро, фунты и пр.
Украина, к сожалению, уже не имеет своей хай-тек индустрии, ей усиленно убивали многие годы, особенно в последние.
В Украине, единственный ценный актив -земля.
Людей, рассматривают как "дешевую раб.силу", которая не зная английского языка, не сможет читать работы ведущих учённых мира(без переводчика), общаться на международных конференциях и пр.
Во времена СССР, языком науки в Украине - был русский.
Запретив русский, Украина потеряла русскоязычных профессоров-технарей врачей, но почему-то не ввела английский, чтобы выйти на мировой уровень!
Так что, Вы не переживайте за Америку!
Там очень мощные Финансисты, плюс Законы, они вытянут рынок!
А вот то, гже будет Украина, зависит от тех, кто в Раде сидит, на Банковой... и пока что, какие-то странные у них "движения", хаотичные, без понимания Ответственности!
Лично я, ввёл бы пожизненное "ув`язнення" для депутатов Рады, если за время их "руления", страна не развивает науку и образование, медицину, если не рождается больше детей и дети не становятся умнее, если в стране отрицательное сальдо...
Стали украинцы жить лучше и появлись Перспетивы? Получи много денег, депутат!
Стали украинцы жить хуже, падение производства и пр.? Твой дом Турьма!
Видимо, без таких репрессий - ничего не будет положительного...
-
Replay
-
-
- Повідомлень: 1678
- З нами з: 20.06.08
- Подякував: 93 раз.
- Подякували: 399 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 31 гру, 2019 20:43
Sergei написав: escobar написав:
...сразу после отката волны и открытия межбанка...
А откуда такая уверенность, что НБУ не продолжит скупать доллар?
А откуда такая уверенность, что в ближайшие недели доллар на межбанке будет в прежних объемах?
-
escobar
-
-
- Повідомлень: 245
- З нами з: 30.05.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 31 гру, 2019 20:49
Alex2007
А насчет фунта или золота - ну можно из уже ЮСД перейти в эти активы по мере необходимости. Но это отдельная история будет.
ETF выросли на 60% за 2019-й. В доллярах.
Если хотите больше, тогда сами выходите на открытый рынокЮ но там риски. Они уже будут Ваши!
S&P за год с 2450 до 3250 проехал!
Кто сам работает, тот за месяяц, перекладывается из одного актива в другой по 10-ть раз. Скорость оборачиваемости капитала.
А вот эта "лосепогоня за гривней", удел "валютчиков" с 90-х, не имеющих "базового образования" кроме СШ и "разборок".Устарело всё это, ушло с динозаврами.
Другой вариант- ритейл, ну они работают "по факту", там нет времени на заморачивание "какой курс гривни к доллару будет черех месяц"?
Гривна, для спекуляций - сложно прогнозируема и опасна, т.к. в любой момент, НБУ может сделать то, что ему предпишут "Хозяева" и курс, может резко развернуться в любую из сторон. Нет, ну есть адреналин, вероятно. гривна 2020-й
С одной стороны, баксы от Газпрома вроде бы зашли, ОВГЗ и пр, с другой - им уже все кричат, что при таком курсе - сальдо отрицательное будет расти.
Так что, думаю, к концу 2020-го года - послабят, но когда дно, сложно сказать.
Может сейчас, а может ещё продавят ниже в январе-феврале?
Нефть легче спрогнозировать, чем гривну! Там есть данные COT, есть данные по запасам, опционные уровни и пр. А здесь? Рулетка.Всем Добра!
Иду провожать Старый Год!
-
Replay
-
-
- Повідомлень: 1678
- З нами з: 20.06.08
- Подякував: 93 раз.
- Подякували: 399 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 31 гру, 2019 20:53
somilitark написав: s0v7a написав:
Новорічного вечора тобі вовче.
Почну з кінця.
З чого ви взяли, що я близький до статистики?
І, загалом, до якої статистики? Я, наприклад, в Університеті прослухав курс квантової статистики. Ви про неї?
Я ніколи не писав що я на зеленому заборі, я завжди давав свою корзину у відсотках. Середньо річне буду давати і надалі. Так, дочекаємось спочатку величини обертів за 27 грудня, тоді і рік закриємо і буде зрозуміло хто виграв, а хто дещо загубив у цьому році.
На зараз середньорічна зважена - 25,5698081350285 грн./$ Це дуже близько до кінцевої величини, та ще не вона! Та хто продав дорожче той вже гарантовано виграв в цьому році!
Перестав давати регулярно, бо в мене язик відсох регулярно писати що має сенс купувати доляр(який увесь час падав і на мене вже косо люди поглядали), ось так, як НБУ купував, бо поточні курси нижче середньозваженої величини.
Ось початок Нового року задасть базове значення середньозваженної на 2020 рік і я повернусь до регулярної подачі середньозваженного і ось тоді, коли поточні значення будуть вище, треба не гаяти часу, а продавати доляр, а коли підемо під
середньорічне зважене - купувати.
Тільки я ще раз наголошую на корзині і ніколи не йти в ту чи іншу сторону на 100 відсотків. І цей рік те доказав.
Для себе на наступний рік планую корзину:
- 50% гривня, бо як на мене буде подальший її бенефіс;
- валюти 30%. З них 15% - доляр, 9% -євро, і по 3% - фунт і франк. Від австралійця позбавився;
- ну і в кінці 20% - золото.
Воно в мене вже коштує минус 21.122 грн.за грам і воно в цьому році єдине з активів, яке подорожчало і не потребую вторинних платіжних потоків, як то платежі за бензин та тех.огляд для машини, або квартплата за житло!
Краще таки депозит і хай вам платять, аніж кредит і ви платите, платите за бензин, електрику, квартплату(ну другорядні фінансові потоки). Бо, немала кума хлопот та купила порося!
Люди звертайте увагу на вторинні платежі. Зараз економіка на цьому будується
ВО
Усіх із святом! І до зустрічі в Новому році!
Спасибо за развёрнутый ответ.
Но я так и не понял,планирую 50% в гривне это конечно отлично,но сейчас выходит сколько в долларе и вообще в валюте?
80%,остальное золотишко.
Вы писали,что весь год были в валюте и пид грушей))
Т.е. будете сливать доллар хорошенько в убыток?
А можно подробней о ваших кредитах,выходит имея валюту и др. ценности вы имели кредиты в гривне,валютные кредиты у нас уже давно запрещены,то выходит при укреплении гривны и реальной ставке минимум в 30% вы хорошенько поджарили свои сбережения в 2019-м.
Планируете сливать по 25 или леванёте при любых курсах на определённую дату?
п.с. вычислить хули ард знаков среднего значения курса,который абсолютно ничего общего не имеет с наличным курсом уже 6 лет,это уже занудство надцатого левела)))
п.п.с. а золото тоже в гривне считают,я не знал,думал в долларах и думал к гривне оно никаким боком...
Шо це Ви, куме, лізите чужі гроші рахувати? Рахуйте свої...
-
reef
-
-
- Повідомлень: 2540
- З нами з: 28.08.07
- Подякував: 160 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6765
|1492642
|
|
|16481
|2027935
|
|
|335
|50399
|
|