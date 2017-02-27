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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3316331733183319> До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29 Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479 Не нижче 24.50 47% 223 24.25 - 24.49 5% 25 24.00 - 24.24 12% 56 23.75 - 23.99 6% 28 23.50 - 23.74 5% 26 23.25 - 23.49 5% 22 23.00 - 23.24 7% 35 Нижче 23.00 13% 64 Всього голосів : 479 Додано: Вів 31 гру, 2019 20:18 zzzzzz у нас после обеда можно было купить по 23.90.Насчет второй волны думаю если будет ,то намного слабее и короче ,например полдня.Если только МБ не подведет и не попрет.)) bugalter Повідомлень: 594 З нами з: 17.02.11 Подякував: 75 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 гру, 2019 20:19 escobar написав: proftpd66 написав: На подводя итоги :



Надо вкладывать в sp500 или московскую биржу . Оба +30..40 рост за год.



Ждать коррекцию гривну , чтобы было 25-26.5 и входит в гривну по такому курсе . Депо 19.5% налоги , овгз 11%. При росте курса мы теряем бабулес. При маленькой ставке и при больших прыжках , все 100% капитала в гривне хранить очень рискованно . Моя математика не позволяет при 23.5 зимой зайти в гривну при ставка 10% с вычеткой налогов . Если sp500 растет на 35% в год .



Если я не прав, то жду критику На подводя итоги :Надо вкладывать в sp500 или московскую биржу . Оба +30..40 рост за год.Ждать коррекцию гривну , чтобы было 25-26.5 и входит в гривну по такому курсе . Депо 19.5% налоги , овгз 11%. При росте курса мы теряем бабулес. При маленькой ставке и при больших прыжках , все 100% капитала в гривне хранить очень рискованно . Моя математика не позволяет при 23.5 зимой зайти в гривну при ставка 10% с вычеткой налогов . Если sp500 растет на 35% в год .Если я не прав, то жду критику

Нынешнее ралли на американских фондовых рынках зиждется сугубо на количественном смягчении феда и байбеках крупных контор.

Производственный сектор уже в рецессии, ряд индикаторов указывают что экономика тоже близка к этому.

Так то сейчас побольше на защитные активы налегать... Нынешнее ралли на американских фондовых рынках зиждется сугубо на количественном смягчении феда и байбеках крупных контор.Производственный сектор уже в рецессии, ряд индикаторов указывают что экономика тоже близка к этому.Так то сейчас побольше на защитные активы налегать...



Это слышно уже 2 года в подряд. Пластинку лучше поменять .



В США ростут услуги, в мире рецессия из-за машиностроения.



В принципе я согласен что лучше зайти после падения , но нет достоверной информации когда будет падения и коррекция . Я должен держать кэш 10 или 20 лет и боятся что будет падения ? Но и не факт что после коррекция начнется новый кризис штаты печатают 7% от денежной массы. Тупо держать тоже не вариант , гивна это не деньги Московская биржа тоже +40% . Можно вздрючить москалей. Индекс Мос биржы купить. Это слышно уже 2 года в подряд. Пластинку лучше поменять .В США ростут услуги, в мире рецессия из-за машиностроения.В принципе я согласен что лучше зайти после падения ,нет достоверной информации когда будет падения и коррекция . Я должен держать кэш 10 или 20 лет и боятся что будет падения ? Но и не факт что после коррекция начнется новый кризисштаты печатают 7% от денежной массы. Тупо держать тоже не вариант , гивна это не деньгиМосковская биржа тоже +40% . Можно вздрючить москалей. Индекс Мос биржы купить. Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 31 гру, 2019 20:25, всього редагувалось 1 раз. proftpd66

Повідомлень: 1563 З нами з: 22.12.16 Подякував: 139 раз. Подякували: 94 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 гру, 2019 20:20 Alex2007

Фиксировать нужно в валюте.

В какой?

Если, предположим, к концу 2020-го, индекс доллара рухнет к 80...85?

Фунт улетит на 1.6(а почему бы и нет), золото на 2000 за унцию(вай нот?), S&P новые хаи покорит и пр.?



Есть мнение, что "фиксировать в какой-либо валюте" или даже активе -невозможно в современном обществе.

Это не моё мнение а одного американца, естественно.

Ну и, "американец" предлагает ETF, естественно, хотя у меня - другое мнение. В какой?Если, предположим, к концу 2020-го, индекс доллара рухнет к 80...85?Фунт улетит на 1.6(а почему бы и нет), золото на 2000 за унцию(вай нот?), S&P новые хаи покорит и пр.?Есть мнение, что "фиксировать в какой-либо валюте" или даже активе -невозможно в современном обществе.Это не моё мнение а одного американца, естественно.Ну и, "американец" предлагает ETF, естественно, хотя у меня - другое мнение. Replay

Повідомлень: 1678 З нами з: 20.06.08 Подякував: 93 раз. Подякували: 399 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 гру, 2019 20:32 s0v7a написав:

Новорічного вечора тобі вовче.



Почну з кінця.



З чого ви взяли, що я близький до статистики?



І, загалом, до якої статистики? Я, наприклад, в Університеті прослухав курс квантової статистики. Ви про неї?



Я ніколи не писав що я на зеленому заборі, я завжди давав свою корзину у відсотках. Середньо річне буду давати і надалі. Так, дочекаємось спочатку величини обертів за 27 грудня, тоді і рік закриємо і буде зрозуміло хто виграв, а хто дещо загубив у цьому році.



На зараз середньорічна зважена - 25,5698081350285 грн./$ Це дуже близько до кінцевої величини, та ще не вона! Та хто продав дорожче той вже гарантовано виграв в цьому році!



Перестав давати регулярно, бо в мене язик відсох регулярно писати що має сенс купувати доляр(який увесь час падав і на мене вже косо люди поглядали), ось так, як НБУ купував, бо поточні курси нижче середньозваженої величини.



Ось початок Нового року задасть базове значення середньозваженної на 2020 рік і я повернусь до регулярної подачі середньозваженного і ось тоді, коли поточні значення будуть вище, треба не гаяти часу, а продавати доляр, а коли підемо під

середньорічне зважене - купувати.



Тільки я ще раз наголошую на корзині і ніколи не йти в ту чи іншу сторону на 100 відсотків. І цей рік те доказав.



Для себе на наступний рік планую корзину:

- 50% гривня, бо як на мене буде подальший її бенефіс;

- валюти 30%. З них 15% - доляр, 9% -євро, і по 3% - фунт і франк. Від австралійця позбавився;

- ну і в кінці 20% - золото.

Воно в мене вже коштує минус 21.122 грн.за грам і воно в цьому році єдине з активів, яке подорожчало і не потребую вторинних платіжних потоків, як то платежі за бензин та тех.огляд для машини, або квартплата за житло!



Краще таки депозит і хай вам платять, аніж кредит і ви платите, платите за бензин, електрику, квартплату(ну другорядні фінансові потоки). Бо, немала кума хлопот та купила порося!



Люди звертайте увагу на вторинні платежі. Зараз економіка на цьому будується



ВО



Новорічного вечора тобіПочну з кінця.З чого ви взяли, що я близький до статистики?І, загалом, до якої статистики? Я, наприклад, в Університеті прослухав курс квантової статистики. Ви про неї?Я ніколи не писав що я на зеленому заборі, я завжди давав свою корзину у відсотках. Середньо річне буду давати і надалі. Так, дочекаємось спочатку величини обертів за 27 грудня, тоді і рік закриємо і буде зрозуміло хто виграв, а хто дещо загубив у цьому році.На зараз середньорічна зважена - 25,5698081350285 грн./$ Це дуже близько до кінцевої величини, та ще не вона! Та хто продав дорожче той вже гарантовано виграв в цьому році!Перестав давати регулярно, бо в мене язик відсох регулярно писати що має сенс купувати доляр(який увесь час падав і на мене вже косо люди поглядали), ось так, як НБУ купував, бо поточні курси нижче середньозваженої величини.Ось початок Нового року задасть базове значення середньозваженної на 2020 рік і я повернусь до регулярної подачі середньозваженного і ось тоді, коли поточні значення будуть вище, треба не гаяти часу, а продавати доляр, а коли підемо підсередньорічне зважене - купувати.Тільки я ще раз наголошую на корзині і ніколи не йти в ту чи іншу сторону на 100 відсотків. І цей рік те доказав.Для себе на наступний рік планую корзину:- 50% гривня, бо як на мене буде подальший її бенефіс;- валюти 30%. З них 15% - доляр, 9% -євро, і по 3% - фунт і франк. Від австралійця позбавився;- ну і в кінці 20% - золото.Воно в мене вже коштує минус 21.122 грн.за грам і воно в цьому році єдине з активів, яке подорожчало і не потребую вторинних платіжних потоків, як то платежі за бензин та тех.огляд для машини, або квартплата за житло!Краще таки депозит і хай вам платять, аніж кредит і ви платите, платите за бензин, електрику, квартплату(ну другорядні фінансові потоки). Бо, немала кума хлопот та купила порося!ВО Усіх із святом! І до зустрічі в Новому році!



Спасибо за развёрнутый ответ.

Но я так и не понял,планирую 50% в гривне это конечно отлично,но сейчас выходит сколько в долларе и вообще в валюте?



80%,остальное золотишко.

Вы писали,что весь год были в валюте и пид грушей))

Т.е. будете сливать доллар хорошенько в убыток?



А можно подробней о ваших кредитах,выходит имея валюту и др. ценности вы имели кредиты в гривне,валютные кредиты у нас уже давно запрещены,то выходит при укреплении гривны и реальной ставке минимум в 30% вы хорошенько поджарили свои сбережения в 2019-м.

Планируете сливать по 25 или леванёте при любых курсах на определённую дату?



п.с. вычислить хули ард знаков среднего значения курса,который абсолютно ничего общего не имеет с наличным курсом уже 6 лет,это уже занудство надцатого левела)))



п.п.с. а золото тоже в гривне считают,я не знал,думал в долларах и думал к гривне оно никаким боком... Спасибо за развёрнутый ответ.Но я так и не понял,планирую 50% в гривне это конечно отлично,но сейчас выходит сколько в долларе и вообще в валюте?80%,остальное золотишко.Вы писали,что весь год были в валюте и пид грушей))Т.е. будете сливать доллар хорошенько в убыток?А можно подробней о ваших кредитах,выходит имея валюту и др. ценности вы имели кредиты в гривне,валютные кредиты у нас уже давно запрещены,то выходит при укреплении гривны и реальной ставке минимум в 30% вы хорошенько поджарили свои сбережения в 2019-м.Планируете сливать по 25 или леванёте при любых курсах на определённую дату?п.с. вычислить хули ард знаков среднего значения курса,который абсолютно ничего общего не имеет с наличным курсом уже 6 лет,это уже занудство надцатого левела)))п.п.с. а золото тоже в гривне считают,я не знал,думал в долларах и думал к гривне оно никаким боком... Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого. somilitark

Повідомлень: 10776 З нами з: 30.12.09 Подякував: 315 раз. Подякували: 2273 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 гру, 2019 20:35 Replay написав: Alex2007

Фиксировать нужно в валюте.

В какой?

Если, предположим, к концу 2020-го, индекс доллара рухнет к 80...85?

Фунт улетит на 1.6(а почему бы и нет), золото на 2000 за унцию(вай нот?), S&P новые хаи покорит и пр.?



Есть мнение, что "фиксировать в какой-либо валюте" или даже активе -невозможно в современном обществе.

Это не моё мнение а одного американца, естественно.

Ну и, "американец" предлагает ETF, естественно, хотя у меня - другое мнение. В какой?Если, предположим, к концу 2020-го, индекс доллара рухнет к 80...85?Фунт улетит на 1.6(а почему бы и нет), золото на 2000 за унцию(вай нот?), S&P новые хаи покорит и пр.?Есть мнение, что "фиксировать в какой-либо валюте" или даже активе -невозможно в современном обществе.Это не моё мнение а одного американца, естественно.Ну и, "американец" предлагает ETF, естественно, хотя у меня - другое мнение.



Интересный и глубокий вы вопрос конечно задали.

Можно конечно сразу и в евро, или хоть в БТС - кому что по душе ближе



Но всё же на сейчас профит от слива откупа гривно-бакса лучше зафиксировать изначально в долларе сша, как основной мировой валюте, к-рая котируется всеми и везде, и у кацапов-сепаров, и у племени африканских бушменов (хотя если честно здоровье этой валюты "в миру" у меня вызывает некое беспокойство)



А насчет фунта или золота - ну можно из уже ЮСД перейти в эти активы по мере необходимости. Но это отдельная история будет. Интересный и глубокий вы вопрос конечно задали.Можно конечно сразу и в евро, или хоть в БТС - кому что по душе ближеНо всё же на сейчас профит от слива откупа гривно-бакса лучше зафиксировать изначально в долларе сша, как основной мировой валюте, к-рая котируется всеми и везде, и у кацапов-сепаров, и у племени африканских бушменов(хотя если честно здоровье этой валюты "в миру" у меня вызывает некое беспокойство)А насчет фунта или золота - ну можно из уже ЮСД перейти в эти активы по мере необходимости. Но это отдельная история будет. Alex2007

Повідомлень: 1929 З нами з: 11.10.16 Подякував: 876 раз. Подякували: 739 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 гру, 2019 20:36 Pupsik написав: на какой еще тыще?! дно - 23.15, вершина 25.00 = 1.85 на одном баксике! на какой еще тыще?! дно - 23.15, вершина 25.00 = 1.85 на одном баксике!

ну если вы свой капитал считаете в грн то вполне может быть.

но те кто считают в долларах продали 1000 баксов по 25 (максимально)

купили назад себе баксов по 24.

итого доллары на месте и сверху на шампусик 1000 грн с 1000 баксов.



ЗЫ

можно конечно ждать пока упадет до 23,15 как вы говорите что бы откупить баксы - но это для крепких орешков. ну если вы свой капитал считаете в грн то вполне может быть.но те кто считают в долларах продали 1000 баксов по 25 (максимально)купили назад себе баксов по 24.итого доллары на месте и сверху на шампусик 1000 грн с 1000 баксов.ЗЫможно конечно ждать пока упадет до 23,15 как вы говорите что бы откупить баксы - но это для крепких орешков. mephala Повідомлень: 6192 З нами з: 07.04.14 Подякував: 113 раз. Подякували: 694 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 гру, 2019 20:37 escobar

Нынешнее ралли на американских фондовых рынках зиждется сугубо на количественном смягчении феда и байбеках крупных контор.

Производственный сектор уже в рецессии, ряд индикаторов указывают что экономика тоже близка к этому.



Нет, нынешняя мировая экономика предполагает рост и рост и рост с резкими коррекциями.

Других вариантов -нет.

По фонде, хорошо отрос хайтек, медицина и пр. и будут расти и дальше, после коррекции.

В ближайшие 10 лет, в мире произойдут глобальные изменения в Мировоззрении.

Роботы в каждый дом, 3D печать человеческих органов, Виртуальная Реальность, смартфон внутри человека, 5G покрытие всей Земли.

Так что, есть куда вкачивать свеженапечатанные доллары, евро, фунты и пр.



Украина, к сожалению, уже не имеет своей хай-тек индустрии, ей усиленно убивали многие годы, особенно в последние.

В Украине, единственный ценный актив -земля.

Людей, рассматривают как "дешевую раб.силу", которая не зная английского языка, не сможет читать работы ведущих учённых мира(без переводчика), общаться на международных конференциях и пр.

Во времена СССР, языком науки в Украине - был русский.

Запретив русский, Украина потеряла русскоязычных профессоров-технарей врачей, но почему-то не ввела английский, чтобы выйти на мировой уровень!



Так что, Вы не переживайте за Америку!

Там очень мощные Финансисты, плюс Законы, они вытянут рынок!

А вот то, гже будет Украина, зависит от тех, кто в Раде сидит, на Банковой... и пока что, какие-то странные у них "движения", хаотичные, без понимания Ответственности!



Лично я, ввёл бы пожизненное "ув`язнення" для депутатов Рады, если за время их "руления", страна не развивает науку и образование, медицину, если не рождается больше детей и дети не становятся умнее, если в стране отрицательное сальдо...



Стали украинцы жить лучше и появлись Перспетивы? Получи много денег, депутат!

Стали украинцы жить хуже, падение производства и пр.? Твой дом Турьма!

Видимо, без таких репрессий - ничего не будет положительного... Нет, нынешняя мировая экономика предполагает рост и рост и рост с резкими коррекциями.Других вариантов -нет.По фонде, хорошо отрос хайтек, медицина и пр. и будут расти и дальше, после коррекции.В ближайшие 10 лет, в мире произойдут глобальные изменения в Мировоззрении.Роботы в каждый дом, 3D печать человеческих органов, Виртуальная Реальность, смартфон внутри человека, 5G покрытие всей Земли.Так что, есть куда вкачивать свеженапечатанные доллары, евро, фунты и пр.Украина, к сожалению, уже не имеет своей хай-тек индустрии, ей усиленно убивали многие годы, особенно в последние.В Украине, единственный ценный актив -земля.Людей, рассматривают как "дешевую раб.силу", которая не зная английского языка, не сможет читать работы ведущих учённых мира(без переводчика), общаться на международных конференциях и пр.Во времена СССР, языком науки в Украине - был русский.Запретив русский, Украина потеряла русскоязычных профессоров-технарей врачей, ноТак что, Вы не переживайте за Америку!Там очень мощные Финансисты, плюс Законы, они вытянут рынок!А вот то, гже будет Украина, зависит от тех, кто в Раде сидит, на Банковой... и пока что, какие-то странные у них "движения", хаотичные, без понимания Ответственности!Лично я, ввёл бы пожизненное "ув`язнення" для депутатов Рады, если за время их "руления", страна не развивает науку и образование, медицину, если не рождается больше детей и дети не становятся умнее, если в стране отрицательное сальдо...Стали украинцы жить лучше и появлись Перспетивы? Получи много денег, депутат!Стали украинцы жить хуже, падение производства и пр.? Твой дом Турьма!Видимо, без таких репрессий - ничего не будет положительного... Replay

Повідомлень: 1678 З нами з: 20.06.08 Подякував: 93 раз. Подякували: 399 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 гру, 2019 20:43 Sergei написав: escobar написав: ...сразу после отката волны и открытия межбанка... ...сразу после отката волны и открытия межбанка...

А откуда такая уверенность, что НБУ не продолжит скупать доллар? А откуда такая уверенность, что НБУ не продолжит скупать доллар?

А откуда такая уверенность, что в ближайшие недели доллар на межбанке будет в прежних объемах? А откуда такая уверенность, что в ближайшие недели доллар на межбанке будет в прежних объемах? escobar

Повідомлень: 245 З нами з: 30.05.19 Подякував: 12 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 гру, 2019 20:49 Alex2007

А насчет фунта или золота - ну можно из уже ЮСД перейти в эти активы по мере необходимости. Но это отдельная история будет.



ETF выросли на 60% за 2019-й. В доллярах.

Если хотите больше, тогда сами выходите на открытый рынокЮ но там риски. Они уже будут Ваши!

S&P за год с 2450 до 3250 проехал!



Кто сам работает, тот за месяяц, перекладывается из одного актива в другой по 10-ть раз. Скорость оборачиваемости капитала.



А вот эта "лосепогоня за гривней", удел "валютчиков" с 90-х, не имеющих "базового образования" кроме СШ и "разборок".



Устарело всё это, ушло с динозаврами.



Другой вариант- ритейл, ну они работают "по факту", там нет времени на заморачивание "какой курс гривни к доллару будет черех месяц"?





Гривна, для спекуляций - сложно прогнозируема и опасна, т.к. в любой момент, НБУ может сделать то, что ему предпишут "Хозяева" и курс, может резко развернуться в любую из сторон. Нет, ну есть адреналин, вероятно.



гривна 2020-й

С одной стороны, баксы от Газпрома вроде бы зашли, ОВГЗ и пр, с другой - им уже все кричат, что при таком курсе - сальдо отрицательное будет расти.

Так что, думаю, к концу 2020-го года - послабят, но когда дно, сложно сказать.

Может сейчас, а может ещё продавят ниже в январе-феврале?

Нефть легче спрогнозировать, чем гривну! Там есть данные COT, есть данные по запасам, опционные уровни и пр. А здесь? Рулетка.



Всем Добра!

Иду провожать Старый Год! ETF выросли на 60% за 2019-й. В доллярах.Если хотите больше, тогда сами выходите на открытый рынокЮ но там риски. Они уже будут Ваши!S&P за год с 2450 до 3250 проехал!Кто сам работает, тот за месяяц, перекладывается из одного актива в другой по 10-ть раз. Скорость оборачиваемости капитала.А вот эта "лосепогоня за гривней", удел "валютчиков" с 90-х, не имеющих "базового образования" кроме СШ и "разборок".Другой вариант- ритейл, ну они работают "по факту", там нет времени на заморачивание "какой курс гривни к доллару будет черех месяц"?Гривна, для спекуляций - сложно прогнозируема и опасна, т.к. в любой момент, НБУ может сделать то, что ему предпишут "Хозяева" и курс, может резко развернуться в любую из сторон. Нет, ну есть адреналин, вероятно.С одной стороны, баксы от Газпрома вроде бы зашли, ОВГЗ и пр, с другой - им уже все кричат, что при таком курсе - сальдо отрицательное будет расти.Так что, думаю, к концу 2020-го года - послабят, но когда дно, сложно сказать.Может сейчас, а может ещё продавят ниже в январе-феврале?Нефть легче спрогнозировать, чем гривну! Там есть данные COT, есть данные по запасам, опционные уровни и пр. А здесь? Рулетка. Replay

Повідомлень: 1678 З нами з: 20.06.08 Подякував: 93 раз. Подякували: 399 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 гру, 2019 20:53 somilitark написав: s0v7a написав:

Новорічного вечора тобі вовче.



Почну з кінця.



З чого ви взяли, що я близький до статистики?



І, загалом, до якої статистики? Я, наприклад, в Університеті прослухав курс квантової статистики. Ви про неї?



Я ніколи не писав що я на зеленому заборі, я завжди давав свою корзину у відсотках. Середньо річне буду давати і надалі. Так, дочекаємось спочатку величини обертів за 27 грудня, тоді і рік закриємо і буде зрозуміло хто виграв, а хто дещо загубив у цьому році.



На зараз середньорічна зважена - 25,5698081350285 грн./$ Це дуже близько до кінцевої величини, та ще не вона! Та хто продав дорожче той вже гарантовано виграв в цьому році!



Перестав давати регулярно, бо в мене язик відсох регулярно писати що має сенс купувати доляр(який увесь час падав і на мене вже косо люди поглядали), ось так, як НБУ купував, бо поточні курси нижче середньозваженої величини.



Ось початок Нового року задасть базове значення середньозваженної на 2020 рік і я повернусь до регулярної подачі середньозваженного і ось тоді, коли поточні значення будуть вище, треба не гаяти часу, а продавати доляр, а коли підемо під

середньорічне зважене - купувати.



Тільки я ще раз наголошую на корзині і ніколи не йти в ту чи іншу сторону на 100 відсотків. І цей рік те доказав.



Для себе на наступний рік планую корзину:

- 50% гривня, бо як на мене буде подальший її бенефіс;

- валюти 30%. З них 15% - доляр, 9% -євро, і по 3% - фунт і франк. Від австралійця позбавився;

- ну і в кінці 20% - золото.

Воно в мене вже коштує минус 21.122 грн.за грам і воно в цьому році єдине з активів, яке подорожчало і не потребую вторинних платіжних потоків, як то платежі за бензин та тех.огляд для машини, або квартплата за житло!



Краще таки депозит і хай вам платять, аніж кредит і ви платите, платите за бензин, електрику, квартплату(ну другорядні фінансові потоки). Бо, немала кума хлопот та купила порося!



Люди звертайте увагу на вторинні платежі. Зараз економіка на цьому будується



ВО



Новорічного вечора тобіПочну з кінця.З чого ви взяли, що я близький до статистики?І, загалом, до якої статистики? Я, наприклад, в Університеті прослухав курс квантової статистики. Ви про неї?Я ніколи не писав що я на зеленому заборі, я завжди давав свою корзину у відсотках. Середньо річне буду давати і надалі. Так, дочекаємось спочатку величини обертів за 27 грудня, тоді і рік закриємо і буде зрозуміло хто виграв, а хто дещо загубив у цьому році.На зараз середньорічна зважена - 25,5698081350285 грн./$ Це дуже близько до кінцевої величини, та ще не вона! Та хто продав дорожче той вже гарантовано виграв в цьому році!Перестав давати регулярно, бо в мене язик відсох регулярно писати що має сенс купувати доляр(який увесь час падав і на мене вже косо люди поглядали), ось так, як НБУ купував, бо поточні курси нижче середньозваженої величини.Ось початок Нового року задасть базове значення середньозваженної на 2020 рік і я повернусь до регулярної подачі середньозваженного і ось тоді, коли поточні значення будуть вище, треба не гаяти часу, а продавати доляр, а коли підемо підсередньорічне зважене - купувати.Тільки я ще раз наголошую на корзині і ніколи не йти в ту чи іншу сторону на 100 відсотків. І цей рік те доказав.Для себе на наступний рік планую корзину:- 50% гривня, бо як на мене буде подальший її бенефіс;- валюти 30%. З них 15% - доляр, 9% -євро, і по 3% - фунт і франк. Від австралійця позбавився;- ну і в кінці 20% - золото.Воно в мене вже коштує минус 21.122 грн.за грам і воно в цьому році єдине з активів, яке подорожчало і не потребую вторинних платіжних потоків, як то платежі за бензин та тех.огляд для машини, або квартплата за житло!Краще таки депозит і хай вам платять, аніж кредит і ви платите, платите за бензин, електрику, квартплату(ну другорядні фінансові потоки). Бо, немала кума хлопот та купила порося!ВО Усіх із святом! І до зустрічі в Новому році!



Спасибо за развёрнутый ответ.

Но я так и не понял,планирую 50% в гривне это конечно отлично,но сейчас выходит сколько в долларе и вообще в валюте?



80%,остальное золотишко.

Вы писали,что весь год были в валюте и пид грушей))

Т.е. будете сливать доллар хорошенько в убыток?



А можно подробней о ваших кредитах,выходит имея валюту и др. ценности вы имели кредиты в гривне,валютные кредиты у нас уже давно запрещены,то выходит при укреплении гривны и реальной ставке минимум в 30% вы хорошенько поджарили свои сбережения в 2019-м.

Планируете сливать по 25 или леванёте при любых курсах на определённую дату?



п.с. вычислить хули ард знаков среднего значения курса,который абсолютно ничего общего не имеет с наличным курсом уже 6 лет,это уже занудство надцатого левела)))



п.п.с. а золото тоже в гривне считают,я не знал,думал в долларах и думал к гривне оно никаким боком... Спасибо за развёрнутый ответ.Но я так и не понял,планирую 50% в гривне это конечно отлично,но сейчас выходит сколько в долларе и вообще в валюте?80%,остальное золотишко.Вы писали,что весь год были в валюте и пид грушей))Т.е. будете сливать доллар хорошенько в убыток?А можно подробней о ваших кредитах,выходит имея валюту и др. ценности вы имели кредиты в гривне,валютные кредиты у нас уже давно запрещены,то выходит при укреплении гривны и реальной ставке минимум в 30% вы хорошенько поджарили свои сбережения в 2019-м.Планируете сливать по 25 или леванёте при любых курсах на определённую дату?п.с. вычислить хули ард знаков среднего значения курса,который абсолютно ничего общего не имеет с наличным курсом уже 6 лет,это уже занудство надцатого левела)))п.п.с. а золото тоже в гривне считают,я не знал,думал в долларах и думал к гривне оно никаким боком...

Шо це Ви, куме, лізите чужі гроші рахувати? Рахуйте свої... Шо це Ви, куме, лізите чужі гроші рахувати? Рахуйте свої... reef Повідомлень: 2540 З нами з: 28.08.07 Подякував: 160 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3316331733183319> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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