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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3316331733183319

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 20:58

  Replay написав:Кто сам работает, тот за месяяц, перекладывается из одного актива в другой по 10-ть раз. Скорость оборачиваемости капитала.

Ну тогда надо профессионально этим заниматься. Можно сказать с утра до ночи. И тогда можно заработать хоть на етф, на золоте, хоть на коинах и альтах, хоть на гривне, хоть на белорусском зайчике.... Но правда, можно и потерять - тут такое дело. )

А вот эта "лосепогоня за гривней", удел "валютчиков" с 90-х, не имеющих "базового образования" кроме СШ и "разборок".

Взяли и опустили ниже плинтуса пол-форума :mrgreen: :mrgreen:

Гривна, для спекуляций - сложно прогнозируема и опасна, т.к. в любой момент, НБУ может сделать то, что ему предпишут "Хозяева" и курс, может резко развернуться в любую из сторон. Нет, ну есть адреналин, вероятно.

А ETF типа не для спекуляций (да, общий тренд вверх) :D Такие же спекуляции, только другой уровень, другие "хозяева", другие "нюансы", разница по большому счету только что не нужны "кеды", достаточно только компутер иметь :mrgreen: И мозги не забыть :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 21:14

  escobar написав:
  Sergei написав:
  escobar написав:...сразу после отката волны и открытия межбанка...

А откуда такая уверенность, что НБУ не продолжит скупать доллар?

А откуда такая уверенность, что в ближайшие недели доллар на межбанке будет в прежних объемах?

И в этом тоже уверенности нет. Тем более, - любой из вышеуказанных факторов приведет к дефициту доллара. С чего тогда взяться откату?
Sergei
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 21:22

  somilitark написав:...

Вы писали,что весь год были в валюте и пид грушей))
Т.е. будете сливать доллар хорошенько в убыток?

А можно подробней о ваших кредитах,выходит имея валюту и др. ценности вы имели кредиты в гривне,валютные кредиты у нас уже давно запрещены,то выходит при укреплении гривны и реальной ставке минимум в 30% вы хорошенько поджарили свои сбережения в 2019-м.
Планируете сливать по 25 или леванёте при любых курсах на определённую дату?

п.с. вычислить хули ард знаков среднего значения курса,который абсолютно ничего общего не имеет с наличным курсом уже 6 лет,это уже занудство надцатого левела)))

п.п.с. а золото тоже в гривне считают,я не знал,думал в долларах и думал к гривне оно никаким боком...


Волчара, ти як і завжди глупп, брехлів і самовпевнений!

Так, нагадаю
Валютный рынок в контексте ДС

Та вряд чи ти поумнішаєшь, дуже велике ЦБ в тобі живе.

Маю на сьогодні:
UAH - 43,30%, HAU - 21,49%, USD - 17,88%, EUR - 7,77%, GBP - 4,50%, CHF - 5,02%, AUD - 0%

А повчати когось, та щось, та в чому рахувати, то ти себе спочатку чогось навчи.

А для розуміння, можешь перекласти коштовність одного граму золота в доляр, якщо тобі так лепше, то курс НБУ може стати в допомозі... І, я золото як купував, так і продавав за гривню якщо-що. :shock:

Да, і я десь писав що я свій капітал у євро рахую, бо хочу в Європу.

ВО

PS
Спочатку здалося, що ти спляндрував мені Новий рік, та потім уважніше придивився до твоєї аватари, і вона спасла мій Новий рік.

Я так і не зрозумів, а якого ти коліру?
Ти роожевий, чи ти голубий?
Мяу...

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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