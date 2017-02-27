Додано: Вів 31 гру, 2019 20:58

Replay написав: Кто сам работает, тот за месяяц, перекладывается из одного актива в другой по 10-ть раз. Скорость оборачиваемости капитала.

Кто сам работает, тот за месяяц, перекладывается из одного актива в другой по 10-ть раз. Скорость оборачиваемости капитала.

А вот эта "лосепогоня за гривней", удел "валютчиков" с 90-х, не имеющих "базового образования" кроме СШ и "разборок".



Гривна, для спекуляций - сложно прогнозируема и опасна, т.к. в любой момент, НБУ может сделать то, что ему предпишут "Хозяева" и курс, может резко развернуться в любую из сторон. Нет, ну есть адреналин, вероятно.



Ну тогда надо профессионально этим заниматься. Можно сказать с утра до ночи. И тогда можно заработать хоть на етф, на золоте, хоть на коинах и альтах, хоть на гривне, хоть на белорусском зайчике.... Но правда, можно и потерять - тут такое дело. )Взяли и опустили ниже плинтуса пол-форумаА ETF типа не для спекуляций (да, общий тренд вверх)Такие же спекуляции, только другой уровень, другие "хозяева", другие "нюансы", разница по большому счету только что не нужны "кеды", достаточно только компутер иметьИ мозги не забыть