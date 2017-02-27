Replay написав:Кто сам работает, тот за месяяц, перекладывается из одного актива в другой по 10-ть раз. Скорость оборачиваемости капитала.
Ну тогда надо профессионально этим заниматься. Можно сказать с утра до ночи. И тогда можно заработать хоть на етф, на золоте, хоть на коинах и альтах, хоть на гривне, хоть на белорусском зайчике.... Но правда, можно и потерять - тут такое дело. )
А вот эта "лосепогоня за гривней", удел "валютчиков" с 90-х, не имеющих "базового образования" кроме СШ и "разборок".
Взяли и опустили ниже плинтуса пол-форума
Гривна, для спекуляций - сложно прогнозируема и опасна, т.к. в любой момент, НБУ может сделать то, что ему предпишут "Хозяева" и курс, может резко развернуться в любую из сторон. Нет, ну есть адреналин, вероятно.
А ETF типа не для спекуляций (да, общий тренд вверх) Такие же спекуляции, только другой уровень, другие "хозяева", другие "нюансы", разница по большому счету только что не нужны "кеды", достаточно только компутер иметь И мозги не забыть
Вы писали,что весь год были в валюте и пид грушей)) Т.е. будете сливать доллар хорошенько в убыток?
А можно подробней о ваших кредитах,выходит имея валюту и др. ценности вы имели кредиты в гривне,валютные кредиты у нас уже давно запрещены,то выходит при укреплении гривны и реальной ставке минимум в 30% вы хорошенько поджарили свои сбережения в 2019-м. Планируете сливать по 25 или леванёте при любых курсах на определённую дату?
п.с. вычислить хули ард знаков среднего значения курса,который абсолютно ничего общего не имеет с наличным курсом уже 6 лет,это уже занудство надцатого левела)))
п.п.с. а золото тоже в гривне считают,я не знал,думал в долларах и думал к гривне оно никаким боком...
Волчара, ти як і завжди глупп, брехлів і самовпевнений!
А повчати когось, та щось, та в чому рахувати, то ти себе спочатку чогось навчи.
А для розуміння, можешь перекласти коштовність одного граму золота в доляр, якщо тобі так лепше, то курс НБУ може стати в допомозі... І, я золото як купував, так і продавав за гривню якщо-що.
Да, і я десь писав що я свій капітал у євро рахую, бо хочу в Європу.
ВО
PS Спочатку здалося, що ти спляндрував мені Новий рік, та потім уважніше придивився до твоєї аватари, і вона спасла мій Новий рік.
Я так і не зрозумів, а якого ти коліру? Ти роожевий, чи ти голубий? Мяу...
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.