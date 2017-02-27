А насчет фунта или золота - ну можно из уже ЮСД перейти в эти активы по мере необходимости. Но это отдельная история будет.
ETF выросли на 60% за 2019-й. В доллярах. Если хотите больше, тогда сами выходите на открытый рынокЮ но там риски. Они уже будут Ваши! S&P за год с 2450 до 3250 проехал!
Кто сам работает, тот за месяяц, перекладывается из одного актива в другой по 10-ть раз. Скорость оборачиваемости капитала.
А вот эта "лосепогоня за гривней", удел "валютчиков" с 90-х, не имеющих "базового образования" кроме СШ и "разборок".
Устарело всё это, ушло с динозаврами.
Другой вариант- ритейл, ну они работают "по факту", там нет времени на заморачивание "какой курс гривни к доллару будет черех месяц"?
Гривна, для спекуляций - сложно прогнозируема и опасна, т.к. в любой момент, НБУ может сделать то, что ему предпишут "Хозяева" и курс, может резко развернуться в любую из сторон. Нет, ну есть адреналин, вероятно.
гривна 2020-й С одной стороны, баксы от Газпрома вроде бы зашли, ОВГЗ и пр, с другой - им уже все кричат, что при таком курсе - сальдо отрицательное будет расти. Так что, думаю, к концу 2020-го года - послабят, но когда дно, сложно сказать. Может сейчас, а может ещё продавят ниже в январе-феврале? Нефть легче спрогнозировать, чем гривну! Там есть данные COT, есть данные по запасам, опционные уровни и пр. А здесь? Рулетка.
І, загалом, до якої статистики? Я, наприклад, в Університеті прослухав курс квантової статистики. Ви про неї?
Я ніколи не писав що я на зеленому заборі, я завжди давав свою корзину у відсотках. Середньо річне буду давати і надалі. Так, дочекаємось спочатку величини обертів за 27 грудня, тоді і рік закриємо і буде зрозуміло хто виграв, а хто дещо загубив у цьому році.
На зараз середньорічна зважена - 25,5698081350285 грн./$ Це дуже близько до кінцевої величини, та ще не вона! Та хто продав дорожче той вже гарантовано виграв в цьому році!
Перестав давати регулярно, бо в мене язик відсох регулярно писати що має сенс купувати доляр(який увесь час падав і на мене вже косо люди поглядали), ось так, як НБУ купував, бо поточні курси нижче середньозваженої величини.
Ось початок Нового року задасть базове значення середньозваженної на 2020 рік і я повернусь до регулярної подачі середньозваженного і ось тоді, коли поточні значення будуть вище, треба не гаяти часу, а продавати доляр, а коли підемо під середньорічне зважене - купувати.
Тільки я ще раз наголошую на корзині і ніколи не йти в ту чи іншу сторону на 100 відсотків. І цей рік те доказав.
Для себе на наступний рік планую корзину: - 50% гривня, бо як на мене буде подальший її бенефіс; - валюти 30%. З них 15% - доляр, 9% -євро, і по 3% - фунт і франк. Від австралійця позбавився; - ну і в кінці 20% - золото. Воно в мене вже коштує минус 21.122 грн.за грам і воно в цьому році єдине з активів, яке подорожчало і не потребую вторинних платіжних потоків, як то платежі за бензин та тех.огляд для машини, або квартплата за житло!
Краще таки депозит і хай вам платять, аніж кредит і ви платите, платите за бензин, електрику, квартплату(ну другорядні фінансові потоки). Бо, немала кума хлопот та купила порося!
Люди звертайте увагу на вторинні платежі. Зараз економіка на цьому будується
ВО
Усіх із святом! І до зустрічі в Новому році!
Спасибо за развёрнутый ответ. Но я так и не понял,планирую 50% в гривне это конечно отлично,но сейчас выходит сколько в долларе и вообще в валюте?
80%,остальное золотишко. Вы писали,что весь год были в валюте и пид грушей)) Т.е. будете сливать доллар хорошенько в убыток?
А можно подробней о ваших кредитах,выходит имея валюту и др. ценности вы имели кредиты в гривне,валютные кредиты у нас уже давно запрещены,то выходит при укреплении гривны и реальной ставке минимум в 30% вы хорошенько поджарили свои сбережения в 2019-м. Планируете сливать по 25 или леванёте при любых курсах на определённую дату?
п.с. вычислить хули ард знаков среднего значения курса,который абсолютно ничего общего не имеет с наличным курсом уже 6 лет,это уже занудство надцатого левела)))
п.п.с. а золото тоже в гривне считают,я не знал,думал в долларах и думал к гривне оно никаким боком...
Шо це Ви, куме, лізите чужі гроші рахувати? Рахуйте свої...
Replay написав:Кто сам работает, тот за месяяц, перекладывается из одного актива в другой по 10-ть раз. Скорость оборачиваемости капитала.
Ну тогда надо профессионально этим заниматься. Можно сказать с утра до ночи. И тогда можно заработать хоть на етф, на золоте, хоть на коинах и альтах, хоть на гривне, хоть на белорусском зайчике.... Но правда, можно и потерять - тут такое дело. )
А вот эта "лосепогоня за гривней", удел "валютчиков" с 90-х, не имеющих "базового образования" кроме СШ и "разборок".
Взяли и опустили ниже плинтуса пол-форума
Гривна, для спекуляций - сложно прогнозируема и опасна, т.к. в любой момент, НБУ может сделать то, что ему предпишут "Хозяева" и курс, может резко развернуться в любую из сторон. Нет, ну есть адреналин, вероятно.
А ETF типа не для спекуляций (да, общий тренд вверх) Такие же спекуляции, только другой уровень, другие "хозяева", другие "нюансы", разница по большому счету только что не нужны "кеды", достаточно только компутер иметь И мозги не забыть
Вы писали,что весь год были в валюте и пид грушей)) Т.е. будете сливать доллар хорошенько в убыток?
А можно подробней о ваших кредитах,выходит имея валюту и др. ценности вы имели кредиты в гривне,валютные кредиты у нас уже давно запрещены,то выходит при укреплении гривны и реальной ставке минимум в 30% вы хорошенько поджарили свои сбережения в 2019-м. Планируете сливать по 25 или леванёте при любых курсах на определённую дату?
п.с. вычислить хули ард знаков среднего значения курса,который абсолютно ничего общего не имеет с наличным курсом уже 6 лет,это уже занудство надцатого левела)))
п.п.с. а золото тоже в гривне считают,я не знал,думал в долларах и думал к гривне оно никаким боком...
Волчара, Ви як і завжди глупі, брехливі і самовпевнені!
А повчати когось, та щось, та в чому рахувати, то Ви себе спочатку чогось навчить.
А для розуміння, можете перекласти коштовність одного граму золота в доляр, якщо Вам так лепше, то курс НБУ може стати в допомозі... І, я золото як купував, так і продавав за гривню якщо-що.
Да, і я десь писав що я свій капітал у євро рахую, бо хочу в Європу.
ВО
PS Спочатку здалося, що Ви спляндрували мені Новий рік, та потім уважніше придивився до Вашої аватари, і вона спасла мій Новий рік.
Я так і не зрозумів, а якого Вона коліру? Ви роожевий, чи голубий? Мяу...
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Да и что за дурная манера обвинять в своих грехах и пороках оппонента?
Ладно,вы опять всё сделали правильно,под грушей валютной не были,удачи в новом году и меньше берите к сердцу форумные баталии,вам же внуков надо увидеть и возможно не так сильно зацикливайтесь на деньгах и маниакальном желании увеличить собственные резервы
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Libo написав:Каждая унция моего золота подорожала за этот год на $300. Динамика на следующий год аналогичная. Серебро дает пока копеешный рост, но более перспективно в будущем. Инфляция в США официально в пару процентов. Но на самом деле значительно выше. По некоторым видам товаров за 5 лет цены выросли на 100%. Всё как везде. Людей в заблуждение не ввожу, а рассказываю простым людям правду и их просвещаю. У меня тут такая просветительская миссия. Продолжаю дело Иисуса и апостолов.
За шо обожаю Либо, так это, за каждую, на 300 баксов подешевевшую Его (ну чуть-чуть более ) унцию золота со времен Взлета... 1800 и выше было - 2000 будет також. Именно потому всегда плюс благоверному! Кстати, сам такой...
Востаннє редагувалось дарий в Вів 31 гру, 2019 22:22, всього редагувалось 3 разів.