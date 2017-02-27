Додано: Вів 31 гру, 2019 20:49

А насчет фунта или золота - ну можно из уже ЮСД перейти в эти активы по мере необходимости. Но это отдельная история будет.

ETF выросли на 60% за 2019-й. В доллярах.Если хотите больше, тогда сами выходите на открытый рынокЮ но там риски. Они уже будут Ваши!S&P за год с 2450 до 3250 проехал!Кто сам работает, тот за месяяц, перекладывается из одного актива в другой по 10-ть раз. Скорость оборачиваемости капитала.А вот эта "лосепогоня за гривней", удел "валютчиков" с 90-х, не имеющих "базового образования" кроме СШ и "разборок".Другой вариант- ритейл, ну они работают "по факту", там нет времени на заморачивание "какой курс гривни к доллару будет черех месяц"?Гривна, для спекуляций - сложно прогнозируема и опасна, т.к. в любой момент, НБУ может сделать то, что ему предпишут "Хозяева" и курс, может резко развернуться в любую из сторон. Нет, ну есть адреналин, вероятно.С одной стороны, баксы от Газпрома вроде бы зашли, ОВГЗ и пр, с другой - им уже все кричат, что при таком курсе - сальдо отрицательное будет расти.Так что, думаю, к концу 2020-го года - послабят, но когда дно, сложно сказать.Может сейчас, а может ещё продавят ниже в январе-феврале?Нефть легче спрогнозировать, чем гривну! Там есть данные COT, есть данные по запасам, опционные уровни и пр. А здесь? Рулетка.