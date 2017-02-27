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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3316331733183319>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 20:49

Alex2007
А насчет фунта или золота - ну можно из уже ЮСД перейти в эти активы по мере необходимости. Но это отдельная история будет. :D


ETF выросли на 60% за 2019-й. В доллярах.
Если хотите больше, тогда сами выходите на открытый рынокЮ но там риски. Они уже будут Ваши!
S&P за год с 2450 до 3250 проехал!

Кто сам работает, тот за месяяц, перекладывается из одного актива в другой по 10-ть раз. Скорость оборачиваемости капитала.

А вот эта "лосепогоня за гривней", удел "валютчиков" с 90-х, не имеющих "базового образования" кроме СШ и "разборок".

Устарело всё это, ушло с динозаврами.

Другой вариант- ритейл, ну они работают "по факту", там нет времени на заморачивание "какой курс гривни к доллару будет черех месяц"?


Гривна, для спекуляций - сложно прогнозируема и опасна, т.к. в любой момент, НБУ может сделать то, что ему предпишут "Хозяева" и курс, может резко развернуться в любую из сторон. Нет, ну есть адреналин, вероятно.

гривна 2020-й
С одной стороны, баксы от Газпрома вроде бы зашли, ОВГЗ и пр, с другой - им уже все кричат, что при таком курсе - сальдо отрицательное будет расти.
Так что, думаю, к концу 2020-го года - послабят, но когда дно, сложно сказать.
Может сейчас, а может ещё продавят ниже в январе-феврале?
Нефть легче спрогнозировать, чем гривну! Там есть данные COT, есть данные по запасам, опционные уровни и пр. А здесь? Рулетка.

Всем Добра!
Иду провожать Старый Год!
Replay
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 20:53

  somilitark написав:
  s0v7a написав:
Новорічного вечора тобі вовче.

Почну з кінця.

З чого ви взяли, що я близький до статистики?

І, загалом, до якої статистики? Я, наприклад, в Університеті прослухав курс квантової статистики. Ви про неї? :)

Я ніколи не писав що я на зеленому заборі, я завжди давав свою корзину у відсотках. Середньо річне буду давати і надалі. Так, дочекаємось спочатку величини обертів за 27 грудня, тоді і рік закриємо і буде зрозуміло хто виграв, а хто дещо загубив у цьому році.

На зараз середньорічна зважена - 25,5698081350285 грн./$ Це дуже близько до кінцевої величини, та ще не вона! Та хто продав дорожче той вже гарантовано виграв в цьому році!

Перестав давати регулярно, бо в мене язик відсох регулярно писати що має сенс купувати доляр(який увесь час падав і на мене вже косо люди поглядали), ось так, як НБУ купував, бо поточні курси нижче середньозваженої величини. :roll:

Ось початок Нового року задасть базове значення середньозваженної на 2020 рік і я повернусь до регулярної подачі середньозваженного і ось тоді, коли поточні значення будуть вище, треба не гаяти часу, а продавати доляр, а коли підемо під
середньорічне зважене - купувати.

Тільки я ще раз наголошую на корзині і ніколи не йти в ту чи іншу сторону на 100 відсотків. І цей рік те доказав.

Для себе на наступний рік планую корзину:
- 50% гривня, бо як на мене буде подальший її бенефіс;
- валюти 30%. З них 15% - доляр, 9% -євро, і по 3% - фунт і франк. Від австралійця позбавився;
- ну і в кінці 20% - золото.
Воно в мене вже коштує минус 21.122 грн.за грам і воно в цьому році єдине з активів, яке подорожчало і не потребую вторинних платіжних потоків, як то платежі за бензин та тех.огляд для машини, або квартплата за житло!

Краще таки депозит і хай вам платять, аніж кредит і ви платите, платите за бензин, електрику, квартплату(ну другорядні фінансові потоки). Бо, немала кума хлопот та купила порося!

Люди звертайте увагу на вторинні платежі. Зараз економіка на цьому будується :!:

ВО

Усіх із святом! І до зустрічі в Новому році!


Спасибо за развёрнутый ответ.
Но я так и не понял,планирую 50% в гривне это конечно отлично,но сейчас выходит сколько в долларе и вообще в валюте?

80%,остальное золотишко.
Вы писали,что весь год были в валюте и пид грушей))
Т.е. будете сливать доллар хорошенько в убыток?

А можно подробней о ваших кредитах,выходит имея валюту и др. ценности вы имели кредиты в гривне,валютные кредиты у нас уже давно запрещены,то выходит при укреплении гривны и реальной ставке минимум в 30% вы хорошенько поджарили свои сбережения в 2019-м.
Планируете сливать по 25 или леванёте при любых курсах на определённую дату?

п.с. вычислить хули ард знаков среднего значения курса,который абсолютно ничего общего не имеет с наличным курсом уже 6 лет,это уже занудство надцатого левела)))

п.п.с. а золото тоже в гривне считают,я не знал,думал в долларах и думал к гривне оно никаким боком...

Шо це Ви, куме, лізите чужі гроші рахувати? Рахуйте свої... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 20:58

  Replay написав:Кто сам работает, тот за месяяц, перекладывается из одного актива в другой по 10-ть раз. Скорость оборачиваемости капитала.

Ну тогда надо профессионально этим заниматься. Можно сказать с утра до ночи. И тогда можно заработать хоть на етф, на золоте, хоть на коинах и альтах, хоть на гривне, хоть на белорусском зайчике.... Но правда, можно и потерять - тут такое дело. )

А вот эта "лосепогоня за гривней", удел "валютчиков" с 90-х, не имеющих "базового образования" кроме СШ и "разборок".

Взяли и опустили ниже плинтуса пол-форума :mrgreen: :mrgreen:

Гривна, для спекуляций - сложно прогнозируема и опасна, т.к. в любой момент, НБУ может сделать то, что ему предпишут "Хозяева" и курс, может резко развернуться в любую из сторон. Нет, ну есть адреналин, вероятно.

А ETF типа не для спекуляций (да, общий тренд вверх) :D Такие же спекуляции, только другой уровень, другие "хозяева", другие "нюансы", разница по большому счету только что не нужны "кеды", достаточно только компутер иметь :mrgreen: И мозги не забыть :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 21:14

  escobar написав:
  Sergei написав:
  escobar написав:...сразу после отката волны и открытия межбанка...

А откуда такая уверенность, что НБУ не продолжит скупать доллар?

А откуда такая уверенность, что в ближайшие недели доллар на межбанке будет в прежних объемах?

И в этом тоже уверенности нет. Тем более, - любой из вышеуказанных факторов приведет к дефициту доллара. С чего тогда взяться откату?
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 21:22

  somilitark написав:...

Вы писали,что весь год были в валюте и пид грушей))
Т.е. будете сливать доллар хорошенько в убыток?

А можно подробней о ваших кредитах,выходит имея валюту и др. ценности вы имели кредиты в гривне,валютные кредиты у нас уже давно запрещены,то выходит при укреплении гривны и реальной ставке минимум в 30% вы хорошенько поджарили свои сбережения в 2019-м.
Планируете сливать по 25 или леванёте при любых курсах на определённую дату?

п.с. вычислить хули ард знаков среднего значения курса,который абсолютно ничего общего не имеет с наличным курсом уже 6 лет,это уже занудство надцатого левела)))

п.п.с. а золото тоже в гривне считают,я не знал,думал в долларах и думал к гривне оно никаким боком...


Волчара, Ви як і завжди глупі, брехливі і самовпевнені!

Так, нагадаю
Валютный рынок в контексте ДС

Та вряд чи Ви поумнішаєте, дуже велике ЦБ в Вас живе.

Маю на сьогодні:
UAH - 43,30%, HAU - 21,49%, USD - 17,88%, EUR - 7,77%, GBP - 4,50%, CHF - 5,02%, AUD - 0%

А повчати когось, та щось, та в чому рахувати, то Ви себе спочатку чогось навчить.

А для розуміння, можете перекласти коштовність одного граму золота в доляр, якщо Вам так лепше, то курс НБУ може стати в допомозі... І, я золото як купував, так і продавав за гривню якщо-що. :shock:

Да, і я десь писав що я свій капітал у євро рахую, бо хочу в Європу.

ВО

PS
Спочатку здалося, що Ви спляндрували мені Новий рік, та потім уважніше придивився до Вашої аватари, і вона спасла мій Новий рік.

Я так і не зрозумів, а якого Вона коліру?
Ви роожевий, чи голубий?
Мяу...

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 21:34

сейчас сдавать баксы на гривну не надо? тогда вкладываемся к москалями в мос. биржу? чтобы +40%
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 21:39

s0v7a

Вот распсиховались,зачем?

Новый год на носу,а вы нервничаете(((

Да и что за дурная манера обвинять в своих грехах и пороках оппонента?

Ладно,вы опять всё сделали правильно,под грушей валютной не были,удачи в новом году и меньше берите к сердцу форумные баталии,вам же внуков надо увидеть и возможно не так сильно зацикливайтесь на деньгах и маниакальном желании увеличить собственные резервы :P :wink:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 21:49

  zРадио написав:
  mephala написав:тобто ціна УГД повинна збігатися з ціною в конфорці?
так готуйте відра носити газ додому від свердловин а коломойша вже йде пиляти ГТС на металолом.


Продолжим послезавтра :D

Лучше не надо!
Тем более, что бесполезно.
Всех с наступающим!!!

Присоединяюсь.
Здоровья, успехов и удачи в новом году!
И поменьше поддаваться политическим страстям. Страстям, как учит Libo, лучше предаваться эротическим. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 21:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Каждая унция моего золота подорожала за этот год на $300. Динамика на следующий год аналогичная. Серебро дает пока копеешный рост, но более перспективно в будущем.
Инфляция в США официально в пару процентов. Но на самом деле значительно выше. По некоторым видам товаров за 5 лет цены выросли на 100%. Всё как везде.
Людей в заблуждение не ввожу, а рассказываю простым людям правду и их просвещаю.
У меня тут такая просветительская миссия.
Продолжаю дело Иисуса и апостолов.


За шо обожаю Либо, так это, за каждую, на 300 баксов подешевевшую Его (ну чуть-чуть более :D ) унцию золота со времен Взлета...
1800 и выше было - 2000 будет також.
Именно потому всегда плюс благоверному! :)
Кстати, сам такой... :oops:
Востаннє редагувалось дарий в Вів 31 гру, 2019 22:22, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 21:53

ЛАД

гривну? мос биржа? или америкосы sp500?
контрабас уже скучно играет.
proftpd66
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