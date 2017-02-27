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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 31 гру, 2019 21:55
proftpd66 написав:ЛАД
гривну? мос биржа? или америкосы sp500?
контрабас уже скучно играет.
Б2Б Jewelry или как там. На фсю катлету.
Долярчик расскажет детальнее.
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Додано: Вів 31 гру, 2019 22:24
proftpd66 написав:ЛАД
гривну? мос биржа? или америкосы sp500?
контрабас уже скучно играет.
Не понял, почему вопрос ко мне?
Разговор сложный и не в новогоднюю ночь.
Ещё раз - всех с Новым годом и наилучшие пожелания!
До встречи в новом году.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Вів 31 гру, 2019 22:41
ЛАД
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Додано: Вів 31 гру, 2019 22:46
escobar написав:
Нынешнее ралли на американских фондовых рынках зиждется сугубо на количественном смягчении феда и байбеках крупных контор.
Производственный сектор уже в рецессии, ряд индикаторов указывают что экономика тоже близка к этому.
Так то сейчас побольше на защитные активы налегать...
Вот, даже Эскобара, к Этому аналитика подводит....
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Додано: Вів 31 гру, 2019 22:55
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