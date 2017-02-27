Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 31 гру, 2019 21:55
proftpd66 написав: ЛАД
гривну? мос биржа? или америкосы sp500?
контрабас уже скучно играет.
Б2Б Jewelry или как там. На фсю катлету.
Долярчик расскажет детальнее.
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Додано: Вів 31 гру, 2019 22:24
proftpd66 написав: ЛАД
гривну? мос биржа? или америкосы sp500?
контрабас уже скучно играет.
Не понял, почему вопрос ко мне?
Разговор сложный и не в новогоднюю ночь.
Ещё раз - всех с Новым годом и наилучшие пожелания!
До встречи в новом году.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Вів 31 гру, 2019 22:41
ЛАД
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proftpd66
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Додано: Вів 31 гру, 2019 22:46
escobar написав:
Нынешнее ралли на американских фондовых рынках зиждется сугубо на количественном смягчении феда и байбеках крупных контор.
Производственный сектор уже в рецессии, ряд индикаторов указывают что экономика тоже близка к этому.
Так то сейчас побольше на защитные активы налегать...
Вот, даже Эскобара, к Этому аналитика подводит....
п.с.
Понятно, отдельный плюс за "зиждется сугубо на количественном смягчении феда и байбеках крупных контор".
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дарий
в Вів 31 гру, 2019 23:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 31 гру, 2019 22:55
proftpd66
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Додано: Вів 31 гру, 2019 23:00
Хай щастить! Всіх з Новим роком! ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Додано: Вів 31 гру, 2019 23:04
mephala написав: zРадио написав: mephala написав:
собівартість 70 баксів це що? кріль просто бєвкнув а вам халва мозок затуманює?
Себестоимость (полная) 3 тыс грн - это сильно ближе к 70 баксам, чем к 300, за которые газ продают населению.
Все они мозги пудрят, пока в оппозиции. А только становятся властью, сразу и газ внутренней добычи куда-то девается, и дешевая э/э АЭС, и ровные дороги, и все остальное...
http://ugv.com.ua/uploads/
Звіт%20АТ%20УГВ%20Ф1%20та%20Ф2%20за%209%20місяців%202019.pdf
PS: что касается Яценюка - он не просто это "бєвкнув", он "бєвкал" это много раз во время майдана, поднимая народ на бунт (видеопруф я сегодня выкладывал)
ще раз - собівартість 70 баксів це що?
для порівняння - 6000 тис грн це вартість в квартирі споживача.
ЗІ
про 300 баксів звичайна брехня чи як?
https://index.minfin.com.ua/ua/tariff/gas/
Якщо точно рахувати, то, наприклад,
у 2015 відпускна ціна Укргазвидобування була 1590 грн. (або $75)
. Зауважте, це навіть не собівартість, а вже відпускна ціна (вже враховуючи хоч і невеличкий, але прибуток), без ПДВ.
Пруф на документ від того ж "Укргазвидобування":
http://imgcdn1.luxnet.ua/zaxid/resource ... 380207.jpg
Sergei
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Додано: Вів 31 гру, 2019 23:10
а яка ціна була для населення в 2015 щоб порівняти? відрами запаслися тягати зі свердловини газ?
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mephala
в Вів 31 гру, 2019 23:14, всього редагувалось 1 раз.
mephala
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Додано: Вів 31 гру, 2019 23:15
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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