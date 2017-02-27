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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3317331833193320>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 21:55

  proftpd66 написав:ЛАД

гривну? мос биржа? или америкосы sp500?
контрабас уже скучно играет.


Б2Б Jewelry или как там. На фсю катлету. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Долярчик расскажет детальнее.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 22:24

  proftpd66 написав:ЛАД

гривну? мос биржа? или америкосы sp500?
контрабас уже скучно играет.

Не понял, почему вопрос ко мне?
Разговор сложный и не в новогоднюю ночь. :)
Ещё раз - всех с Новым годом и наилучшие пожелания!
До встречи в новом году.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 22:41

ЛАД
-----Умножай----
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-----Успех------
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 22:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  escobar написав:Нынешнее ралли на американских фондовых рынках зиждется сугубо на количественном смягчении феда и байбеках крупных контор.
Производственный сектор уже в рецессии, ряд индикаторов указывают что экономика тоже близка к этому.
Так то сейчас побольше на защитные активы налегать...


Вот, даже Эскобара, к Этому аналитика подводит.... :!: :wink:
п.с.
Понятно, отдельный плюс за "зиждется сугубо на количественном смягчении феда и байбеках крупных контор".
:D
Востаннє редагувалось дарий в Вів 31 гру, 2019 23:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 22:55

proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 23:00

До зустрічі в Новому році!


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- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 23:04

  mephala написав:
  zРадио написав:
  mephala написав:собівартість 70 баксів це що? кріль просто бєвкнув а вам халва мозок затуманює?


Себестоимость (полная) 3 тыс грн - это сильно ближе к 70 баксам, чем к 300, за которые газ продают населению.

Все они мозги пудрят, пока в оппозиции. А только становятся властью, сразу и газ внутренней добычи куда-то девается, и дешевая э/э АЭС, и ровные дороги, и все остальное...

http://ugv.com.ua/uploads/Звіт%20АТ%20УГВ%20Ф1%20та%20Ф2%20за%209%20місяців%202019.pdf

PS: что касается Яценюка - он не просто это "бєвкнув", он "бєвкал" это много раз во время майдана, поднимая народ на бунт (видеопруф я сегодня выкладывал)


ще раз - собівартість 70 баксів це що?
для порівняння - 6000 тис грн це вартість в квартирі споживача.

ЗІ
про 300 баксів звичайна брехня чи як?
https://index.minfin.com.ua/ua/tariff/gas/

Якщо точно рахувати, то, наприклад, у 2015 відпускна ціна Укргазвидобування була 1590 грн. (або $75). Зауважте, це навіть не собівартість, а вже відпускна ціна (вже враховуючи хоч і невеличкий, але прибуток), без ПДВ.

Пруф на документ від того ж "Укргазвидобування":
http://imgcdn1.luxnet.ua/zaxid/resource ... 380207.jpg

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Sergei
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 23:10

  Sergei написав:Пруф на документ від того ж "Укргазвидобування":
http://imgcdn1.luxnet.ua/zaxid/resource ... 380207.jpg

а яка ціна була для населення в 2015 щоб порівняти? відрами запаслися тягати зі свердловини газ?
Востаннє редагувалось mephala в Вів 31 гру, 2019 23:14, всього редагувалось 1 раз.
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  s0v7a написав:
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Витька,извинись,я всё прощу
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Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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