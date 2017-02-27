Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 31 гру, 2019 23:19
mephala написав:
відрами запаслися?
Ви ж дуже цікавилися, причому запитували декілька разів. Я розумію, що відповідь не зовсім очікувана. І також розумію, що коли нема що відповісти, простіше включити дурня...
Sergei
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Додано: Вів 31 гру, 2019 23:26
С наступающим Новым Годом! Счастья, мира и добра!
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Додано: Вів 31 гру, 2019 23:27
Sergei написав: mephala написав:
відрами запаслися?
Ви ж дуже цікавилися, причому запитували декілька разів. Я розумію, що відповідь не зовсім очікувана. І також розумію, що коли нема що відповісти, простіше включити дурня...
через те що ви не розумієте тему вам здається що я не очікував вашу відповідь.
але повірте її я якраз і очікував.
тому ще раз задам питання яке ставив з самого початку - собівартість 70 баксів це що? якщо вам не доходить то розжую та покладу до рота - це в якій точці ця ціна?
і знову ж таки випереджаючи вашу відповідь та був вже раніше задав питання - відрами запаслися?
mephala
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Додано: Вів 31 гру, 2019 23:36
s0v7a написав: Хай щастить! Всіх з Новим роком! ВО
Кстати, очень печальная песня (где-то даже трагическая).
Тем не менее, всех с Новым Годом!
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Додано: Вів 31 гру, 2019 23:50
Есть у кого-то стеклоочиститель для телевизора?
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vovan_prm
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Додано: Вів 31 гру, 2019 23:53
vovan_prm написав:
Есть у кого-то стеклоочиститель для телевизора?
Решил проблему ампутацией телевизора. Скоро 20 лет как
juristkostya
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Додано: Сер 01 січ, 2020 00:07
juristkostya написав: vovan_prm написав:
Есть у кого-то стеклоочиститель для телевизора?
Решил проблему ампутацией телевизора. Скоро 20 лет как
Примерно также. Так на ноутбук плюнул случайно. А вообще это фраза из брежневских времен анекдота.
С Новым Годом, коллеги.
Здоровья всем. И профита от валютных операций.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Додано: Сер 01 січ, 2020 00:15
Libo написав:
Ну что, пора уже за стол и по 150 за уходящий?
Впереди веселая, шумная и эротическая ночь.
Забудьте про свои дурацкие курсы.
Всем веселого, сказочного вечера.
С настоящими чудесами по линии отношений и любви.
https://www.facebook.com/poderviansky/v ... 886276778/
сірий
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