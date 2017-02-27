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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3317331833193320

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 23:19

  mephala написав:
  Sergei написав:Пруф на документ від того ж "Укргазвидобування":
http://imgcdn1.luxnet.ua/zaxid/resource ... 380207.jpg

відрами запаслися?

Ви ж дуже цікавилися, причому запитували декілька разів. Я розумію, що відповідь не зовсім очікувана. І також розумію, що коли нема що відповісти, простіше включити дурня...
Sergei
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 23:26

С наступающим Новым Годом! Счастья, мира и добра!
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 23:27

  Sergei написав:
  mephala написав:
  Sergei написав:Пруф на документ від того ж "Укргазвидобування":
http://imgcdn1.luxnet.ua/zaxid/resource ... 380207.jpg

відрами запаслися?

Ви ж дуже цікавилися, причому запитували декілька разів. Я розумію, що відповідь не зовсім очікувана. І також розумію, що коли нема що відповісти, простіше включити дурня...

через те що ви не розумієте тему вам здається що я не очікував вашу відповідь.
але повірте її я якраз і очікував.
тому ще раз задам питання яке ставив з самого початку - собівартість 70 баксів це що? якщо вам не доходить то розжую та покладу до рота - це в якій точці ця ціна?
і знову ж таки випереджаючи вашу відповідь та був вже раніше задав питання - відрами запаслися?
mephala
 
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  s0v7a написав:
Всіх з Новим роком!

ВО
Хай щастить!

Кстати, очень печальная песня (где-то даже трагическая).
Тем не менее, всех с Новым Годом!
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 23:47

З Новим Роком друзі форумчани!!!
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 23:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Есть у кого-то стеклоочиститель для телевизора?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 23:53

  vovan_prm написав:Есть у кого-то стеклоочиститель для телевизора?

Решил проблему ампутацией телевизора. Скоро 20 лет как
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 00:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Неее, Вовану таки спасибо! :D
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 00:07

  juristkostya написав:
  vovan_prm написав:Есть у кого-то стеклоочиститель для телевизора?

Решил проблему ампутацией телевизора. Скоро 20 лет как

Примерно также. Так на ноутбук плюнул случайно. А вообще это фраза из брежневских времен анекдота.

С Новым Годом, коллеги.
Здоровья всем. И профита от валютных операций.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 00:15

  Libo написав:Ну что, пора уже за стол и по 150 за уходящий? :roll:
Впереди веселая, шумная и эротическая ночь.
Забудьте про свои дурацкие курсы. :?
Всем веселого, сказочного вечера. :idea:
С настоящими чудесами по линии отношений и любви. :oops:

https://www.facebook.com/poderviansky/v ... 886276778/
сірий
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