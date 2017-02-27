Желаю нам всем смириться с тем, чего не понимаем, помириться со всеми. кого не понимаем и счастливо жить своей жизнью!
Дзынь!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 січ, 2020 01:22
С Новым Годом!
Желаю нам всем смириться с тем, чего не понимаем, помириться со всеми. кого не понимаем и счастливо жить своей жизнью!
Дзынь!
Додано: Сер 01 січ, 2020 01:26
Сибарит
можно уточнить, что означает: смирится с тем что не понимаем?
Додано: Сер 01 січ, 2020 01:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
У Вовки шрам на голове...
Это серьезно....
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