Желаю нам всем смириться с тем, чего не понимаем, помириться со всеми. кого не понимаем и счастливо жить своей жизнью!
Дзынь!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 січ, 2020 01:22
С Новым Годом!
Желаю нам всем смириться с тем, чего не понимаем, помириться со всеми. кого не понимаем и счастливо жить своей жизнью!
Дзынь!
Додано: Сер 01 січ, 2020 01:26
Сибарит
можно уточнить, что означает: смирится с тем что не понимаем?
Додано: Сер 01 січ, 2020 01:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
У Вовки шрам на голове...
Это серьезно....
Додано: Сер 01 січ, 2020 02:03
Alex2007
Типа, если Профессионально, там уже проценты другие, совсем другие и бабло заёмное.
Если же не вникать, то ETF, там риски меньше.
C Новым Годом, коллеги!
Празднуем!
P.S. Поздравление Президента - не впечатлило... Миротворец, твёрдости не увидел... Семья и пр. общие фразы, это хорошо, но за страну, порядок - нужно драться и настрой подобный создавать! IMHO
Додано: Сер 01 січ, 2020 02:04
Сибарит
если я не хочу смирится и хочу чтобы постоянно чайник закипал и чтобы был рост. И чтобы жарить телок с красивыми задницами, не бесплатно хотя бы за 10грн
Додано: Сер 01 січ, 2020 02:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 01 січ, 2020 02:44
дарий
Вот и я, о том же... ничего нового, просто "оформление" иное.
Как то всё перекликается с "смириться с тем, чего не понимаем" всем надо.
Ну, у каждого своя дорога.
Лично я, желаю коллегам выходить на новые уровни "Игры под названием Жизнь", менять то - что мешает становиться лучше, верить в свои силы и не сдаваться, не надеятся на "покращення" со стороны Власти а "Покращувать" жизнь в Украине - своими силами!
Востаннє редагувалось Replay в Сер 01 січ, 2020 02:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 01 січ, 2020 02:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Без вариантов!
Теперь цитата Совасема:
"А повчати когось, та щось, та в чому рахувати, то Ви себе спочатку чогось навчить.
А для розуміння, можете перекласти коштовність одного граму золота в доляр, якщо Вам так лепше, то курс НБУ може стати в допомозі... І, я золото як купував, так і продавав за гривню якщо-що."
Это очень узкий и сложный рынок.
Не думаю, шо Вы настолько в теме....
Тем паче, если Вы успели продать металл па 23 за грн,
Додано: Сер 01 січ, 2020 03:17
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