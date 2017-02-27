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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3319332033213322>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 01:22

С Новым Годом!

Желаю нам всем смириться с тем, чего не понимаем, помириться со всеми. кого не понимаем и счастливо жить своей жизнью!
Дзынь!
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 01:26

Сибарит

можно уточнить, что означает: смирится с тем что не понимаем? :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 01:30

proftpd66
Это каждый не понимает по-своему :lol:
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 01:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

У Вовки шрам на голове...
Это серьезно.... :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 02:03

Alex2007
Ну тогда надо профессионально этим заниматься. Можно сказать с утра до ночи. И тогда можно заработать хоть на етф, на золоте, хоть на коинах и альтах, хоть на гривне, хоть на белорусском зайчике.... Но правда, можно и потерять - тут такое дело. )

Типа, если Профессионально, там уже проценты другие, совсем другие и бабло заёмное.
Если же не вникать, то ETF, там риски меньше.

C Новым Годом, коллеги!

Празднуем!

P.S. Поздравление Президента - не впечатлило... Миротворец, твёрдости не увидел... Семья и пр. общие фразы, это хорошо, но за страну, порядок - нужно драться и настрой подобный создавать! IMHO
Replay
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 02:04

Сибарит

если я не хочу смирится и хочу чтобы постоянно чайник закипал и чтобы был рост. И чтобы жарить телок с красивыми задницами, не бесплатно хотя бы за 10грн
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 02:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Replay написав:Миротворец, твёрдости не увидел...


Если Вы в школе изучали физику, есть разные металлы, обладающие как твердостью, так и гибкостью...
А. вообще, просто Историю читайте...
Тама уже Все было Написано...
Вот честно - ничего Нового пока не увидел... :oops:
дарий
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 02:44

дарий
Вот честно - ничего Нового пока не увидел... :oops:


Вот и я, о том же... ничего нового, просто "оформление" иное.

Как то всё перекликается с "смириться с тем, чего не понимаем" всем надо. :(

Ну, у каждого своя дорога.
Лично я, желаю коллегам выходить на новые уровни "Игры под названием Жизнь", менять то - что мешает становиться лучше, верить в свои силы и не сдаваться, не надеятся на "покращення" со стороны Власти а "Покращувать" жизнь в Украине - своими силами!
Востаннє редагувалось Replay в Сер 01 січ, 2020 02:47, всього редагувалось 1 раз.
Replay
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 02:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Без вариантов!

Теперь цитата Совасема:
"А повчати когось, та щось, та в чому рахувати, то Ви себе спочатку чогось навчить.

А для розуміння, можете перекласти коштовність одного граму золота в доляр, якщо Вам так лепше, то курс НБУ може стати в допомозі... І, я золото як купував, так і продавав за гривню якщо-що."

Это очень узкий и сложный рынок.
Не думаю, шо Вы настолько в теме....
Тем паче, если Вы успели продать металл па 23 за грн, :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 03:17

  Василь-Рівне написав:Зображення

https://www.youtube.com/watch?v=rfjrOcFjwAE :wink:
Igneus
 
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