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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3319332033213322

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 03:24

  дарий написав:
  Replay написав:Миротворец, твёрдости не увидел...


Если Вы в школе изучали физику, есть разные металлы, обладающие как твердостью, так и гибкостью...
А. вообще, просто Историю читайте...
Тама уже Все было Написано...
Вот честно - ничего Нового пока не увидел... :oops:

Не знаю, мне выступление понравилось.
Открытий он, конечно, не сделал, так это и не требовалось. Но хотя бы хочет сшить страну, не "разделять и властвовать". Что уж получится ... Читая порохоботов на политветке, вера угасает. :(
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 03:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Лад - нет порохоботов!
Есть - Наши!
Пока хватит мозгов не Делить людей.... :evil:

п.с. Да и мы,точно,не политветка. :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 04:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

З Новим роком!!!
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 04:11

дарий
Ладно, назову их иначе - вечно вчерашние. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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  #<1 ... 3319332033213322
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