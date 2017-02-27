Не знаю, мне выступление понравилось.
Открытий он, конечно, не сделал, так это и не требовалось. Но хотя бы хочет сшить страну, не "разделять и властвовать". Что уж получится ... Читая порохоботов на политветке, вера угасает.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 січ, 2020 03:24
Не знаю, мне выступление понравилось.
Открытий он, конечно, не сделал, так это и не требовалось. Но хотя бы хочет сшить страну, не "разделять и властвовать". Что уж получится ... Читая порохоботов на политветке, вера угасает.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 01 січ, 2020 03:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Лад - нет порохоботов!
Есть - Наши!
Пока хватит мозгов не Делить людей....
п.с. Да и мы,точно,не политветка.
Додано: Сер 01 січ, 2020 04:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
З Новим роком!!!
Додано: Сер 01 січ, 2020 04:11
дарий
Ладно, назову их иначе - вечно вчерашние.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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