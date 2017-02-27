Не знаю, мне выступление понравилось.
Открытий он, конечно, не сделал, так это и не требовалось. Но хотя бы хочет сшить страну, не "разделять и властвовать". Что уж получится ... Читая порохоботов на политветке, вера угасает.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 січ, 2020 03:24
Не знаю, мне выступление понравилось.
Открытий он, конечно, не сделал, так это и не требовалось. Но хотя бы хочет сшить страну, не "разделять и властвовать". Что уж получится ... Читая порохоботов на политветке, вера угасает.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 01 січ, 2020 03:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Лад - нет порохоботов!
Есть - Наши!
Пока хватит мозгов не Делить людей....
п.с. Да и мы,точно,не политветка.
Додано: Сер 01 січ, 2020 04:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
З Новим роком!!!
Додано: Сер 01 січ, 2020 04:11
дарий
Ладно, назову их иначе - вечно вчерашние.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 01 січ, 2020 07:02
Вот вы ни разу не разделяете людей, навешиванием ярлыков
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 01 січ, 2020 07:45
ЛАД
Кто?
Не смешите мои тапки.
Объединяет - общая Цель, общая Идея а не общие фразы... заезженные уже.
Вы можете сказать, какой Он видит страну в Будущем, в ракурсе "места на мировых рынках"? Электроника, ракетостроение, самолётостроение, приборостроение?
Может шить будем одежду? Да нет, с такими налогами и пр., дешевле выносить производство в Китай или Индию...
Какая перспектива у большинства украинцев?
Основная Идея -уехать в Европу и не возвращаться, не думаю, что она - Объединяет кого-то.
Предвыборные обещания, не выполняются. Покращення испытали в основном чиновники, номенклатурщики, остальных прессуют... налоговой спускают "план по поступлениям и штрафам", коммуналка высокая, качество услуг - низкое.
Всем -предлагают "затянуть пояса и ждать", как страдал Христос и...судя по всему, по аналогии с "Новым Заветом" - нас ждёт Реальное Покращення только на Небесах!
Это и есть общая Цель? Строем на Небеса(кто в Европу не уедет)!
И да, никакой политики, т.к. ни курс гривни, ни законы, Украина не принимает сама, без учётов интересов Крупных Иностранных Инвесторов, поэтому и не видно разницы от смены одного П-Резидента на другого.
Конечно, веселее стало, самокаты у министров, Кличко в костюме Деда Мороза, шоу маст гоу он, это да!
Прикольно было бы, если бы на базе КабМина, создали свой "Министерский Квартал" по типу "95-го квартала" и толпу развлекали, заплаты отрабатывали!
Додано: Сер 01 січ, 2020 10:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вы шо? тут ночевали?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Сер 01 січ, 2020 10:28
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Сер 01 січ, 2020 10:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Після таких привітань (
Здоров'я, мудрості та віри усім нам у Новому році!!!
Додано: Сер 01 січ, 2020 10:55
І знову нове десятиріччя!
Вітаю Starikan. Такі ти прав
...
Мне кажется,
Что то, о чём мы раньше мечтали,
Умерло. Теперь это просто
Конфетти на полу.
Десятилетие заканчивается…
Кто может сказать, что ждёт нас
В следующие десять лет,
Что там, впереди,
В конце 8 закреслене 29-го?
...
Я вже 5 десятиріччя зустрічаю цією піснею!
Оригинал:
Copyright:
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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