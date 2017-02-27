Додано: Сер 01 січ, 2020 07:45

Но хотя бы хочет сшить страну, не "разделять и властвовать".

Кто?Не смешите мои тапки.Объединяет - общая Цель, общая Идея а не общие фразы... заезженные уже.Вы можете сказать, какой Он видит страну в Будущем, в ракурсе "места на мировых рынках"? Электроника, ракетостроение, самолётостроение, приборостроение?Может шить будем одежду? Да нет, с такими налогами и пр., дешевле выносить производство в Китай или Индию...Какая перспектива у большинства украинцев?Основная Идея -уехать в Европу и не возвращаться, не думаю, что она - Объединяет кого-то.Предвыборные обещания, не выполняются. Покращення испытали в основном чиновники, номенклатурщики, остальных прессуют... налоговой спускают "план по поступлениям и штрафам", коммуналка высокая, качество услуг - низкое.Всем -предлагают "затянуть пояса и ждать", как страдал Христос и...судя по всему, по аналогии с "Новым Заветом" - нас ждёт Реальное Покращення только на Небесах!Это и есть общая Цель? Строем на Небеса(кто в Европу не уедет)!И да, никакой политики, т.к. ни курс гривни, ни законы, Украина не принимает сама, без учётов интересов Крупных Иностранных Инвесторов, поэтому и не видно разницы от смены одного П-Резидента на другого.Конечно, веселее стало, самокаты у министров, Кличко в костюме Деда Мороза, шоу маст гоу он, это да!Прикольно было бы, если бы на базе КабМина, создали свой "Министерский Квартал" по типу "95-го квартала" и толпу развлекали, заплаты отрабатывали!