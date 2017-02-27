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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3319332033213322

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 04:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

З Новим роком!!!
reef
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 10:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вы шо? тут ночевали? :shock: :shock: :shock:
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 10:28

  vovan_prm написав:Вы шо? тут ночевали? :shock: :shock: :shock:

че ночевали?! - Новый год встречали!

З Новым годом!
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 10:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ЛАД написав:Но хотя бы хочет сшить страну,


Після таких привітань (https://espreso.tv/news/2019/12/31/zele ... polonenykh), поступок ... - виникає побоювання з якою країною він буде зшивати Україну.

Здоров'я, мудрості та віри усім нам у Новому році!!!
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 10:55

І знову нове десятиріччя!

  Starikan написав:
  s0v7a написав:
Всіх з Новим роком!

ВО
Хай щастить!

Кстати, очень печальная песня (где-то даже трагическая).
Тем не менее, всех с Новым Годом!


Вітаю Starikan. Такі ти прав :!:

...
Мне кажется,
Что то, о чём мы раньше мечтали,
Умерло. Теперь это просто
Конфетти на полу.
Десятилетие заканчивается…
Кто может сказать, что ждёт нас
В следующие десять лет,
Что там, впереди,
В конце 8 закреслене 29-го?
...

Я вже 5 десятиріччя зустрічаю цією піснею!

Оригинал: https://en.lyrsense.com/abba/happy_new_year
Copyright: https://lyrsense.com ©

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 11:07

  дарий написав:Без вариантов!

Теперь цитата Совасема:
"А повчати когось, та щось, та в чому рахувати, то Ви себе спочатку чогось навчить.

А для розуміння, можете перекласти коштовність одного граму золота в доляр, якщо Вам так лепше, то курс НБУ може стати в допомозі... І, я золото як купував, так і продавав за гривню якщо-що."

Это очень узкий и сложный рынок.
Не думаю, шо Вы настолько в теме....
Тем паче, если Вы успели продать металл па 23 за грн, :mrgreen:



От коала, Ви ж за моторикою і розумінням тормознутіше литовців, а долучаєтесь до суперечки дорослих "Бегемота" та Вовка!

Таке ж ляпнули :shock: Хто продавав по 23? То залишковий кошт 23 грн. за гр.! То мені вже доплатили по всьому золоту що є в мене 23 грн. за гр.!

Дотямте вже нарешті!

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 11:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Replay написав:Может шить будем одежду? Да нет, с такими налогами и пр., дешевле выносить производство в Китай или Индию...


В Ефіопію
Справжня ціна дешевого одягу https://www.bbc.com/ukrainian/features-49264839
Коли заробітна плата в Бангладеш зросла, компанії почали шукати робочу силу деінде, щоб таки зменшити витрати.
Наприклад, в Ефіопії зарплата за таку роботу складає в середньому лише третину суми, що виплачують в Бангладеш. Типовою є платня менше 7 доларів на тиждень...
для виготовлення однієї бавовняної сорочки та пари джинсів треба до 20 000 літрів води. Там дійшли висновку, що "ми мимоволі одягаємо запаси прісної води центральної Азії.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 13:01

И эти люди мне запрещают ковыряться в носу!
Редко пишу в последнее время, чтобы не встревать в политобсуждения, которых здесь чуть ли не больше половины. Но не ожидал, что высказать одобрение новогоднего поздравления президента тоже недопустимо. И пост удален.
Президента можно только обливать дерьмом?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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