Кстати, очень печальная песня (где-то даже трагическая). Тем не менее, всех с Новым Годом!
Вітаю Starikan. Такі ти прав
... Мне кажется, Что то, о чём мы раньше мечтали, Умерло. Теперь это просто Конфетти на полу. Десятилетие заканчивается… Кто может сказать, что ждёт нас В следующие десять лет, Что там, впереди, В конце 8 закреслене29-го? ...
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Теперь цитата Совасема: "А повчати когось, та щось, та в чому рахувати, то Ви себе спочатку чогось навчить.
А для розуміння, можете перекласти коштовність одного граму золота в доляр, якщо Вам так лепше, то курс НБУ може стати в допомозі... І, я золото як купував, так і продавав за гривню якщо-що."
Это очень узкий и сложный рынок. Не думаю, шо Вы настолько в теме.... Тем паче, если Вы успели продать металл па 23 за грн,
От коала, Ви ж за моторикою і розумінням тормознутіше литовців, а долучаєтесь до суперечки дорослих "Бегемота" та Вовка!
Таке ж ляпнули Хто продавав по 23? То залишковий кошт 23 грн. за гр.! То мені вже доплатили по всьому золоту що є в мене 23 грн. за гр.!
Дотямте вже нарешті!
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Replay написав:Может шить будем одежду? Да нет, с такими налогами и пр., дешевле выносить производство в Китай или Индию...
В Ефіопію
Справжня ціна дешевого одягу https://www.bbc.com/ukrainian/features-49264839 Коли заробітна плата в Бангладеш зросла, компанії почали шукати робочу силу деінде, щоб таки зменшити витрати. Наприклад, в Ефіопії зарплата за таку роботу складає в середньому лише третину суми, що виплачують в Бангладеш. Типовою є платня менше 7 доларів на тиждень... для виготовлення однієї бавовняної сорочки та пари джинсів треба до 20 000 літрів води. Там дійшли висновку, що "ми мимоволі одягаємо запаси прісної води центральної Азії.
И эти люди мне запрещают ковыряться в носу! Редко пишу в последнее время, чтобы не встревать в политобсуждения, которых здесь чуть ли не больше половины. Но не ожидал, что высказать одобрение новогоднего поздравления президента тоже недопустимо. И пост удален. Президента можно только обливать дерьмом?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.