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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 33203321332233233324>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 04:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

З Новим роком!!!
reef
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 10:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вы шо? тут ночевали? :shock: :shock: :shock:
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 10:28

  vovan_prm написав:Вы шо? тут ночевали? :shock: :shock: :shock:

че ночевали?! - Новый год встречали!

З Новым годом!
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 10:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ЛАД написав:Но хотя бы хочет сшить страну,


Після таких привітань (https://espreso.tv/news/2019/12/31/zele ... polonenykh), поступок ... - виникає побоювання з якою країною він буде зшивати Україну.

Здоров'я, мудрості та віри усім нам у Новому році!!!
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 10:55

І знову нове десятиріччя!

  Starikan написав:
  s0v7a написав:
Всіх з Новим роком!

ВО
Хай щастить!

Кстати, очень печальная песня (где-то даже трагическая).
Тем не менее, всех с Новым Годом!


Вітаю Starikan. Такі ти прав :!:

...
Мне кажется,
Что то, о чём мы раньше мечтали,
Умерло. Теперь это просто
Конфетти на полу.
Десятилетие заканчивается…
Кто может сказать, что ждёт нас
В следующие десять лет,
Что там, впереди,
В конце 8 закреслене 29-го?
...

Я вже 5 десятиріччя зустрічаю цією піснею!

Оригинал: https://en.lyrsense.com/abba/happy_new_year
Copyright: https://lyrsense.com ©

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 11:07

  дарий написав:Без вариантов!

Теперь цитата Совасема:
"А повчати когось, та щось, та в чому рахувати, то Ви себе спочатку чогось навчить.

А для розуміння, можете перекласти коштовність одного граму золота в доляр, якщо Вам так лепше, то курс НБУ може стати в допомозі... І, я золото як купував, так і продавав за гривню якщо-що."

Это очень узкий и сложный рынок.
Не думаю, шо Вы настолько в теме....
Тем паче, если Вы успели продать металл па 23 за грн, :mrgreen:



От коала, Ви ж за моторикою і розумінням тормознутіше литовців, а долучаєтесь до суперечки дорослих "Бегемота" та Вовка!

Таке ж ляпнули :shock: Хто продавав по 23? То залишковий кошт 23 грн. за гр.! То мені вже доплатили по всьому золоту що є в мене 23 грн. за гр.!

Дотямте вже нарешті!

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 11:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Replay написав:Может шить будем одежду? Да нет, с такими налогами и пр., дешевле выносить производство в Китай или Индию...


В Ефіопію
Справжня ціна дешевого одягу https://www.bbc.com/ukrainian/features-49264839
Коли заробітна плата в Бангладеш зросла, компанії почали шукати робочу силу деінде, щоб таки зменшити витрати.
Наприклад, в Ефіопії зарплата за таку роботу складає в середньому лише третину суми, що виплачують в Бангладеш. Типовою є платня менше 7 доларів на тиждень...
для виготовлення однієї бавовняної сорочки та пари джинсів треба до 20 000 літрів води. Там дійшли висновку, що "ми мимоволі одягаємо запаси прісної води центральної Азії.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 13:22

  SILVER_UA написав:
  Qwerty написав:
  kwon написав:где это интересно за новострои валютой берут???

Беруть гривнею по курсу НБУ на день сплати. Якщо розстрочка складала пару років, а це пропонувала велика кількість забудовників, то помісячні платежі привязані саме до курсу НБУ. Так що ви відповідно не переплачуєте в доларах абсолютно нічого!

и сколько на таких условиях квадратный ?

По різному... Від 1800 до 2250 доларів за метр, в залежності від комплексу і від акцій! Потрібно було спілкуватися з менеджерами відділів продажу! І все залежало від стадії здачі об’єкту! Після здачі ціна автоматично стрибала на 10-20% у верх!
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 13:28

ЛАД
поздравления

В Контексте, поздравления.
Для того, чтобы гривна реально укреплялась, а не за счёт "инвестиций в ОВГЗ" или продажи земли, очень хотелось услышать о планах по восстановлению промышленного производства, внедрению технологий, развитию науки и медицины, так сказать Позитива!
Украина- набрала тучу кредитов, самых разных, но они идут не в "средства производства" а на потребление! Это тоже - пирамида!
Брать в долг - чтобы проесть и брать в долг, чтобы построить завод по выпуску товаров на экспорт, две громадные разницы.
Поэтому, если я не слышу Планов по спасению страны о вымирания(сокращение населения катастрофическое, 4-место в мире по уровню смертности), по восстановлению спроса на хайтек специалистов, разговоры о нашем Будущем - это просто разговоры, без почвы.

Общение с народом, нужно, но не как со стадом а как с разумным обществом.
План восстановления страны, основные направления развития, планируемая налоговая политика и пр.
Тому же бизнему важно знать, куда ориентироваться, на что рассчитывать.
Хочу вспомнить "Беседы у камина" Франклина Рузвельта, в которых он пояснял американцам происходящее, своё видение выхода из Депрессии, развития Америки до войны и во время Второй мировой.
Банки, олигархи, экономика, перспективы и пр., всё Доступно, Понятно и Профессионально!

Простите, но сейчас, когда у нас в каждом доме интернет, в каждом кармане смартфон и я не могу понять происходящее в стране, как бы странно всё это.
Вот Зачем укрепляли гривну? Чтобы положить промпроизводство и секвестр бюджета устроить? Не понимаю и всё тут.
Зачем понднимать минималку? Бизнес прессануть, увеличить безработицу и отток граждан за границу? Где предпосылки к повышению минималки, если нет роста производительности труда, нет роста промроизводтства? Непонятно...
Экономические вопросы - не освещаются, на самом то деле.
Референдумов - не проводим, притом по важнейшим вопросам, по земле, по медицине, по образованию...
Какой курс гривны будет? Никто не знает, т.к. неясны действия "водителей" и их планы...
И скажите, что я - не прав. :(
Replay
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 13:29

  foxluck написав:Я в Октябре заключал договор по Тетрису. Оплата - в гривнах с привязкой к курсу НБУ (причем как ни странно к нижнему - курсу покупки банком).
Хотел с Qwerty в личке обсудить цены (я так понял он тоже в Тетрисе купил), но модераторы прошлую тему снесли в раздел недвижимости, которую Qwerty не читает, а я из-за малого числа сообщений сам ему в личку написать не могу.

  Qwerty написав:
  kwon написав:где это интересно за новострои валютой берут???

Беруть гривнею по курсу НБУ на день сплати.

Я брав в «Тетрісі» ще в грудні 2018 року, тому і ціна була акційною і дуже привабливою в 1900 доларів за квадрат... Я так розумію, ви вже купували після здачі ЖК і після презентації, то там зовсім інші цифри... Здається ціни доходили і до 2700 за квадрат в залежності від поверху і метражу!
Qwerty
 
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