Додано: Сер 01 січ, 2020 13:28

поздравления

Для того, чтобы гривна реально укреплялась, а не за счёт "инвестиций в ОВГЗ" или продажи земли, очень хотелось услышать о планах по восстановлению промышленного производства, внедрению технологий, развитию науки и медицины, так сказать Позитива!Украина- набрала тучу кредитов, самых разных, но они идут не в "средства производства" а на потребление! Это тоже - пирамида!Брать в долг - чтобы проесть и брать в долг, чтобы построить завод по выпуску товаров на экспорт, две громадные разницы.Поэтому, если я не слышу Планов по спасению страны о вымирания(сокращение населения катастрофическое, 4-место в мире по уровню смертности), по восстановлению спроса на хайтек специалистов, разговоры о нашем Будущем - это просто разговоры, без почвы.Общение с народом, нужно, но не как со стадом а как с разумным обществом.План восстановления страны, основные направления развития, планируемая налоговая политика и пр.Тому же бизнему важно знать, куда ориентироваться, на что рассчитывать., в которых он пояснял американцам происходящее, своё видение выхода из Депрессии, развития Америки до войны и во время Второй мировой.Банки, олигархи, экономика, перспективы и пр., всё Доступно, Понятно и Профессионально!Простите, но сейчас, когда у нас в каждом доме интернет, в каждом кармане смартфон и я не могу понять происходящее в стране, как бы странно всё это.Вот Зачем укрепляли гривну? Чтобы положить промпроизводство и секвестр бюджета устроить? Не понимаю и всё тут.Зачем понднимать минималку? Бизнес прессануть, увеличить безработицу и отток граждан за границу? Где предпосылки к повышению минималки, если нет роста производительности труда, нет роста промроизводтства? Непонятно...Экономические вопросы - не освещаются, на самом то деле.Референдумов - не проводим, притом по важнейшим вопросам, по земле, по медицине, по образованию...Какой курс гривны будет? Никто не знает, т.к. неясны действия "водителей" и их планы...И скажите, что я - не прав.