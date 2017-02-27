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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 січ, 2020 04:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
З Новим роком!!!
Додано: Сер 01 січ, 2020 10:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вы шо? тут ночевали?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Сер 01 січ, 2020 10:28
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Сер 01 січ, 2020 10:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Після таких привітань (
Здоров'я, мудрості та віри усім нам у Новому році!!!
Додано: Сер 01 січ, 2020 10:55
І знову нове десятиріччя!
Вітаю Starikan. Такі ти прав
...
Мне кажется,
Что то, о чём мы раньше мечтали,
Умерло. Теперь это просто
Конфетти на полу.
Десятилетие заканчивается…
Кто может сказать, что ждёт нас
В следующие десять лет,
Что там, впереди,
В конце 8 закреслене 29-го?
...
Я вже 5 десятиріччя зустрічаю цією піснею!
Оригинал:
Copyright:
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Сер 01 січ, 2020 11:07
От коала, Ви ж за моторикою і розумінням тормознутіше литовців, а долучаєтесь до суперечки дорослих "Бегемота" та Вовка!
Таке ж ляпнули Хто продавав по 23? То залишковий кошт 23 грн. за гр.! То мені вже доплатили по всьому золоту що є в мене 23 грн. за гр.!
Дотямте вже нарешті!
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Сер 01 січ, 2020 11:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В Ефіопію
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 01 січ, 2020 13:22
По різному... Від 1800 до 2250 доларів за метр, в залежності від комплексу і від акцій! Потрібно було спілкуватися з менеджерами відділів продажу! І все залежало від стадії здачі об’єкту! Після здачі ціна автоматично стрибала на 10-20% у верх!
Додано: Сер 01 січ, 2020 13:28
ЛАД
В Контексте, поздравления.
Для того, чтобы гривна реально укреплялась, а не за счёт "инвестиций в ОВГЗ" или продажи земли, очень хотелось услышать о планах по восстановлению промышленного производства, внедрению технологий, развитию науки и медицины, так сказать Позитива!
Украина- набрала тучу кредитов, самых разных, но они идут не в "средства производства" а на потребление! Это тоже - пирамида!
Брать в долг - чтобы проесть и брать в долг, чтобы построить завод по выпуску товаров на экспорт, две громадные разницы.
Поэтому, если я не слышу Планов по спасению страны о вымирания(сокращение населения катастрофическое, 4-место в мире по уровню смертности), по восстановлению спроса на хайтек специалистов, разговоры о нашем Будущем - это просто разговоры, без почвы.
Общение с народом, нужно, но не как со стадом а как с разумным обществом.
План восстановления страны, основные направления развития, планируемая налоговая политика и пр.
Тому же бизнему важно знать, куда ориентироваться, на что рассчитывать.
Хочу вспомнить "Беседы у камина" Франклина Рузвельта, в которых он пояснял американцам происходящее, своё видение выхода из Депрессии, развития Америки до войны и во время Второй мировой.
Банки, олигархи, экономика, перспективы и пр., всё Доступно, Понятно и Профессионально!
Простите, но сейчас, когда у нас в каждом доме интернет, в каждом кармане смартфон и я не могу понять происходящее в стране, как бы странно всё это.
Вот Зачем укрепляли гривну? Чтобы положить промпроизводство и секвестр бюджета устроить? Не понимаю и всё тут.
Зачем понднимать минималку? Бизнес прессануть, увеличить безработицу и отток граждан за границу? Где предпосылки к повышению минималки, если нет роста производительности труда, нет роста промроизводтства? Непонятно...
Экономические вопросы - не освещаются, на самом то деле.
Референдумов - не проводим, притом по важнейшим вопросам, по земле, по медицине, по образованию...
Какой курс гривны будет? Никто не знает, т.к. неясны действия "водителей" и их планы...
И скажите, что я - не прав.
Додано: Сер 01 січ, 2020 13:29
Я брав в «Тетрісі» ще в грудні 2018 року, тому і ціна була акційною і дуже привабливою в 1900 доларів за квадрат... Я так розумію, ви вже купували після здачі ЖК і після презентації, то там зовсім інші цифри... Здається ціни доходили і до 2700 за квадрат в залежності від поверху і метражу!
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