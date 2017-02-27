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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 січ, 2020 13:49
Желаю себе в 2020 году увидеть курс доллара 32.00.
Поверьте, всем будет хорошо. Кроме хитромудрых любителей гривневых ОВДП.
Гривнелюбители и нерезиденты, ваша жадность к ОВДП не знает границ и страха.
Вы сделали много зла для меня и страны в 2019 году. Так пусть же 2020 год вас научит одной важной жизненной мудрости: не гонись за наживой, за процентами, а своё заработанное конвертируй в доллар США или в золото на низах, зная, что не принесут они скорого дохода (покупай их сейчас, перед мировым кризисом 2020 года). А в кризис (2020 - 2021 года) покупай недвижимость.
Не трите этот мой пост, уважаемые модераторы. Пусть для истории останется.
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Сер 01 січ, 2020 13:58, всього редагувалось 5 разів.
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Yuri_61
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Додано: Сер 01 січ, 2020 13:52
Replay написав:ЛАД
В Контексте, поздравления.
поздравления
...........
И скажите, что я - не прав.
Не скажу.
Согласен с Вами.
Но я писал о новогоднем поздравлении
. Тут вряд ли есть смысл говорить о тех проблемах, кот. Вы затронули.
Хотя, к сожалению, ничего похожего на на действия Рузвельта тоже не вижу. То ли Зе пока сам не знает, что и как делать, то ли пока сосредоточился на вопросах войны и мира.
Посмотрим.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Сер 01 січ, 2020 13:55
Yuri_61 написав:
Желаю себе в 2020 году увидеть курс доллара 32.00.
Поверьте, всем будет хорошо. Кроме хитромудрых любителей гривнедепо и гривневых ОВДП.
Гривнелюбители и нерезиденты, ваша жадность к ОВДП не знает границ и страха.
Вы сделали много зла для меня и страны в 2019 году. Так пусть же 2020 год вас научит одной важной жизненной мудрости: не гонись за наживой, за процентами, а своё заработанное конвертируй в доллар США или в золото на низах, зная, что не принесут они скорого дохода (покупай их сейчас, перед мировым кризисом 2020 года). А в кризис (2020 - 2021 года) покупай недвижимость.
Какой будет кризис и когда именно он будет, вряд ли кто-то из присутствующих знает. Пока больше похоже на то, что, кроме обвала фонды, это будет еще и кризис доллара. Так что больше всех после вложившихся в фондовый пузырь на хаях могут потерять именно владельцы доллара. А если заменят банкноты, то и не после.
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hxbbgaf
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Додано: Сер 01 січ, 2020 13:57
"Письма счастья" сегодня не приходят. По случаю праздника?
Так что кого благодарить, не знаю.
На всякий случай, мои благодарности и поздравления Ирине.
Сочувствую, что приходится работать сегодня.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Сер 01 січ, 2020 14:05
ДЕЛ
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Додано: Сер 01 січ, 2020 14:17
hxbbgaf
Какой будет кризис и когда именно он будет, вряд ли кто-то из присутствующих знает. Пока больше похоже на то, что, кроме обвала фонды, это будет еще и кризис доллара.
"У них", в отличии от нас, Федрезерв озвучивает свои намерения, цели и планы, да и в других Крупных экономиках, всё, более менее ясно.
Давить Кризис собираются, заливая бабло, в том или ином виде.
Вот, введение новых валют, крипты и пр, в масштабах Мира, ведь тоже, увеличивает "денежную массу".
Так что, не вижу поводов для беспокойства по вопросам грядущего Кризиса(у них, на диком Западе). Богатые станут богаче, только и всего.
Фонда - хочет в коррекцию, это видно! Но потом, Рост, рост и рост.
Вы, обратите внимание, на Западе, массово развито Инвестирование.
Вот, многие американцы, либо в коммерческую недвигу вкладывают, либо в свой бизнес, в акции, ETF и пр. пр. пр.
А у нас? Большинство в "дом, евроремонт, машина", доллары в банке...
Разница в том, что "наши вложения" - не создают "добавочной стоимости", они даже не перекрывают инфляцию, как правило.
Так что, 2020-й год, год Выборов Президента в США, кстати, будет сопровождаться высокой волатильностью, но таки Ростом с резкими и глубокими откатами.
Потрясающая возможность заработать!
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Replay
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Додано: Сер 01 січ, 2020 14:21
Replay написав:
Зачем поднимать минималку? Бизнес прессануть, увеличить безработицу и отток граждан за границу? Где предпосылки к повышению минималки, если нет роста производительности труда, нет роста промпроизводства? Непонятно...
Экономические вопросы - не освещаются, на самом то деле.
Минималку поднимают с единственной целью выдавить из экономически активных людей-предпринимателей и из всего бизнеса больше налогов. Минималка - это просто налоговый пресс, для экономики важна средняя и медианная зарплата.
))) Мне понравилось начало новогоднее поздравления Зеленского, что все другие президенты всегда в поздравлениях говорят какими-то непонятными терминами - ВВП, инфляция, а я - другой, и потом огромный набор слезливых идеологических штампов.
))) И дальше за 10 минут не сказал ни одного слова про экономику !!!!!!!!!!!!
Папередник тоже поздравил, четыре месяца он тоже руководил страной в этом году, тоже ни единого слова про экономику и набор идеологических штампов.
Для сравнения поздравление Председателя Си, чуть сокращено.
По итогам 2019 года, благодаря упорному труду и твёрдому движению вперёд, пролив сто потов, мы собрали прекрасный урожай. ВВП нашей страны, согласно прогнозам, приблизится к 100 трлн. юаней, превысив уровень в 10 тыс. долл. США на душу населения. В ускоренном порядке продвигаются процессы в согласованном развитии района Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, формировании экономического пояса реки Янцзы, строительстве района «Большого залива» Гуандун-Сянган-Аомэнь и интеграционном развитии дельты реки Янцзы. По всей стране из-за черты бедности выведены порядка 340 уездов и 10 млн. представителей малообеспеченных слоев населения. «Чанъэ-4» произвёл мягкую посадку на обратной стороне Луны – впервые в истории человечества. Была удачно запущена на орбиту уже 3-я ракета-носитель «Чанчжэн-5». Формирование спутниковой навигационной системы «Бэйдоу» вступило в завершающий этап. В ускоренном порядке в стране запущены в коммерческую эксплуатацию сети 5G. Пекинский международный аэропорт «Дасин» распахнул свои прекрасные, словно у птицы Феникс крылья. Первый авианосец полностью китайского производства официально вошел в состав ВМС НОАК.
В течение всего года новый импульс развитию придавала политика реформ и открытости. Были открыты новая партия пилотных зон свободной торговли и новый район в рамках экспериментальной зоны свободной торговли в Шанхае. Общий объём снижения налогов и сборов превысил 2 трлн. юаней. Повысилась необлагаемая часть подоходного налога. Снизилась цена жизненно необходимых населению медицинских препаратов.
За прошедший год я побывал во множестве мест. Моему взору предстали: грандиозная стройка Нового района Сюнъань, бурно развивающийся порт Тяньцзиня, оживленные темпы формирования вспомогательного центра Пекина...
2020 год является годом, имеющим крайне важное значение. Мы должны будем выполнить задачу по полному построению среднезажиточного общества.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 01 січ, 2020 14:23
Украинский эксперт сказал, что после окончания строительства Северного потока-2, Путин сразу же начнёт крупномасштабное вооружённое вторжение в Украину.
Думайте, гривнедепозитчики и ОВДПшники. Как Вам спаться будет то после этой информации?
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Yuri_61
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