Додано: Сер 01 січ, 2020 14:21

Replay написав: Зачем поднимать минималку? Бизнес прессануть, увеличить безработицу и отток граждан за границу? Где предпосылки к повышению минималки, если нет роста производительности труда, нет роста промпроизводства? Непонятно...

Экономические вопросы - не освещаются, на самом то деле. Зачем поднимать минималку? Бизнес прессануть, увеличить безработицу и отток граждан за границу? Где предпосылки к повышению минималки, если нет роста производительности труда, нет роста промпроизводства? Непонятно...Экономические вопросы - не освещаются, на самом то деле.

Минималку поднимают с единственной целью выдавить из экономически активных людей-предпринимателей и из всего бизнеса больше налогов. Минималка - это просто налоговый пресс, для экономики важна средняя и медианная зарплата.))) Мне понравилось начало новогоднее поздравления Зеленского, что все другие президенты всегда в поздравлениях говорят какими-то непонятными терминами - ВВП, инфляция, а я - другой, и потом огромный набор слезливых идеологических штампов.))) И дальше за 10 минут не сказал ни одного слова про экономику !!!!!!!!!!!!Папередник тоже поздравил, четыре месяца он тоже руководил страной в этом году, тоже ни единого слова про экономику и набор идеологических штампов.Для сравнения поздравление Председателя Си, чуть сокращено.По итогам 2019 года, благодаря упорному труду и твёрдому движению вперёд, пролив сто потов, мы собрали прекрасный урожай. ВВП нашей страны, согласно прогнозам, приблизится к 100 трлн. юаней, превысив уровень в 10 тыс. долл. США на душу населения. В ускоренном порядке продвигаются процессы в согласованном развитии района Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, формировании экономического пояса реки Янцзы, строительстве района «Большого залива» Гуандун-Сянган-Аомэнь и интеграционном развитии дельты реки Янцзы. По всей стране из-за черты бедности выведены порядка 340 уездов и 10 млн. представителей малообеспеченных слоев населения. «Чанъэ-4» произвёл мягкую посадку на обратной стороне Луны – впервые в истории человечества. Была удачно запущена на орбиту уже 3-я ракета-носитель «Чанчжэн-5». Формирование спутниковой навигационной системы «Бэйдоу» вступило в завершающий этап. В ускоренном порядке в стране запущены в коммерческую эксплуатацию сети 5G. Пекинский международный аэропорт «Дасин» распахнул свои прекрасные, словно у птицы Феникс крылья. Первый авианосец полностью китайского производства официально вошел в состав ВМС НОАК.В течение всего года новый импульс развитию придавала политика реформ и открытости. Были открыты новая партия пилотных зон свободной торговли и новый район в рамках экспериментальной зоны свободной торговли в Шанхае. Общий объём снижения налогов и сборов превысил 2 трлн. юаней. Повысилась необлагаемая часть подоходного налога. Снизилась цена жизненно необходимых населению медицинских препаратов.За прошедший год я побывал во множестве мест. Моему взору предстали: грандиозная стройка Нового района Сюнъань, бурно развивающийся порт Тяньцзиня, оживленные темпы формирования вспомогательного центра Пекина...2020 год является годом, имеющим крайне важное значение. Мы должны будем выполнить задачу по полному построению среднезажиточного общества.