Теперь цитата Совасема:
"А повчати когось, та щось, та в чому рахувати, то Ви себе спочатку чогось навчить.
А для розуміння, можете перекласти коштовність одного граму золота в доляр, якщо Вам так лепше, то курс НБУ може стати в допомозі... І, я золото як купував, так і продавав за гривню якщо-що."
Это очень узкий и сложный рынок.
Не думаю, шо Вы настолько в теме....
Тем паче, если Вы успели продать металл па 23 за грн,
От коала, Ви ж за моторикою і розумінням тормознутіше литовців, а долучаєтесь до суперечки дорослих "Бегемота" та Вовка!
Таке ж ляпнули Хто продавав по 23? То залишковий кошт 23 грн. за гр.! То мені вже доплатили по всьому золоту що є в мене 23 грн. за гр.!
Дотямте вже нарешті!
ВО
Хай щастить![/quote]
"я золото як купував, так і продавав за гривню якщо-що." - Ваши слова?
Да не возбуждайтесь Вы так...
Если Вы совсем недавно продавали за грн вечные ценности при курсе бакса 23 и форексе 1470 за унцию - вот я прошо.
А такие, поверьте, были.
Спасибо за литовскую коалу...
А то я шось царем персидским себя мнил.