RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 33223323332433253326>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 14:35

Теперь цитата Совасема:
"А повчати когось, та щось, та в чому рахувати, то Ви себе спочатку чогось навчить.

А для розуміння, можете перекласти коштовність одного граму золота в доляр, якщо Вам так лепше, то курс НБУ може стати в допомозі... І, я золото як купував, так і продавав за гривню якщо-що."

Это очень узкий и сложный рынок.
Не думаю, шо Вы настолько в теме....
Тем паче, если Вы успели продать металл па 23 за грн,


От коала, Ви ж за моторикою і розумінням тормознутіше литовців, а долучаєтесь до суперечки дорослих "Бегемота" та Вовка!

Таке ж ляпнули :shock: Хто продавав по 23? То залишковий кошт 23 грн. за гр.! То мені вже доплатили по всьому золоту що є в мене 23 грн. за гр.!

Дотямте вже нарешті!

ВО

Хай щастить![/quote]

"я золото як купував, так і продавав за гривню якщо-що." - Ваши слова?
Да не возбуждайтесь Вы так...
Если Вы совсем недавно продавали за грн вечные ценности при курсе бакса 23 и форексе 1470 за унцию - вот я прошо. :!: :wink:
А такие, поверьте, были.
Спасибо за литовскую коалу... :oops:
А то я шось царем персидским себя мнил. :roll:
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1598
З нами з: 21.01.17
Подякував: 866 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 14:37

  Yuri_61 написав:Украинский эксперт сказал, что после окончания строительства Северного потока-2, Путин сразу же начнёт крупномасштабное вооружённое вторжение в Украину.
Думайте, гривнедепозитчики и ОВДПшники. Как Вам спаться будет то после этой информации?


за этот год не достроит, потому, сон будет более-менее спокойным )
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3419
З нами з: 07.06.12
Подякував: 754 раз.
Подякували: 748 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 14:51

  Yuri_61 написав:Украинский эксперт сказал, что после окончания строительства Северного потока-2, Путин сразу же начнёт крупномасштабное вооружённое вторжение в Украину.
Думайте, гривнедепозитчики и ОВДПшники. Как Вам спаться будет то после этой информации?

Ох и сказочники :) А вообще, да, кризис грядет, все срочно в баааакс!!! Буду дальше пачки сливать, первая позавчера ушла)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
Повідомлень: 4042
З нами з: 13.06.15
Подякував: 190 раз.
Подякували: 672 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 15:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:Буду дальше пачки сливать, первая позавчера ушла)

Це ті, які куплені по 27, перед президентськими виборами? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 9434
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1088 раз.
Подякували: 1190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 15:03

  Replay написав:Вот Зачем укрепляли гривну? Чтобы положить промпроизводство и секвестр бюджета устроить? Не понимаю и всё тут.
Зачем понднимать минималку? Бизнес прессануть, увеличить безработицу и отток граждан за границу? Где предпосылки к повышению минималки, если нет роста производительности труда, нет роста промроизводтства? Непонятно...

Смиритесь с тем, чего не понимаете ©
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 476
З нами з: 23.01.16
Подякував: 1675 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 15:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь написав:Смиритесь с тем, чего не понимаете ©

Головне, щоб наслідки розуміли ті, хто цю байду зробив. В чому є великі сумніви...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 9434
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1088 раз.
Подякували: 1190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 15:08

  Yuri_61 написав:Украинский эксперт сказал, что после окончания строительства Северного потока-2, Путин сразу же начнёт крупномасштабное вооружённое вторжение в Украину.
Думайте, гривнедепозитчики и ОВДПшники. Как Вам спаться будет то после этой информации?


Зображення
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2442
З нами з: 21.09.13
Подякував: 793 раз.
Подякували: 944 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 15:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:Желаю себе в 2020 году увидеть курс доллара 32.00.
Поверьте, всем будет хорошо. Кроме хитромудрых любителей гривневых ОВДП.
Гривнелюбители и нерезиденты, ваша жадность к ОВДП не знает границ и страха.
Вы сделали много зла для меня и страны в 2019 году. Так пусть же 2020 год вас научит одной важной жизненной мудрости: не гонись за наживой, за процентами, а своё заработанное конвертируй в доллар США или в золото на низах, зная, что не принесут они скорого дохода (покупай их сейчас, перед мировым кризисом 2020 года). А в кризис (2020 - 2021 года) покупай недвижимость.
Не трите этот мой пост, уважаемые модераторы. Пусть для истории останется.


Первое января Творит Чудеса!
Юрий - Вы уже в Истории (правда, уже после Баксика)... :D
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1598
З нами з: 21.01.17
Подякував: 866 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 15:26

Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3419
З нами з: 07.06.12
Подякував: 754 раз.
Подякували: 748 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 15:30

  freeze написав:.............
2020 год является годом, имеющим крайне важное значение. Мы должны будем выполнить задачу по полному построению среднезажиточного общества.

Наш таким пока похвастаться не может. Так же, как и всем остальным, перечисленным Си.
Поэтому и не говорит.
Кроме того у Си нет задач по примирению общества (там это решается другими методами :) ). У нас это весьма актуально. Поэтому Зе об этом и говорит.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14978
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4305 раз.
Подякували: 4007 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 33223323332433253326>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: дарий і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 675, 676, 677
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6765 1492838
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 гру, 2019 13:42
vovan_prm
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1647, 1648, 1649
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16481 2028287
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 гру, 2019 22:56
greenozon
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 32, 33, 34
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
335 50457
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2019 17:05
Qwerty

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.