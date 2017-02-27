Теперь цитата Совасема: "А повчати когось, та щось, та в чому рахувати, то Ви себе спочатку чогось навчить.
А для розуміння, можете перекласти коштовність одного граму золота в доляр, якщо Вам так лепше, то курс НБУ може стати в допомозі... І, я золото як купував, так і продавав за гривню якщо-що."
Это очень узкий и сложный рынок. Не думаю, шо Вы настолько в теме.... Тем паче, если Вы успели продать металл па 23 за грн,
От коала, Ви ж за моторикою і розумінням тормознутіше литовців, а долучаєтесь до суперечки дорослих "Бегемота" та Вовка!
Таке ж ляпнули Хто продавав по 23? То залишковий кошт 23 грн. за гр.! То мені вже доплатили по всьому золоту що є в мене 23 грн. за гр.!
Дотямте вже нарешті!
ВО
Хай щастить![/quote]
"я золото як купував, так і продавав за гривню якщо-що." - Ваши слова? Да не возбуждайтесь Вы так... Если Вы совсем недавно продавали за грн вечные ценности при курсе бакса 23 и форексе 1470 за унцию - вот я прошо. А такие, поверьте, были. Спасибо за литовскую коалу... А то я шось царем персидским себя мнил.
Yuri_61 написав:Украинский эксперт сказал, что после окончания строительства Северного потока-2, Путин сразу же начнёт крупномасштабное вооружённое вторжение в Украину. Думайте, гривнедепозитчики и ОВДПшники. Как Вам спаться будет то после этой информации?
за этот год не достроит, потому, сон будет более-менее спокойным )
Yuri_61 написав:Украинский эксперт сказал, что после окончания строительства Северного потока-2, Путин сразу же начнёт крупномасштабное вооружённое вторжение в Украину. Думайте, гривнедепозитчики и ОВДПшники. Как Вам спаться будет то после этой информации?
Ох и сказочники А вообще, да, кризис грядет, все срочно в баааакс!!! Буду дальше пачки сливать, первая позавчера ушла)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Replay написав:Вот Зачем укрепляли гривну? Чтобы положить промпроизводство и секвестр бюджета устроить? Не понимаю и всё тут. Зачем понднимать минималку? Бизнес прессануть, увеличить безработицу и отток граждан за границу? Где предпосылки к повышению минималки, если нет роста производительности труда, нет роста промроизводтства? Непонятно...
Yuri_61 написав:Украинский эксперт сказал, что после окончания строительства Северного потока-2, Путин сразу же начнёт крупномасштабное вооружённое вторжение в Украину. Думайте, гривнедепозитчики и ОВДПшники. Как Вам спаться будет то после этой информации?
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
Yuri_61 написав:Желаю себе в 2020 году увидеть курс доллара 32.00. Поверьте, всем будет хорошо. Кроме хитромудрых любителей гривневых ОВДП. Гривнелюбители и нерезиденты, ваша жадность к ОВДП не знает границ и страха. Вы сделали много зла для меня и страны в 2019 году. Так пусть же 2020 год вас научит одной важной жизненной мудрости: не гонись за наживой, за процентами, а своё заработанное конвертируй в доллар США или в золото на низах, зная, что не принесут они скорого дохода (покупай их сейчас, перед мировым кризисом 2020 года). А в кризис (2020 - 2021 года) покупай недвижимость. Не трите этот мой пост, уважаемые модераторы. Пусть для истории останется.
Первое января Творит Чудеса! Юрий - Вы уже в Истории (правда, уже после Баксика)...
freeze написав:............. 2020 год является годом, имеющим крайне важное значение. Мы должны будем выполнить задачу по полному построению среднезажиточного общества.
Наш таким пока похвастаться не может. Так же, как и всем остальным, перечисленным Си. Поэтому и не говорит. Кроме того у Си нет задач по примирению общества (там это решается другими методами ). У нас это весьма актуально. Поэтому Зе об этом и говорит.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.