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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3323332433253326>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 15:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

так чудесное падение гривньі вроде как через постановление нбу про специальньій валютньій период с 27 по 8 , а там снова долар обуздают после слива бакса и будет по 23
funtic
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 15:35

Игорь
Смиритесь с тем, чего не понимаете ©

Да прекрасно всё понимаем!
"по карманам пошли" у тех, кто что-то производил, по заробитчанам.
И результат сего действа, легко прогнозируем!
Как и по "поздравлению", мне что не понравилось, так это "не буду говорить непонятными терминами, ВВП и пр." То есть, подразумевается, что "простой украинец не должен понимать связь между курсом нац. валюты и торговым сальдо???"
не его, простого украинца, типа... это дело, думать о смысле жизни, о сохранении честно заработанного...

Да нет, как говорил один знакомый, "заработать и дурак сможет, ты попробуй сохрани и правильно вложи заработанное"!
Это Правда, т.к. если есть реально Идеи как приумножить капитал, можно и нужно и кредит взять а не "лопатой махать"!
Вот это, не понравилось, мол... "смиритесь и работайте а "мы" вас будем раскулачивать.
Вот вам и "единение".
Replay
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 15:39

  funtic написав:так чудесное падение гривньі вроде как через постановление нбу про специальньій валютньій период с 27 по 8 , а там снова долар обуздают после слива бакса и будет по 23


Поподробнее пожалуйста.
Что за постановление, что за спец.валютный период?
:?:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 15:39

  Replay написав:ЛАД
поздравления

В Контексте, поздравления.
Для того, чтобы гривна реально укреплялась, а не за счёт "инвестиций в ОВГЗ" или продажи земли, очень хотелось услышать о планах по восстановлению промышленного производства, внедрению технологий, развитию науки и медицины, так сказать Позитива!
Украина- набрала тучу кредитов, самых разных, но они идут не в "средства производства" а на потребление! Это тоже - пирамида!
Брать в долг - чтобы проесть и брать в долг, чтобы построить завод по выпуску товаров на экспорт, две громадные разницы.
Поэтому, если я не слышу Планов по спасению страны о вымирания(сокращение населения катастрофическое, 4-место в мире по уровню смертности), по восстановлению спроса на хайтек специалистов, разговоры о нашем Будущем - это просто разговоры, без почвы.

Общение с народом, нужно, но не как со стадом а как с разумным обществом.
План восстановления страны, основные направления развития, планируемая налоговая политика и пр.
Тому же бизнему важно знать, куда ориентироваться, на что рассчитывать.
Хочу вспомнить "Беседы у камина" Франклина Рузвельта, в которых он пояснял американцам происходящее, своё видение выхода из Депрессии, развития Америки до войны и во время Второй мировой.
Банки, олигархи, экономика, перспективы и пр., всё Доступно, Понятно и Профессионально!

Простите, но сейчас, когда у нас в каждом доме интернет, в каждом кармане смартфон и я не могу понять происходящее в стране, как бы странно всё это.
Вот Зачем укрепляли гривну? Чтобы положить промпроизводство и секвестр бюджета устроить? Не понимаю и всё тут.
Зачем понднимать минималку? Бизнес прессануть, увеличить безработицу и отток граждан за границу? Где предпосылки к повышению минималки, если нет роста производительности труда, нет роста промроизводтства? Непонятно...
Экономические вопросы - не освещаются, на самом то деле.
Референдумов - не проводим, притом по важнейшим вопросам, по земле, по медицине, по образованию...
Какой курс гривны будет? Никто не знает, т.к. неясны действия "водителей" и их планы...
И скажите, что я - не прав. :(


А зачем это делать и освещать, если 75% сознательно готовы и поставили у руля киногероя без опыта в политике и экономике. Если бы я был инвестором шаурмана, я бы тоже имеет такое население в виду...
malchinko_vitaliy
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 15:44

  malchinko_vitaliy написав:если 75% сознательно готовы и поставили у руля киногероя без опыта в политике и экономике.


Уже 75 ?
Смотрю цифра поднимается как температура при гриппе )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 15:46

ЛАД
нет задач по примирению общества

У нас общество разделили искусственно, на самом деле.
И на Западе и на Востоке, среди простых людей(в основной массе), нет желающих воевать, умирать, уезжать на ПМЖ, но "жизнь заставляет"!
Правда, если копнуть, то под выражением "жизнь заставляет", скрываются чьи-то интересы финансовые.
Разделение граждан одной страны, переносит "точку кипения" из экономической области - в Культурную, Идеологическую. Это, кому то очень выгодно. :(
Востаннє редагувалось Replay в Сер 01 січ, 2020 15:52, всього редагувалось 1 раз.
Replay
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 15:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

То так...
Пока будем жить с Этим.
Это тоже поборемо! :wink: :!:
Востаннє редагувалось дарий в Сер 01 січ, 2020 15:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 15:51

malchinko_vitaliy

А зачем это делать и освещать, если 75% сознательно готовы и поставили у руля киногероя без опыта в политике и экономике.


Нет, совсем не так!
73 процента голосовали за перемены к лучшему, которые были озвучены кандидатом!
Там был и мир, в первую очередь, там Референдум и доверительное общение Власти с народом, там и коммуналка и пр. пр.
А в итоге, мир малореален, Законы принимаются без опроса населения, гривну укрепляют без экономичемского обоснования Последствий, вообщем практически все знакомые из голосовавших,больше не питают иллюзий и осознали, что "там, наверху", всё решается не в Администрации... :D
Replay
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 16:14

  Replay написав:malchinko_vitaliy

А зачем это делать и освещать, если 75% сознательно готовы и поставили у руля киногероя без опыта в политике и экономике.

...
А в итоге, мир малореален, Законы принимаются без опроса населения, гривну укрепляют без экономичемского обоснования Последствий, вообщем практически все знакомые из голосовавших,больше не питают иллюзий и осознали, что "там, наверху", всё решается не в Администрации... :D

А с чего вы (все) взяли, что всё должно решаться в Администрации? Мы ведь, к примеру, не США, где президентская ветвь - это исполнительная ветвь, и президент является главой правительства.
Sergei
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 16:16

  freeze написав:
  malchinko_vitaliy написав:если 75% сознательно готовы и поставили у руля киногероя без опыта в политике и экономике.


Уже 75 ?
Смотрю цифра поднимается как температура при гриппе )))


Ці 2% не дійшли до дільниць )))
V2
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