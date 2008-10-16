дарий написав: "я золото як купував, так і продавав за гривню якщо-що." - Ваши слова? Да не возбуждайтесь Вы так... Если Вы совсем недавно продавали за грн вечные ценности при курсе бакса 23 и форексе 1470 за унцию - вот я прошо. А такие, поверьте, были. Спасибо за литовскую коалу... А то я шось царем персидским себя мнил.
Коала, як колись писав ДС: "Треба читати ворушачи губами!"
Бо до самаозазамбованих "царів", мабуть, тільки так доходить. Бо інакше Ви ще тупіший.
Де Ви бачили щоб я писав "совсем недавно продавали"? Навіщо ж себе самого так зомбувати?
Останній раз я продавав золото у середині 2017 (за 2017 рік золото виросло в ціні в гривні аж на 15,68 відсотка) році за курсом 1056 грн.за гр., а купував перший раз у 2009 році, ще по ціні 266.4 грн.за гр. Там ще і налог 10 відсотків за заканом має бути врахован. Ось така різниця і привела до того, що мені на сьогодні вже 21,122 грн.за гр. доплатили на все золото що в мене залишилось.
Досить вже Вам як себе зомбувати, так і мене дратувати! Бо я таки Булгаківський кот і можу Вам якогось лиха наробити. Мяу...
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
дарий написав: "я золото як купував, так і продавав за гривню якщо-що." - Ваши слова? Да не возбуждайтесь Вы так... Если Вы совсем недавно продавали за грн вечные ценности при курсе бакса 23 и форексе 1470 за унцию - вот я прошо. А такие, поверьте, были. Спасибо за литовскую коалу... А то я шось царем персидским себя мнил.
Коала, як колись писав ДС: "Треба читати ворушачи губами!"
Бо до самаозазамбованих "царів", мабуть, тільки так доходить. Бо інакше Ви ще тупіший.
Де Ви бачили щоб я писав "совсем недавно продавали"? Навіщо ж себе самого так зомбувати?
Останній раз я продавав золото у середині 2017 (за 2017 рік золото виросло в ціні в гривні аж на 15,68 відсотка) році за курсом 1056 грн.за гр., а купував перший раз у 2009 році, ще по ціні 266.4 грн.за гр. Там ще і налог 10 відсотків за заканом має бути врахован. Ось така різниця і привела до того, що мені на сьогодні вже 21,122 грн.за гр. доплатили на все золото що в мене залишилось.
Досить вже Вам як себе зомбувати, так і мене дратувати! Бо я таки Булгаківський кот і можу Вам якогось лиха наробити. Мяу...