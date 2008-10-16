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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3323332433253326>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування закінчилось Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 479
Не нижче 24.50
47%
223
24.25 - 24.49
5%
25
24.00 - 24.24
12%
56
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
5%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
13%
64
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 15:44

  malchinko_vitaliy написав:если 75% сознательно готовы и поставили у руля киногероя без опыта в политике и экономике.


Уже 75 ?
Смотрю цифра поднимается как температура при гриппе )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 15:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

То так...
Пока будем жить с Этим.
Это тоже поборемо! :wink: :!:
Востаннє редагувалось дарий в Сер 01 січ, 2020 15:52, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 16:16

  freeze написав:
  malchinko_vitaliy написав:если 75% сознательно готовы и поставили у руля киногероя без опыта в политике и экономике.


Уже 75 ?
Смотрю цифра поднимается как температура при гриппе )))


Ці 2% не дійшли до дільниць )))
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 16:19

Ще й з ініціативою!

  дарий написав:
"я золото як купував, так і продавав за гривню якщо-що." - Ваши слова?
Да не возбуждайтесь Вы так...
Если Вы совсем недавно продавали за грн вечные ценности при курсе бакса 23 и форексе 1470 за унцию - вот я прошо. :!: :wink:
А такие, поверьте, были.
Спасибо за литовскую коалу... :oops:
А то я шось царем персидским себя мнил. :roll:


Коала, як колись писав ДС: "Треба читати ворушачи губами!"

Бо до самаозазамбованих "царів", мабуть, тільки так доходить. Бо інакше Ви ще тупіший.

Де Ви бачили щоб я писав "совсем недавно продавали"? Навіщо ж себе самого так зомбувати?

Останній раз я продавав золото у середині 2017 (за 2017 рік золото виросло в ціні в гривні аж на 15,68 відсотка) році за курсом 1056 грн.за гр., а купував перший раз у 2009 році, ще по ціні 266.4 грн.за гр. Там ще і налог 10 відсотків за заканом має бути врахован. Ось така різниця і привела до того, що мені на сьогодні вже 21,122 грн.за гр. доплатили на все золото що в мене залишилось.

Досить вже Вам як себе зомбувати, так і мене дратувати!
Бо я таки Булгаківський кот і можу Вам якогось лиха наробити. Мяу...

ВО

PS
Золото в зливках достатньо ліквідний ринок!
Ось що ми маємо навіть на зараз
https://tables.finance.ua/ru/metals/order

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 16:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не всех злобных таки попустило....
То таке.

"Если Вы совсем недавно продавали за грн вечные ценности при курсе бакса 23 и форексе 1470 за унцию - вот я прошо.
А такие, поверьте, были."
На себя-то все не принимайте..

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Я в теме металла с 1994 года. :mrgreen:
И Вы мне врядли шось новое расскажите.... :wink:
Однако, отступаю, перед Бывшим из уважения... :oops:
Сорри ! :mrgreen:
Востаннє редагувалось дарий в Сер 01 січ, 2020 17:02, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 16:43

  s0v7a написав:
  дарий написав:
"я золото як купував, так і продавав за гривню якщо-що." - Ваши слова?
Да не возбуждайтесь Вы так...
Если Вы совсем недавно продавали за грн вечные ценности при курсе бакса 23 и форексе 1470 за унцию - вот я прошо. :!: :wink:
А такие, поверьте, были.
Спасибо за литовскую коалу... :oops:
А то я шось царем персидским себя мнил. :roll:


Коала, як колись писав ДС: "Треба читати ворушачи губами!"

Бо до самаозазамбованих "царів", мабуть, тільки так доходить. Бо інакше Ви ще тупіший.

Де Ви бачили щоб я писав "совсем недавно продавали"? Навіщо ж себе самого так зомбувати?

Останній раз я продавав золото у середині 2017 (за 2017 рік золото виросло в ціні в гривні аж на 15,68 відсотка) році за курсом 1056 грн.за гр., а купував перший раз у 2009 році, ще по ціні 266.4 грн.за гр. Там ще і налог 10 відсотків за заканом має бути врахован. Ось така різниця і привела до того, що мені на сьогодні вже 21,122 грн.за гр. доплатили на все золото що в мене залишилось.

Досить вже Вам як себе зомбувати, так і мене дратувати!
Бо я таки Булгаківський кот і можу Вам якогось лиха наробити. Мяу...

ВО

PS
Золото в зливках достатньо ліквідний ринок!
Ось що ми маємо навіть на зараз
https://tables.finance.ua/ru/metals/order

Хай щастить!

Я перепрошую,а чого у перших трьох в таблиці якийсь дивний курс 47 грн. за 1 г. , коли повинен бути не менш 1200 грн.?
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 16:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

То у баксиках.
дарий
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 17:10

velvet

Я якось над цим навіть не замислювався, бо для мене це очевидно, що перше є курс грама золота в долярі, друге у гривні.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 17:14

дарий

Вибачення прийняті, та наступного разу будьте уважніші в засвоєнні поданної інформації!

Мир, дружба, жуйка :wink:

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 17:24

Replay

А что скажете насчет этого ETFа?
http://www.firstrade.com/landing/etfs/e ... Buy%20ETFs

Или может какой другой посоветуете?
change_pm
 
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