Уже 75 ?
Смотрю цифра поднимается как температура при гриппе )))
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 січ, 2020 15:44
Уже 75 ?
Смотрю цифра поднимается как температура при гриппе )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 01 січ, 2020 15:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
То так...
Пока будем жить с Этим.
Это тоже поборемо!
Востаннє редагувалось дарий в Сер 01 січ, 2020 15:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 01 січ, 2020 16:16
Додано: Сер 01 січ, 2020 16:19
Ще й з ініціативою!
Коала, як колись писав ДС: "Треба читати ворушачи губами!"
Бо до самаозазамбованих "царів", мабуть, тільки так доходить. Бо інакше Ви ще тупіший.
Де Ви бачили щоб я писав "совсем недавно продавали"? Навіщо ж себе самого так зомбувати?
Останній раз я продавав золото у середині 2017 (за 2017 рік золото виросло в ціні в гривні аж на 15,68 відсотка) році за курсом 1056 грн.за гр., а купував перший раз у 2009 році, ще по ціні 266.4 грн.за гр. Там ще і налог 10 відсотків за заканом має бути врахован. Ось така різниця і привела до того, що мені на сьогодні вже 21,122 грн.за гр. доплатили на все золото що в мене залишилось.
Досить вже Вам як себе зомбувати, так і мене дратувати!
Бо я таки Булгаківський кот і можу Вам якогось лиха наробити. Мяу...
ВО
PS
Золото в зливках достатньо ліквідний ринок!
Ось що ми маємо навіть на зараз
https://tables.finance.ua/ru/metals/order
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Сер 01 січ, 2020 16:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не всех злобных таки попустило....
То таке.
"Если Вы совсем недавно продавали за грн вечные ценности при курсе бакса 23 и форексе 1470 за унцию - вот я прошо.
А такие, поверьте, были."
На себя-то все не принимайте..
Форумчанин року
Сообщения: 1034
С нами с: 16.10.08
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 1068 раз.
Я в теме металла с 1994 года.
И Вы мне врядли шось новое расскажите....
Однако, отступаю, перед Бывшим из уважения...
Сорри !
Востаннє редагувалось дарий в Сер 01 січ, 2020 17:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 01 січ, 2020 16:43
Я перепрошую,а чого у перших трьох в таблиці якийсь дивний курс 47 грн. за 1 г. , коли повинен бути не менш 1200 грн.?
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: Сер 01 січ, 2020 16:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
То у баксиках.
Додано: Сер 01 січ, 2020 17:10
velvet
Я якось над цим навіть не замислювався, бо для мене це очевидно, що перше є курс грама золота в долярі, друге у гривні.
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Сер 01 січ, 2020 17:14
дарий
Вибачення прийняті, та наступного разу будьте уважніші в засвоєнні поданної інформації!
Мир, дружба, жуйка
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Сер 01 січ, 2020 17:24
Replay
А что скажете насчет этого ETFа?
Или может какой другой посоветуете?
|